3 smartphones très haut de gamme à prix réduit pour la rentrée

Le design est souvent le premier critère de choix pour un smartphone haut de gamme, et chacun des modèles sélectionnés offre une approche différente. Le Samsung Galaxy S24 Ultra mise sur un design minimaliste et épuré avec ses capteurs photo arrière disposés individuellement, comme s’ils étaient simplement posés sur la coque. Ce design crée une allure sobre et moderne, avec un profil légèrement arrondi disponible en noir, gris, violet, et ambre, le tout encadré par un châssis en titane. Le Google Pixel 8 Pro, quant à lui, opte pour un design distinctif avec une bande horizontale qui traverse toute la largeur de l’arrière de l’appareil, intégrant les capteurs photo ainsi qu'un capteur de température unique à ce modèle. Ce choix esthétique renforce son identité visuelle, avec un cadre en verre et des coloris plus variés comme le bleu, le noir, le menthe, et le porcelaine. Son profil reste légèrement arrondi, offrant une prise en main agréable.

L’iPhone 15 Pro Max conserve l’héritage visuel des iPhones avec ses capteurs photo placés dans un carré en haut à gauche du dos de l’appareil. Ce design iconique, légèrement évolué, est associé à un cadre en titane pour une sensation de robustesse et de légèreté. Les coloris disponibles incluent le noir, le bleu, le blanc, et une teinte naturelle, avec un profil plutôt plat mais aux bords subtilement arrondis pour plus de confort.

Les dimensions des smartphones peuvent fortement influencer votre confort d’utilisation, notamment en termes de prise en main et de portabilité. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le plus grand des trois avec une hauteur de 162,3 mm, une largeur de 79 mm, et une épaisseur de 8,6 mm. Il est aussi le plus lourd, pesant 232 grammes, ce qui peut être un critère déterminant si vous recherchez un appareil plus léger. Le Google Pixel 8 Pro, bien que légèrement plus petit, mesure 162,2 mm de hauteur, 76,5 mm de largeur, et 8,8 mm d’épaisseur. Avec un poids de 213 grammes, il se situe dans la moyenne des smartphones haut de gamme, offrant un bon compromis entre taille et confort.

L’iPhone 15 Pro Max, quant à lui, est le plus compact des trois, mesurant 159,9 mm de hauteur, 76,7 mm de largeur, et 8,25 mm d’épaisseur. Il est aussi plus léger que le Galaxy S24 Ultra, avec un poids de 221 grammes, ce qui pourrait séduire ceux qui cherchent un grand écran dans un format relativement plus maniable.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances de ces smartphones sont au cœur de leurs promesses, chacune étant optimisée pour offrir une expérience utilisateur fluide. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne, sans possibilité d’extension par micro SD. Ce processeur est le plus puissant du lot, garantissant des performances exceptionnelles pour les applications les plus exigeantes. Le Google Pixel 8 Pro suit avec son processeur Tensor G3 et 12 Go de RAM. Bien que légèrement moins performant que le Snapdragon 8 Gen 3, ce processeur est optimisé pour l’intelligence artificielle et la photographie computationnelle, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs de photos.

L’iPhone 15 Pro Max, équipé de l’Apple A17 Pro et de 8 Go de RAM, offre des performances impressionnantes, notamment en termes de gestion graphique et d’efficacité énergétique. Bien que la RAM soit inférieure à celle des autres modèles, la synergie entre le matériel et le logiciel d’Apple permet des performances fluides et une réactivité accrue.

Pour ce qui est de l’écran, le Samsung Galaxy S24 Ultra domine clairement avec son écran AMOLED de 6,8 pouces, une définition de 1440x3120 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et un pic de luminosité impressionnant de 2600 cd/m². Ce dernier, associé à un traitement antireflet exceptionnel, en fait le meilleur écran de ce comparatif. Le Google Pixel 8 Pro dispose également d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition de 1344x2992 pixels et un pic de luminosité de 2400 cd/m². Bien que légèrement en retrait par rapport au Galaxy S24 Ultra, il offre une excellente qualité d’affichage avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

L’iPhone 15 Pro Max propose un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1290x2796 pixels et une luminosité maximale de 2000 cd/m². Bien que sa luminosité soit inférieure à celle de ses concurrents, l’écran reste très agréable à utiliser, surtout avec le support de Dolby Vision pour une qualité d’image optimisée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un domaine où ces trois smartphones excellent. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé d’un impressionnant capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs, de 50 et 10 mégapixels, offrant des zooms optiques de 5x et 3x respectivement. Avec un capteur à selfie de 12 mégapixels, c’est l’appareil idéal pour ceux qui recherchent la polyvalence et la qualité d’image.

Le Google Pixel 8 Pro, avec son capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, est également très performant, particulièrement en conditions de faible luminosité. Son ultra grand-angle de 48 mégapixels, qui sert aussi de capteur macro, et son téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x, offrent une excellente qualité d’image. Le capteur à selfie de 10,5 mégapixels est légèrement en retrait, mais reste suffisant pour des autoportraits nets. L’iPhone 15 Pro Max, avec son capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, est un concurrent sérieux, particulièrement pour la vidéo grâce à la qualité d’enregistrement d’Apple. Les deux téléobjectifs de 12 mégapixels avec zooms optiques de 2x et 5x, ainsi que l’ultra grand-angle de 12 mégapixels, complètent une configuration solide, tandis que le capteur à selfie de 12 mégapixels offre une qualité d’image constante.

En termes de connectivité, les trois smartphones supportent la 5G et disposent de la technologie NFC et du Bluetooth 5.3. Cependant, le Galaxy S24 Ultra et le Pixel 8 Pro supportent le Wi-Fi 7, offrant des vitesses et une stabilité réseau supérieures, tandis que l’iPhone 15 Pro Max se limite au Wi-Fi 6E.

Aucun de ces smartphones n’a de prise jack, mais tous proposent une étanchéité IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. L’intégration de la technologie eSIM est pratique et leur compatibilité double SIM restent des atouts. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est présent sous l’écran du Galaxy S24 Ultra et du Pixel 8 Pro, alors que l’iPhone 15 Pro Max fait l’impasse sur cette technologie, préférant se reposer uniquement sur Face ID.

Enfin, la capacité de la batterie est un critère crucial pour les utilisateurs intensifs. Le Google Pixel 8 Pro se distingue ici avec une batterie de 5050 mAh, offrant potentiellement la meilleure autonomie. Il est suivi de près par le Samsung Galaxy S24 Ultra, qui embarque une batterie de 5000 mAh. Ces deux modèles devraient vous accompagner tout au long de la journée sans problème.

L’iPhone 15 Pro Max, avec sa batterie de 4422 mAh, affiche une capacité légèrement inférieure, mais optimisée par la gestion énergétique propre à Apple, ce qui pourrait néanmoins offrir une autonomie comparable à ses concurrents.

En ce qui concerne la recharge, le Galaxy S24 Ultra supporte une charge rapide de 45 watts, tandis que le Pixel 8 Pro est légèrement en retrait avec une charge de 30 watts. L’iPhone 15 Pro Max propose une charge rapide à 27 watts. En matière de recharge sans fil, le Pixel 8 Pro se démarque avec une capacité de 23 watts, suivi de l’iPhone 15 Pro Max avec une charge sans fil standard, et du Galaxy S24 Ultra qui supporte 10 watts en sans fil, tout en offrant également une charge inversée, une fonction utile pour recharger d’autres appareils.