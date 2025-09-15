Xperia 10 VII : le renouveau de Sony ?

Le Xperia 10 VII s’appuie sur une plateforme renouvelée. En effet, Sony a opté pour le Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, un choix censé garantir un niveau de performance solide pour la majorité des usages multimédias et quotidiens. Cette puce, soutenue par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (extensible grâce à une carte microSD), devrait lui permettre de rester fluide, même lors de la gestion de multiples applications. Un autre point mis en avant par le fabricant est l’autonomie. On retrouve ici une batterie de 5000 mAh, une capacité cohérente mais désormais loin des 6000 voire 7000 mAh de certains modèles actuellement disponibles sur le marché. Mais là où Sony veut jouer la carte de la différence, c’est sur la gestion énergétique efficace du processeur associée à des outils logiciels. La marque communique sur 2 jours d’autonomie. La charge rapide à 30 W est aussi de la partie.

La mémoire vive et le stockage placent le Xperia 10 VII dans la norme du segment milieu de gamme en 2025. Son positionnement est donc à comparer aux Galaxy A de Samsung ou à certains modèles Redmi Note, qui proposent parfois des capacités équivalentes ou supérieures selon les configurations. Toutefois, comme sur les précédents modèles, dont le Xperia 10 VI, Sony mise toujours sur l’intégration du port microSD pouvant accueillir jusqu’à 2 To, un avantage rare aujourd’hui, apprécié par les amateurs de contenus volumineux.

Design : un bloc photo horizontal inspir é et une approche rafra î chie

Pour cette nouvelle génération, le constructeur abandonne le traditionnel bloc photo vertical. Ainsi, le Xperia 10 VII arbore un bloc horizontal redessiné, positionné sur la partie supérieure du dos de l’appareil. Ce choix esthétique rappelle ouvertement ce que proposent certains concurrents comme Google ou Samsung sur leurs récents modèles. Trois coloris sont évoqués pour le lancement : noir charbon, blanc, et Turquoise.

Ce design, accompagné d’une coque affinée (153 x 72 x 8,3 mm pour 168 g), vise à renforcer la légèreté et la prise en main. Le terminal affiche toujours un écran OLED de 6,1 pouces, définition 1080 x 2340, pour une expérience visuelle détaillée et agréable. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz s’aligne sur les standards du segment selon le constructeur. À noter que le terminal conserve un lecteur d’empreinte latéral et profite d’une protection optimisée contre l’eau et la poussière, avec une double certification IP65 et IP68.

Photo et multimédia : retour à l ’ essentiel

Le volet photographique du Xperia 10 VII se concentre sur l’essentiel : le module principal s’appuie sur un capteur de 50 mégapixels, épaulé par un objectif secondaire de 13 mégapixels censé couvrir l’ultra grand-angle. Sur la façade, un capteur de 8 mégapixels assure la captation des autoportraits et la visiophonie. Cet ensemble vise à offrir des clichés polyvalents sans surenchère technologique, une stratégie qui différencie Sony de ses concurrents misant souvent sur une multiplication des capteurs ou des fonctions d’IA photo avancées.

L’aspect vidéo reste dans l’air du temps, avec un enregistrement en 4K, et une application photo/vidéo enrichie des outils maison de Sony, reconnus pour leur simplicité et leur qualité de restitution. La connectivité comprend la 5G, le double emplacement SIM (nano + eSIM), le NFC, le Wi-Fi 6E, et le Bluetooth 5.2, répondant ainsi à tous les besoins.

Interface et logiciel : Android 15 embarqu é

Selon le fabricant, le Xperia 10 VII est livré directement sous Android 15, faisant ainsi bénéficier ses utilisateurs des dernières avancées logicielles en matière de sécurité, d’ergonomie et de personnalisation. Les mises à jour devraient être assurées sur plusieurs années, soit 4 ans pour les mises à jour Android et 6 ans pour la sécurité.

Disponibilité et prix

Le nouveau smartphone Sony Xperia 10 VII est disponible en précommande à l’heure de l’écriture de ces lignes pour un prix de 449 euros.