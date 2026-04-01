Xiaomi 17T : les premières fuites révèlent un écran géant et une grosse batterie

Les spécifications du Xiaomi 17T ont fuité sur les réseaux, dévoilant un modèle ambitieux avec grand écran fluide et autonomie renforcée. Selon les sources, une sortie globale est envisagée dès mai 2026.

Sylvain Pichot - publié le 01/04/2026 à 09h12
Xiaomi 17T leaks

Le Xiaomi 17T viendra prochainement rejoindre les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max. Nous ne savons pas quand exactement mais il semble que son lancement sur le marché ne devrait pas trop tarder. 
Selon des fuites jugées suffisamment sérieuses, ce modèle opterait pour un affichage AMOLED de 6,88 pouces avec une définition 1.5K, ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 144Hz qui assurerait une navigation souple lors des sessions gaming ou multimédia.

D'après les fuites relayées sur X, cet écran intègre les certifications Dolby Vision et HDR10+, tout en étant protégé par une vitre Gorilla Glass pour résister aux chocs quotidiens.

Avec une telle taille, l’idée serait de cibler les amateurs de contenus immersifs, surpassant les 6,8 pouces du Xiaomi 15T qui affichait une fréquence limitée à 120Hz. Le châssis associerait un cadre en plastique et une coque en fibre de verre, allégeant l'ensemble tout en maintenant une solidité accrue.

 

Performances et mémoire

Au cœur du Xiaomi 17T trônerait le SoC MediaTek Dimensity 8500 gravé en 4nm, couplé à un GPU Mali-G720 MP8 cadencé à 1300MHz et une architecture CPU Cortex-A725 équilibrée pour tâches exigeantes et efficacité énergétique. Les configurations mémoire prévoient 12 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.1 en 256 Go ou 512 Go, pour des multitâches fluides et des chargements rapides d'applications.

Xiaomi 17T leaks

Système photographique Leica

La configuration photo du Xiaomi 17T ne serait pas en reste reposant probablement sur un capteur principal 50 mégapixels OmniVision OVX8000 stabilisé optiquement (OIS), associé à un téléobjectif 50 mégapixels Samsung S5KJN5 et un ultra grand-angle 12 mégapixels OmniVision OV13B. La collaboration avec Leica apporte des optiques Summilux, tandis que le selfie 32 mégapixels gère la 4K à 60fps.

Cette formule reproduit l'agencement du Xiaomi 15T mais élève la qualité optique, selon les sources

Autonomie et recharge rapide

Côté autonomie, on pourrait compter sur la présence d’une batterie d’une capacité de 6500 mAh, supportant une charge filaire 100W et sans fil, permettant un plein en moins d'une demi-heure selon les fuites initiales. Ce volume excède les 5500mAh du 15T, promettant jusqu'à deux jours d'usage modéré.

Enfin, notez que l’appareil serait certifié IP68 tolérant une immersion totale sous l’eau ainsi qu’une excellente résistance à la poussière. Nous verrons dans les prochaines semaines si ces rumeurs disent vrai. 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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