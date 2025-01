Xiaomi lance sa série Redmi Note 14 : cinq nouveaux smartphones entre 199 et 499 euros

La famille Redmi Note 14 s'articule autour de cinq déclinaisons : le Redmi Note 14 standard, disponible en versions 4G et 5G, le Redmi Note 14 Pro en versions 4G et 5G, ainsi que le Redmi Note 14 Pro+ 5G qui représente le haut de la gamme.

Chaque modèle dispose de caractéristiques techniques distinctes pour répondre à des besoins spécifiques.

Ainsi, le modèle d'entrée de gamme, le Redmi Note 14, est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2100 cd/m². Il intègre un appareil photo principal de 108 mégapixels et une batterie de 5110 mAh compatible avec la charge rapide 45W.

Des versions Pro plus musclées

La version Pro+ se positionne comme le fleuron de la série avec des caractéristiques plus avancées.

Elle embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 3 gravé en 4 nm, un écran AMOLED 1,5K avec une luminosité maximale de 3000 cd/m², selon la marque et sous certaines conditions avec aussi un système photo composé d'un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique.

Les modèles intermédiaires, Redmi Note 14 Pro et Pro 5G, sont propulsés par des processeurs MediaTek Dimensity 7300-Ultra, offrant un bon compromis entre performances et autonomie. Ils disposent également d'une protection renforcée avec la certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Une attention particulière portée à la durabilité

Afin d’assurer une durabilité maximale et de proposer des caractéristiques intéressantes même à des prix abordables, Xiaomi a particulièrement travaillé sur la robustesse de ses appareils. Les modèles Pro bénéficient d'une structure « All-Star Armor » avec un cadre en aluminium haute résistance et une protection Gorilla Glass Victus 2 pour l'écran. En outre, la marque promet également une durée de vie prolongée de la batterie, conservant jusqu'à 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge.

Les prix sont les suivants :

- Redmi Note 14 : 199 euros (6+128 Go) et 249 euros (8+256 Go)

- Redmi Note 14 5G : 299 euros (8+256 Go)

- Redmi Note 14 Pro : 349 euros (8+256 Go) et 399 euros (12+512 Go)

- Redmi Note 14 Pro 5G : 399 euros (8+256 Go)

- Redmi Note 14 Pro+ 5G : 469 euros (8+256 Go) et 499 euros (12+512 Go)

La commercialisation débutera le 15 janvier 2025, avec une offre de lancement incluant un bonus reprise pouvant atteindre 70 euros et des Redmi Buds 6 offerts pour l'achat du modèle Pro+.