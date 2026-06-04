Xiaomi 17T Pro : Il obtient une note impressionnante sur notre classement de smartphone malgré son prix !

Pour mesurer équitablement les performances de chaque appareil, dont ce Xiaomi 17T Pro, nous nous appuyons sur un algorithme développé par nos soins. Ce système analyse de manière totalement neutre (au plus prêt de ce qui est possible) et objective les composants, les fonctionnalités et les capacités réelles des smartphones.

Pour comprendre en détail les rouages de cette notation ou comparer ce modèle aux cadors du secteur, vous pouvez consulter notre classement de smartphones (qui sera mis à jour mi-juin) et notre outil de Duel de Smartphones !

Le tableau des notes démontre une régularité impressionnante dans l'excellence

Notre algorithme attribue d'abord des notes brutes par catégorie technique, avant de calculer des notes globales pondérées selon les profils d'utilisation.

Voici les notes que ce modèle a obtenues :

Catégorie Note / 10 Écran 8,30 Performances 10,00 Photo & Vidéo 7,90 Batterie & Charge rapide 9,60 Connectivité 10,00

Et voici la note que nous lui donnons en fonction du type de profil d'utilisateur que vous êtes :

Profil d'usage Note Globale / 10 Note globale 9,14 Pour les fans de Photo & Vidéo 9,31 Pour les fans de Jeux vidéo & Puissance 9,16 Pour les fans d'Autonomie & Endurance 8,68 Pour les fans d'Écran & Design 8,99

Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un smartphone polyvalent qui fait tout très bien ! Une analyse simple, certes, mais ne vous inquiétez pas, nous allons entrer dans le détail.

Performances et connectivité : le doublé du 10/10 !

C'est sur les terrains de la puissance pure que le tout nouveau haut de gamme de la marque réalise un véritable sans-faute. Avec un score parfait de 10 en performances, il prouve que son architecture, son processeur et ses puces graphiques, font partie de l'élite absolue de 2026.

Qu'il s'agisse de multitâche intensif ou des jeux 3D les plus gourmands du Play Store, rien ne lui fait peur, comme en atteste son excellente note globale de 9,16 si vous avez un profil de joueur.

Même constat d'excellence pour la connectivité qui obtient un 10/10 avec Wifi 7, Bluetooth 6.0, 5G, etc. Il est à la pointe et propose la panoplie complète. Une démonstration de force qui confirme la place de choix qu'occupent les smartphones Xiaomi lorsqu'il s'agit d'offrir le meilleur rapport fiche technique/prix du marché.

Une autonomie de monstre et une charge ultra-rapide

L'autre grand point fort de ce modèle réside dans sa gestion de l'énergie. En décrochant un 9,60 en « Batterie & Charge rapide », il s'impose comme l'un des appareils haut de gamme les plus endurants et les plus rapides à recharger.

La notation de notre algorithme met ainsi le doigt sur une optimisation logicielle remarquable qui offre une autonomie solide, couplée à un système de charge qui permet de retrouver 100 % de batterie en seulement quelques minutes.

Dans la catégorie « Photo & Vidéo », bien que la note brute (7,90) soit un léger cran en dessous du reste, la pondération globale de notre algorithme donne quand même 9,31 à ce smartphone si vous êtes particulièrement intéressé par les smartphones qui font de belles photos.

Une preuve que le traitement logiciel et l'écosystème des capteurs développé en partenariat avec Leica travaillent de concert pour délivrer des clichés d'une très grande cohérence.