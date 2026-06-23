Xiaomi Poco X8 Pro : Moins de 300 € pour un monstre de puissance avec 12 Go de RAM !

Trouver une configuration pour son smartphone capable de faire tourner les applications les plus lourdes à petit prix, c'est un défi, et il se trouve que la gamme Poco de la marque chinoise Xiaomi s'est précisément fait un nom en essayant de le relever.

Le Xiaomi Poco X8 Pro concrétise ainsi cette philosophie en s'affichant actuellement à un prix particulièrement bas, bousculant les standards du marché.

La référence du petit prix pour les fans de jeux mobile et les pros

La véritable force de cet appareil, c'est sans nulle doute ses 12 Go de RAM, là où au même prix on a le droit entre 6 et 8 Go. Et attention, ici on ne parle pas de mémoire vive virtuelle !

D'après nous, cette configuration particulière s'adresse donc directement aux joueurs à la recherche d'une excellente fluidité sur les titres en 3D, mais également aux utilisateurs qui ont besoin de basculer instantanément entre plusieurs applications dans le cadre de leur travail.

C'est actuellement la seule gamme du marché à offrir cette puissance sous la barre des 300 €, une vraie anomalie du marché, qui a su se placer là où personne n'est allé avant elle.

N'hésitez pas à consulter le catalogue des smartphones Xiaomi, car le constructeur propose d'autres POCO avec toujours la particularité d'une grosse puissance.

Ce qu'il faut savoir sur cette version européenne

Cette offre disponible sur Cdiscount concerne une version européenne de l'appareil. Cela signifie concrètement que le produit ne provient pas directement du circuit de distribution initialement réservé au territoire français.

Pour autant, cette distinction ne change strictement rien à votre expérience quotidienne.

Il est tout à fait possible de modifier le numéro d'attribution du pays que l'on appelle le plus souvent le CSC (Consumer Software Customization). Cet import ne montre donc aucune différence à l'usage par rapport à un modèle acheté dans une enseigne physique traditionnelle en France. Les réseaux 5G, la langue française et les mises à jour logicielles fonctionnent de la même manière.