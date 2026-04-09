Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ : une fiche technique démesurée pour un prix qui l'est beaucoup moins

La course à l'autonomie et à la photographie ultra-haute résolution franchit un nouveau palier dans l'accessibilité, car le Redmi Note 15 Pro+ 5G vient de voir son prix fondre de plus de 170 €, passant sous la barre symbolique des 330 €.

Rémi Deschamps - publié le 09/04/2026 à 17h45
Un smartphone photographié sur une table en bois, éclairage latéral, style photographie de produit.

Pour ceux qui cherchent les meilleurs rapports qualité-prix, cet appareil affiche des chiffres qui font tourner la tête. Avec un capteur photo de 200 mégapixels et une batterie de 6 500 mAh, Xiaomi propose ici un équipement que l'on ne croise même pas sur des modèles vendus le double du prix.

 

Une centrale électrique de 6,83 pouces au creux de la main

La fiche technique de ce Redmi Note 15 Pro+ ne fait pas dans la demi-mesure. Son écran géant de 6,83 pouces offre une immersion totale pour le streaming et les jeux, tandis que sa batterie massive assure une tranquillité d'esprit sur plusieurs jours. 

C'est un smartphone pensé pour durer, surtout quand on sait qu'il supporte la charge ultra-rapide 100 W !

Actuellement, sur Cdiscount, nous pouvons découvrir ce modèle neuf en version européenne à 328,58 € au lieu de 499,99 €. Une baisse de tarif qui rend l'accès à la 5G et aux 256 Go de stockage extrêmement simple.

 

Vous pouvez retrouver tous les détails techniques sur la page dédiée au Redmi Note 15 Pro+ pour comparer ses performances.

✅ Les points forts

  • Batterie record : 6 500 mAh pour oublier le chargeur pendant deux jours.
  • Photo 200 MP : Une précision chirurgicale pour vos clichés (même si les mégapixels ne font pas tout).
  • Écran XXL : Une dalle de 6,83" parfaite pour le multimédia.

⚠️ À retenir

  • Boîte incomplète : Le chargeur 100 W n'est pas fourni dans le coffret.
  • Encombrement : Son grand format peut s'avérer imposant dans une petite poche.

Un achat sécurisé via Cdiscount

L'offre est expédiée directement par les entrepôts Cdiscount, ce qui garantit une livraison rapide. 

Bien que le chargeur ne soit pas inclus, une tendance qui se généralise même chez les mobiles Xiaomi, la compatibilité avec la norme USB PD permet d'utiliser n'importe quel bloc puissant déjà en votre possession.

CaractéristiqueRedmi Note 15 Pro+ 5G
Mémoire8 Go RAM / 256 Go ROM
Appareil Photo200 Mégapixels
Batterie6 500 mAh (Charge 100 W PD)
ÉtatNeuf - Version Européenne
 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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