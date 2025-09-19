Xiaomi Redmi Note 14 : il est à moins de 130 € sur Amazon (et c’est un des meilleurs milieu de gamme)

Dispobnible pour 127 € sur Amazon, le Redmi Note 14 est un smartphone que nous conseillons pour ceux qui ont besoin d'un smartphone pas cher, mais récent, adapté à un usage autant pratiques que confortable pour les loisirs (streaming, audio et vidéo, réseaux, voire gaming léger).

Il embarque un écran grand écran AMOLED de 6,6 pouces avec rafraîchissement 120 Hz, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide, et une configuration solide pour les usages du quotidien.

Pour moins de 130 € sur Amazon, difficile de trouver mieux dans cette tranche tarifaire.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Écran AMOLED 120 Hz : très rare à ce prix, il garantit fluidité et belles couleurs.

très rare à ce prix, il garantit fluidité et belles couleurs. Batterie 5000 mAh : une autonomie confortable pour deux jours d’usage modéré.

une autonomie confortable pour deux jours d’usage modéré. Design soigné : un look moderne et fin, classe et pas du tout cheap.

un look moderne et fin, classe et pas du tout cheap. MIUI optimisé : interface riche en options et en mises à jour régulières.

Détails techniques (pour les fans de high tech)

Le Redmi Note 14 est équipé d’un processeur Snapdragon série 6 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Son écran AMOLED 6,6 pouces 120 Hz prend en charge HDR10 pour un confort visuel très adapté au streaming.

Côté photo, il propose un triple module avec capteur principal 50 MP, ultra-grand-angle et macro. On est vraiment sur de la qualité milieu de gamme, certains haut de gamme ne sont pas autant polyvalent.

La batterie de 5000 mAh associée à la charge rapide 33 W permet de tenir largement une journée et demie d’utilisation intensive et deux jours en modérée.