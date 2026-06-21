3 smartphones à acheter pendant les soldes qui resteront jusqu'en 2030 (ou plus)

Le design est un élément à ne pas négliger pour un smartphone destiné à durer plusieurs années. Le Google Pixel 10a adopte un format relativement compact avec un écran de 6,3 pouces et un châssis en aluminium recyclé associé à un dos mat. Son bloc photo horizontal, signature de la gamme Pixel, traverse la partie supérieure du dos de l’appareil.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro adopte une approche différente avec un module photo carré implanté au centre de la coque arrière. Ses tranches sont plates et son écran reste lui aussi plat.

Le Samsung Galaxy A57 reprend quant à lui les codes esthétiques récents du constructeur coréen avec plusieurs capteurs indépendants alignés verticalement directement sur la coque, entourés de bordures et de tranches rectilignes plates. En matière de dimensions, le Pixel 10a est le plus compact des trois avec ses 183 grammes, tandis que le Redmi Note 15 Pro présente une diagonale de 6,77 pouces pour un poids d'environ 200 grammes.

Le Pixel 10a bénéficie d’une certification IP67 contre l’eau et la poussière, tandis que le Redmi Note 15 Pro est certifié IP66. Le Galaxy A57 profite quant à lui d’une excellente protection totale IP68. Pour un usage sur plusieurs années, la robustesse globale et le gabarit maniable du Pixel 10a constituent des arguments particulièrement solides.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, ces trois smartphones misent sur des plateformes modernes. Le Google Pixel 10a embarque le tout nouveau processeur Google Tensor G5 (gravé en 3 nm par TSMC) associé à 8 Go de mémoire vive et à 128 ou 256 Go de stockage interne. Son espace de stockage n’est toutefois pas extensible par carte microSD. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro repose sur le processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra dans sa version 5G. Il est proposé avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage interne fixe.

Concernant le Samsung Galaxy A57, il s’appuie sur une plateforme Exynos 1680 de dernière génération destinée au milieu de gamme et dispose généralement de 8 Go de mémoire vive avec jusqu’à 256 Go de stockage. En matière de puissance brute, le Redmi Note 15 Pro et le Galaxy A57 offrent d'excellentes configurations pour les tâches graphiques quotidiennes.

Le Pixel 10a se détache sur la durée grâce à la parfaite optimisation de sa puce Tensor G5, taillée sur mesure pour les fonctions d’intelligence artificielle locale avancées via Gemini. Pour conserver un bon niveau de fluidité jusqu’en 2030, les trois modèles disposent néanmoins d’une marge confortable.

L’écran est un autre critère déterminant pour un smartphone destiné à durer. Le Google Pixel 10a est équipé d’une dalle Actua OLED LTPO de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale particulièrement importante. Le Samsung Galaxy A57 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité élevée parfaitement adaptée à une utilisation extérieure.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro pousse encore plus loin les caractéristiques avec un écran AMOLED de 6,77 pouces affichant une définition 1,5K de 2772 x 1280 pixels, une fréquence de 120 Hz et une luminosité maximale en pointe avoisinant 3200 nits. Les trois écrans sont plats, ce qui facilite l’installation d’une protection en verre trempé et réduit les risques de casse sur les bords.

En matière de qualité d’affichage pure, le Redmi Note 15 Pro se démarque par sa définition fine CrystalRes, le Pixel 10a arrivant juste à côté avec une calibration des couleurs de référence et une lisibilité extérieure remarquable, tandis que le Galaxy A57 complète le podium avec une dalle géante très équilibrée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le domaine photographique révèle des philosophies différentes. Le Google Pixel 10a intègre un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de 13 mégapixels. Comme souvent chez Google, l’accent est mis sur le traitement logiciel computationnel de pointe. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro dispose quant à lui d’un capteur principal performant de 108 mégapixels stabilisé optiquement (OIS), associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Pour les selfies, il embarque un capteur frontal de 16 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A57 mise sur une configuration polyvalente articulée autour d’un capteur principal de 50 mégapixels (OIS) accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Pour la qualité photographique globale instantanée, le Pixel 10a conserve un net avantage grâce à la maîtrise des algorithmes de Google, particulièrement efficace pour les portraits, les photos de nuit et les outils magiques d'IA.

Le Redmi Note 15 Pro et le Galaxy A57 offrent quant à eux des configurations polyvalentes et adaptées à la plupart des situations du quotidien.

En matière de connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le Bluetooth moderne et le NFC pour les paiements sans contact. Le Redmi Note 15 Pro progresse en se montrant compatible avec le Wi-Fi 6E, dispose de son traditionnel émetteur infrarouge sur la tranche supérieure et intègre son lecteur d’empreintes sous l’écran. Le Pixel 10a bénéficie également d’un lecteur d’empreintes sous l’écran et se détache techniquement en intégrant le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 grâce à sa puce Tensor G5.

Le Galaxy A57 conserve lui aussi un capteur biométrique intégré sous la dalle et prend en charge le Wi-Fi 6E. Aucun de ces modèles ne possède de prise audio jack. Pour un usage jusqu’en 2030, les trois appareils disposent d’une connectivité réseau suffisamment moderne pour répondre aux besoins des prochaines années.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un argument essentiel lorsqu’on souhaite conserver un smartphone pendant une longue période. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro embarque une batterie de 5520 mAh compatible avec une charge rapide efficace de 45 W. Cette capacité élevée lui permet d’offrir l’endurance brute la plus importante des trois modèles. Le Google Pixel 10a dispose d’une batterie de 5100 mAh. Grâce à son processeur optimisé et à sa dalle LTPO, il promet lui aussi une excellente autonomie quotidienne. Il bénéficie en outre d’une recharge filaire modernisée à 45 W et d’une recharge sans fil magnétique au nouveau standard universel Qi2.

Le Samsung Galaxy A57 s’appuie sur une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 45 W qui lui permet de rester très compétitif. Pour les utilisateurs recherchant avant tout l’endurance brute et une charge efficace, le Redmi Note 15 Pro est très bien positionné. Cependant, pour ceux qui privilégient la longévité matérielle globale, le support Qi2, et surtout le suivi record des mises à jour de Google (7 ans), le Pixel 10a apparaît comme le candidat le plus solide pour rester pleinement pertinent et sécurisé jusqu'en 2030 et au-delà.