Xiaomi dévoile la date de lancement mondiale de sa série 14T

La série Xiaomi 14T comprendra deux modèles distincts : le Xiaomi 14T et le Xiaomi 14T Pro. Ces nouveaux appareils viennent donc enrichir le catalogue de la marque, offrant un large choix dans la gamme premium. Les deux modèles se distingueront probablement par leurs caractéristiques techniques et leurs fonctionnalités, bien que les détails précis n’aient pas encore été révélés par le fabricant. Nous saurons tout le 26 septembre prochain comme vient de l’annoncer la marque via une affiche publiée.

Les premiers rendus des Xiaomi 14T laissent entrevoir un design épuré et moderne. Les appareils arborent des bords plats, une tendance esthétique qui gagne en popularité dans l’industrie du smartphone. L’élément le plus notable est sans doute l’îlot de caméra carré, qui se démarque nettement à l’arrière de l’appareil. Cette configuration suggère une attention toute particulière portée au système photographique et où Xiaomi espère proposer des photos toujours plus qualitatives.

L’expertise Leica au service de la photographie

Xiaomi poursuit son partenariat stratégique avec le célèbre fabricant d’appareils photo Leica. Cette collaboration, qui a débuté en mai 2022 après que Leica ait lâché Huawei, se concentre sur l’optimisation des objectifs et le traitement des couleurs. Pour la série 14T, de nouveaux profils de couleurs Leica seraient annoncés, mettant l’accent sur deux concepts : la « cinematic artistry » et la « humanistic photography ».

Ces termes laissent présager des capacités photographiques et vidéo avancées. La « cinematic artistry » pourrait faire référence à des fonctionnalités permettant de capturer des vidéos avec une esthétique de style cinématographique, tandis que la « humanistic photography » suggère une approche centrée sur la capture authentique de sujets humains, peut-être avec des améliorations en matière de portraits et de tons de peau.

Il se dit que Xiaomi annoncera une offre de réparation particulièrement attractive pour les acheteurs de la série 14T. En effet, l’entreprise proposera une réparation hors garantie gratuite, ne facturant que les pièces nécessaires. De plus, comme pour certains modèles précédents dont le Xiaomi 13, chaque appareil bénéficiera d’une réparation d’écran gratuite (pendant les 6 premiers mois après l’achat), une initiative qui pourrait rassurer les consommateurs face à l’un des dommages les plus fréquents et coûteux.

Un lancement mondial pour le 26 septembre

Le choix de la date du 26 septembre pour le lancement mondial n’est probablement pas anodin. Cette période de l’année est souvent riche en annonces technologiques, les fabricants cherchant à positionner leurs produits pour la saison des fêtes de fin d’année. Les principales annonces Samsung, Google et plus récemment Apple sont déjà passées. Xiaomi devra donc se démarquer dans un environnement hautement concurrentiel.

Plusieurs rumeurs sont apparues récemment concernant les caractéristiques techniques des Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro faisant état de fiches intéressantes. Nous verrons d’ici peu si elles se confirment et surtout quels seront les prix de ces deux mobiles.