Xiaomi prépare trois smartphones à batteries de 10 000 mAh

À retenir Trois smartphones Xiaomi avec des batteries de 10 000 mAh en développement.

en développement. Charge filaire rapide > 100 W pour des recharges complètes en moins d'une heure.

pour des recharges complètes en moins d'une heure. Disponibilité incertaine en Europe en raison des normes d'expédition.

D'après le leakeur Digital Chat Station sur Weibo, la marque Xiaomi travaille activement sur trois smartphones qui seront des mobiles particulièrement endurants. Chacun intègre une batterie monocellule de 10 000 mAh, une capacité bien supérieure aux standards actuels.

10 000 mAh, la nouvelle norme ?

Ces rumeurs collent à une tendance où les fabricants chinois repoussent les limites des autonomies. Par exemple, le Redmi Turbo 5 Max (image ci-dessous), modèle récent, propose déjà 9 000 mAh avec une charge à 100W alors qu’on a également le Honor Power 2 qui intègrerait une batterie d’une capacité de 10 080 mAh (charge à 80W).

Ainsi, ces nouveaux venus pourraient offrir plusieurs jours d'usage intensif, surpassant des concurrents comme les modèles les plus haut de gamme. Pour ces derniers, notamment chez Apple ou Samsung, les capacités restent modestes au regard de celles proposées par les marques chinoises que sont Xiaomi, Honor mais également realme, par exemple.

En outre, la charge filaire supérieure à 100W permet de profiter de recharges complètes en moins d'une heure.

Spécifications techniques attendues

Selon la marque via les fuites, les trois téléphones adopteront des batteries à cellule unique de 10 000 mAh, compatibles avec une charge filaire au-delà de 100 W. Cette monocellule pose toutefois des défis logistiques en Europe, où les normes d'expédition exigent souvent des doubles cellules pour respecter les seuils énergétiques.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que plusieurs smartphones de la marque Xiaomi restent parfois uniquement commercialisés en Chine. On pense aux séries K qui sont ensuite renommées et avec quelques changements de caractéristiques techniques pour apparaître sous la marque POCO chez nous.

En outre, certains Redmi Note embarquent des composants, là aussi, revus, avant une mise en boutique en Europe. Il n’est donc vraiment pas certain que nous ayons droit, du moins, pour le moment à la commercialisation de ces fameux mobiles aux énormes batteries. Mais sait-on jamais…