Galaxy S26 Ultra : Plus de 400 € de remise sur le chef d'œuvre d'Android

Même en dehors des périodes de démarques officielles, la marketplace Rakuten fait bouger les prix des smartphones, y compris ceux des modèles les plus récents. Le Galaxy S26 Ultra, sorti en début d'année, en profite pleinement. À ce tarif, il revient à plus de 470 € sous son prix initial !

Alors que la majorité des enseignes partenaires maintiennent encore des tarifs proches de son prix de référence de 1 469 €, cette offre Rakuten le passe sous le seuil symbolique des 1 000 €, ce qui place cette offre parmi les plus compétitives du moment, d'autant plus qu'il est possible de payer en 4 fois avec PayPal pour faciliter l'achat.

Notre avis sur le mastodonte de Samsung

Évalué à 5/5 lors de notre test, le Galaxy S26 Ultra intègre un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces à 120 Hz, associé à la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

L'ensemble s'appuie sur 12 Go de mémoire RAM et un bloc photo centré sur un capteur principal de 200 Mpx avec téléobjectifs dédiés. Côté autonomie, sa batterie de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide.

La pérennité de l'appareil est assurée par l'engagement de Samsung à fournir 7 ans de mises à jour système et de sécurité, garantissant un suivi logiciel complet jusqu'en 2033. Il convient simplement d'avoir en tête que le bloc de charge secteur n'est pas fourni dans le coffret et que le filtre de confidentialité intégré Privacy Display modifie légèrement les angles de vision par rapport à une dalle classique.

Est-ce un bon plan ?

1 000 €, ça reste une somme, mais il s'agit du meilleur smartphone Samsung et probablement du meilleur Android de l'année, comme c'était le cas des S24 et S25 Ultra en leur temps.

✅ Les points forts Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 ultra-performant.

ultra-performant. Écran Dynamic AMOLED 2X avec dalle 120 Hz .

. Polyvalence photo grâce au module 200 Mpx et son zoom optique .

. Suivi logiciel garanti sur 7 ans par la marque. ⚠️ À garder en tête Bloc de charge secteur vendu séparément.

Vendeur tiers sur la marketplace à vérifier au préalable.

Il s'agit d'une version US, certaines applications peuvent ne pas être compatibles.

Passer sous la barre des 1 000 € permet d'obtenir la génération en cours à un tarif nettement plus accessible, se rapprochant des prix habituels du milieu de gamme premium.

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