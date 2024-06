Xiaomi dévoile le Redmi 13, un nouveau smartphone polyvalent

Xiaomi propose désormais un nouveau modèle sur le segment de l’entrée de gamme venant rejoindre la famille des Redmi. Il s’agit du Redmi 13. Ce nouveau téléphone se distingue par son appareil photo principal de 108 mégapixels, une première dans la gamme des smartphones Redmi. Équipé du capteur Samsung ISOCELL HM6 1/1,67 pouce et utilisant la technologie de pixel binning 9-en-1, cet appareil promet des images d'une grande netteté, même dans des conditions de faible luminosité ainsi que des photos HDR éclatantes. En outre, pour les amateurs de selfies, le Redmi 13 propose une caméra avant de 13 mégapixels avec un anneau de lumière intégré à l’écran permettant de garantir un éclairage naturel et équilibré pour des portraits. L'organisation de ses capteurs, au dos, fait penser à celle du POCO F6.

Sinon, le smartphone Redmi 13 offre diverses fonctionnalités créatives, telles que les filtres vintage FilmCamera, qui permettent de voir des aperçus en temps réel et FilmFrame, qui ajoute des cadres photo pour une touche nostalgique. Ces outils sont conçus pour aider les utilisateurs à améliorer leurs compétences en photographie, selon la marque.

Design élégant et résistant

Le design du Redmi 13 veut allier élégance et durabilité. Disponible en noir, rose et bleu, il se distingue par un dos en verre aux effets imitant les ondulations de la mer. Sa finesse de 8,3 mm et sa certification IP53 lui confèrent une protection contre les éclaboussures mais pas une totale étanchéité. Le mobile est doté d'un écran de 6,79 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels avec la technologie AdaptiveSync, ajustant intelligemment le taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz (au maximum) en fonction de l’utilisation. Cette fonctionnalité garantit une expérience utilisateur fluide tout en optimisant la durée de vie de la batterie. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 550 cd/m², ce qui n’est pas exceptionnel mais devrait permettre de l’utiliser tout de même en extérieur sans trop de gêne. On peut compter sur la technologie de protection Corning Gorilla Glass contre les rayures et les chocs.

Le Redmi 13 est équipé d’une batterie de 5030 mAh pour un usage d’au moins une demi-journée, selon les conditions. Avec une charge de 33 watts, le smartphone peut être rechargé à 100 % en seulement 62 minutes, selon Xiaomi. L’appareil est animé par Android 14 avec la surcouche logicielle HyperOS offrant de nombreux paramètres de personnalisation, une gestion optimisée des notifications et des widgets intuitifs.

Le Redmi 13 est alimenté par le processeur MediaTek Helio G91-Ultra, assurant des performances robustes pour les jeux et un multitâche fluide. Avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, extensibles jusqu'à 1 To avec l’ajout d’une carte mémoire micro SD. Notez la possibilité d’ajouter aussi 8 Go de mémoire vive virtuelle, si besoin.

Fonctionnalités additionnelles et disponibilité

Parmi les autres fonctionnalités du Redmi 13 figurent une prise casque de 3,5 mm pour une connectivité audio simple, un lecteur d'empreintes digitales au niveau du bouton de mise en veille ainsi que des notifications Flash via une lumière LED arrière pour les alarmes et les appels entrants.

Le Redmi 13 sera disponible en France à partir du 11 juin, au prix de 199 € pour la version 8+256 Go.