3 smartphones à acheter en reconditionné : nos modèles fiables pour tenir les prochaines années

Sur le plan du design, le Apple iPhone 14 affiche le gabarit le plus compact du trio avec ses 146,7 mm de hauteur et ses 172 g. Son châssis en aluminium et son écran OLED de 6,1 pouces lui confèrent une prise en main équilibrée, disponible en Noir, Blanc, Violet, Rouge et Bleu.

Le Samsung Galaxy A54 opte pour un format plus généreux avec ses 158,2 mm de hauteur et 202 g, son écran Super AMOLED de 6,3 pouces offrant une plus grande surface de lecture.

Le Google Pixel 7a se situe entre les deux à 152,4 mm pour 193 g, avec son écran OLED de 6,1 pouces. Côté résistance, l'iPhone 14 se distingue avec une certification IP68, tandis que le Galaxy A54 et le Pixel 7a affichent tous deux l'IP67.

Quel est le meilleur rapport qualité-prix en reconditionné ?

L'iPhone 14 prend l'avantage sur le segment premium avec une offre en reconditionné certifié à 304,99 € chez Certideal, qui donne accès à la puce A15 Bionic, à un zoom optique ×2 pour des portraits et des scènes en plongée, et à la compatibilité eSIM, des atouts rarement réunis à ce prix dans le circuit de revente autorisé.

Le Galaxy A54 domine sur l'accessibilité avec une offre Certideal à 203,99 €, pour un écran de 6,3 pouces à 120 Hz qui rend la navigation et le défilement plus fluides, et un capteur principal de 50 Mpx adapté à la photo du quotidien.

Le Pixel 7a ferme la marche sur le reconditionné certifié, les offres de première main étant moins présentes sur ce modèle. Sa puce Tensor G2 se spécialise dans le traitement d'image, permettant au capteur de 64 Mpx de produire des clichés détaillés même en faible lumière, ce qui le place au-dessus de ce que son prix suggère.

Quelle expérience logicielle sur la durée ?

Pour un téléphone reconditionné destiné à tenir plusieurs années, la durée des mises à jour compte autant que le prix d'achat.

L'iPhone 14 prend l'avantage : Apple maintient ses appareils sous iOS pendant au moins cinq ans après leur lancement, et cet appareil sorti en 2022 tourne aujourd'hui sous iOS 18, garantissant les correctifs de sécurité et les nouvelles fonctionnalités pour plusieurs cycles supplémentaires.

Le Pixel 7a suit avec cinq années de mises à jour Android garanties par Google, soit une couverture assurée jusqu'en 2028, ce qui sécurise l'achat sur la durée.

Le Galaxy A54 ferme la marche sur la durée annoncée avec quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité selon les engagements de Samsung. C'est suffisant pour couvrir trois à quatre ans d'usage reconditionné. Son interface One UI intègre une planification de charge intelligente qui préserve la capacité de la batterie au fil des cycles, un avantage concret sur un appareil qui a déjà quelques charges à son compteur.

Résistance et autonomie : lequel tient le mieux dans le temps ?

Sur la résistance physique, l'iPhone 14 se distingue avec sa certification IP68, qui permet une immersion jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes, contre 1 mètre pendant 30 minutes pour l'IP67 du Galaxy A54 et du Pixel 7a.

Les trois modèles figurent parmi les plus présents sur le marché du reconditionné, ce qui témoigne de leur robustesse mécanique sur un usage intensif.

Sur l'autonomie, le Galaxy A54 prend l'avantage avec sa batterie de 5 000 mAh et sa charge rapide 25 W, qui permettent de tenir une journée complète sur un usage soutenu avec de la marge en soirée.

Le Pixel 7a suit avec 4 385 mAh et l'ajout de la recharge sans fil, pratique pour les recharges de nuit sans manipuler un câble.

L'iPhone 14 ferme la marche avec 3 279 mAh et une charge filaire 20 W uniquement, suffisante pour une journée normale mais qui demande plus d'attention lors des longues journées hors domicile.

En conclusion, l'iPhone 14 est le plus polyvalent pour un profil premium à la recherche d'un reconditionné certifié avec une résistance avancée et une longévité logicielle éprouvée, le Galaxy A54 le plus accessible pour débuter dans l'achat reconditionné avec une autonomie généreuse et un prix contenu, le Pixel 7a le plus pertinent pour ceux qui placent la qualité photo et les mises à jour régulières en priorité.