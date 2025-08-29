Xiaomi lance les Redmi 15 et 15C avec des batteries géantes et l'IA accessible

Xiaomi poursuit sa stratégie d'accessibilité avec le lancement de deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme, les Redmi 15 et Redmi 15C. Ces terminaux visent particulièrement les plus jeunes consommateurs pour leur permettre d’accéder à des technologies habituellement réservées aux mobiles plus chers. La marque chinoise a choisi une approche commerciale discrète, laissant ses partenaires distributeurs référencer progressivement ces nouveaux modèles durant le mois d'août 2025.

Cette nouvelle génération introduit la connectivité 5G sur les deux modèles. En effet, le Redmi 14C testé précédemment n'existait qu'en version 4G, ce qui limitait ses perspectives d'usage à moyen terme. Sinon, les deux appareils partagent également un format généreux avec un écran de 6,9 pouces, positionnant ces modèles sur le segment des grands écrans abordables.

Avec ces smartphones, il s’agit de se concentrer sur deux atouts majeurs : une autonomie record et l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Cette stratégie permet au constructeur de se différencier dans un marché très concurrentiel où les smartphones à moins de 200 euros se multiplient.

Des performances orientées vers l'usage quotidien intensif

L'argument principal de ces nouveaux terminaux réside donc indiscutablement dans leur capacité d'autonomie. D'après la marque, le Redmi 15 embarque une batterie de 7 000 mAh tandis que le Redmi 15C se contente de 6 000 mAh, des capacités exceptionnelles pour cette gamme tarifaire. Ces batteries permettent théoriquement une utilisation prolongée sur plusieurs jours, répondant aux besoins des utilisateurs nomades ou de ceux qui ne souhaitent pas recharger quotidiennement leur appareil.

Cette endurance s'accompagne d'une charge rapide à 33 W pour les deux modèles, permettant une recharge complète en moins d'une heure selon le fabricant.

Sur le plan des performances pures, les deux smartphones adoptent des approches différentes. Le Redmi 15 bénéficie du processeur Snapdragon 6s Gen 3 de Qualcomm, couplé à 8 Go de mémoire vive, garantissant une fluidité correcte pour les usages courants. Le Redmi 15C opte pour le processeur MediaTek Helio G81-Ultra avec 4 Go de RAM, configuration plus modeste mais suffisante pour les applications essentielles et la navigation web.

Cette différenciation technique se retrouve également au niveau des écrans. D'après Xiaomi, le Redmi 15 propose une dalle LCD Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz, offrant une expérience visuelle fluide pour les jeux et la navigation. Le Redmi 15C se limite à un affichage LCD HD+ avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, toujours appréciable dans cette gamme de prix. Les deux écrans conservent la diagonale généreuse de 6,9 pouces, format apprécié pour la consommation de contenus multimédias.

L'intelligence artificielle accessible sans surcoût

Xiaomi démocratise l'accès aux fonctionnalités d'intelligence artificielle avec l'intégration de l'assistant Gemini de Google sur ses nouveaux terminaux. Selon le fabricant, cette compatibilité permet aux utilisateurs de bénéficier des services d'IA conversationnelle sans investir dans un smartphone premium. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté de rendre accessible les technologies émergentes aux consommateurs soucieux de leur budget.

La fonction "Circle to search" (Entourer pour chercher) constitue l'autre nouveauté logicielle notable. Cette technologie, développée par Google, permet d'effectuer des recherches visuelles en entourant simplement un élément à l'écran.

On peut également compter sur une certification IP64 pour les deux modèles, garantissant une résistance aux éclaboussures. L'interface HyperOS de Xiaomi, basée sur Android, bénéficie également d'optimisations spécifiques pour tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités IA.

Concernant les capacités photographiques, avec un capteur principal de 50 mégapixels sur le Redmi 15, cette configuration demeure modestes. Les performances en conditions de faible luminosité et la stabilisation vidéo devraient accuser le coup face aux alternatives du marché.

Disponibilité et prix des Redmi 15 et Redmi 15C

Selon la marque, le Redmi 15 sera commercialisé dès 199 euros en version 8+256 Go. Le Redmi 15C adopte une politique de prix de 153 euros pour la version 4+128 Go et de 183 euros pour la configuration 4+256 Go.