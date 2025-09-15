Xperia 10 VII : le renouveau de Sony ?

Sony vient d’annoncer officiellement la sortie de son nouveau modèle de milieu de gamme, le Xperia 10 VII. Ce modèle entend conjuguer fiabilité, autonomie, et design repensé.

Sylvain Pichot - publié le 15/09/2025 à 14h30
Sony Xperia 10 VII

Le Xperia 10 VII s’appuie sur une plateforme renouvelée. En effet, Sony a opté pour le Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, un choix censé garantir un niveau de performance solide pour la majorité des usages multimédias et quotidiens. Cette puce, soutenue par 8Go de RAM et 128Go de stockage interne (extensible grâce à une carte microSD), devrait lui permettre de rester fluide, même lors de la gestion de multiples applications. Un autre point mis en avant par le fabricant est lautonomie. On retrouve ici une batterie de 5000mAh, une capacité cohérente mais désormais loin des 6000 voire 7000 mAh de certains modèles actuellement disponibles sur le marché. Mais là où Sony veut jouer la carte de la différence, c’est sur la gestion énergétique efficace du processeur associée à des outils logiciels. La marque communique sur 2 jours d’autonomie. La charge rapide à 30W est aussi de la partie.

Sony Xperia 10 VII

La mémoire vive et le stockage placent le Xperia 10 VII dans la norme du segment milieu de gamme en 2025. Son positionnement est donc à comparer aux Galaxy A de Samsung ou à certains modèles Redmi Note, qui proposent parfois des capacités équivalentes ou supérieures selon les configurations. Toutefois, comme sur les précédents modèles, dont le Xperia 10 VI, Sony mise toujours sur l’intégration du port microSD pouvant accueillir jusqu’à 2To, un avantage rare aujourdhui, apprécié par les amateurs de contenus volumineux.

Design: un bloc photo horizontal inspiré et une approche rafraîchie

Pour cette nouvelle génération, le constructeur abandonne le traditionnel bloc photo vertical. Ainsi, le Xperia 10 VII arbore un bloc horizontal redessiné, positionné sur la partie supérieure du dos de l’appareil. Ce choix esthétique rappelle ouvertement ce que proposent certains concurrents comme Google ou Samsung sur leurs récents modèles. Trois coloris sont évoqués pour le lancement: noir charbon, blanc, et Turquoise.

Ce design, accompagné d’une coque affinée (153 x 72 x 8,3mm pour 168g), vise à renforcer la légèreté et la prise en main. Le terminal affiche toujours un écran OLED de 6,1 pouces, définition 1080 x 2340, pour une expérience visuelle détaillée et agréable. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz s’aligne sur les standards du segment selon le constructeur. À noter que le terminal conserve un lecteur dempreinte latéral et profite dune protection optimisée contre leau et la poussière, avec une double certification IP65 et IP68.

Sony Xperia 10 VII

Photo et multimédia: retour à lessentiel

Le volet photographique du Xperia 10 VII se concentre sur l’essentiel: le module principal sappuie sur un capteur de 50 mégapixels, épaulé par un objectif secondaire de 13 mégapixels censé couvrir lultra grand-angle. Sur la façade, un capteur de 8mégapixels assure la captation des autoportraits et la visiophonie. Cet ensemble vise à offrir des clichés polyvalents sans surenchère technologique, une stratégie qui différencie Sony de ses concurrents misant souvent sur une multiplication des capteurs ou des fonctions dIA photo avancées.

Sony Xperia 10 VII

L’aspect vidéo reste dans l’air du temps, avec un enregistrement en 4K, et une application photo/vidéo enrichie des outils maison de Sony, reconnus pour leur simplicité et leur qualité de restitution. La connectivité comprend la 5G, le double emplacement SIM (nano+eSIM), le NFC, le Wi-Fi 6E, et le Bluetooth 5.2, répondant ainsi à tous les besoins. 

Interface et logiciel: Android 15 embarqué

Selon le fabricant, le Xperia 10 VII est livré directement sous Android 15, faisant ainsi bénéficier ses utilisateurs des dernières avancées logicielles en matière de sécurité, d’ergonomie et de personnalisation. Les mises à jour devraient être assurées sur plusieurs années, soit 4 ans pour les mises à jour Android et 6 ans pour la sécurité. 

Sony Xperia 10 VII

Disponibilité et prix

Le nouveau smartphone Sony Xperia 10 VII est disponible en précommande à l’heure de l’écriture de ces lignes pour un prix de 449 euros. 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 Series : les nouveaux Apple sont déjà disponibles en précommande !

15/09/2025
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Guide d'achat

Trois smartphones pas chers et multimédias "friendly" pour les étudiants

14/09/2025
Google Pixel 10
Guide d'achat

Les trois smartphones du moment à ne pas rater : Samsung, Apple et Google préparent l'avenir ?

14/09/2025
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 VS iPhone 16 : Révolution ou immobilité chez Apple ?

13/09/2025