4 smartphones incontournables du moment

Chacun des modèles retenus adopte une identité esthétique bien marquée, qu’il s’agisse des finitions, de l’organisation des capteurs photo ou du format général. Le Google Pixel 10, comme son grand frère le Pixel 10 Pro, arbore un bandeau horizontal en aluminium sur la face arrière, dans lequel sont intégrés les trois capteurs photo. Le design est fidèle aux lignes épurées de Google, avec une finition en verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant comme à l’arrière, et un cadre en aluminium. Les tranches sont légèrement arrondies pour une bonne prise en main. Il est proposé en Indigo, Frost, Lemongrass et Obsidian.

Le Samsung Galaxy S25 FE se montre plus classique dans sa conception. Son bloc photo vertical, positionné sur le côté gauche, aligne ses trois capteurs de manière distincte et discrète, sans îlot unifié. Il utilise un châssis en aluminium renforcé (Armor Aluminum) et une double protection Gorilla Glass Victus+. Les tranches sont plates, et il est décliné en Icy Blue, Jet Black, Navy et White.

L’iPhone Air se démarque clairement par son extrême finesse (5,6 mm) et son poids plume de 165 g, ce qui en fait le plus léger et le plus fin du comparatif. Son châssis est conçu en titane de grade 5, et il dispose d’un seul capteur arrière intégré dans une excroissance circulaire. La face avant et arrière sont en verre Ceramic Shield 2. Il est disponible en Space Black, Cloud White, Light Gold et Sky Blue.

Le Xiaomi 15T reprend l’esthétique de son grand frère, le 15T Pro, avec un module photo rectangulaire large logé dans le coin supérieur gauche. Il est constitué de verre (Gorilla Glass 7i) et de fibre de verre à l’arrière, mais son cadre est en plastique, contrairement à la version Pro. Il existe en noir, gris et rose doré. À noter, les tranches sont plates.

Enfin, le Xiaomi 15T Pro, plus haut de gamme, conserve le même agencement photo que le 15T mais avec un cadre en aluminium 6M13 plus robuste et un poids supérieur (210 g, le plus lourd ici). Il existe en noir, gris et or moka.

En ce qui concerne les dimensions, l’iPhone Air est le plus compact et léger (156,2 mm de hauteur pour 165 g), tandis que le plus grand est le Xiaomi 15T/15T Pro avec un écran de 6,83 pouces et une hauteur de 163,2 mm. Le Galaxy S25 FE, avec ses 190 g, est le plus fin après l’iPhone Air, tandis que le Pixel 10 pèse 204 g.

Pour la résistance à l’eau, tous les smartphones sont certifiés IP68. Toutefois, l’iPhone Air peut supporter une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, contre 1,5 mètre pour le Pixel 10 et le Galaxy S25 FE. Les Xiaomi 15T et 15T Pro proposent également une immersion jusqu’à 3 mètres pendant 30 minutes, ce qui reste rare sur cette gamme de prix.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Les cinq modèles analysés utilisent des plateformes techniques de dernière génération, mais se différencient nettement en matière de puissance brute, de mémoire vive et de capacité de stockage. Le Xiaomi 15T Pro est équipé d’un MediaTek Dimensity 9400+ gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de RAM et un stockage rapide UFS 4.1 (jusqu’à 1 To). Il s’agit ici du modèle le plus performant du groupe, adapté au jeu comme à la photo computationnelle.

Le iPhone Air, bien que plus fin, embarque la même puce Apple A19 Pro (3 nm) que l’iPhone 17 Pro. Elle affiche une puissance de calcul élevée (Hexa-core + GPU Apple 5 cœurs), associée à 12 Go de RAM et un stockage NVMe, connu pour sa rapidité extrême. Il se place donc à égalité avec le Xiaomi 15T Pro en termes de réactivité et de gestion des tâches lourdes.

Le Galaxy S25 FE fonctionne avec l’Exynos 2400, une puce 10 cœurs gravée en 4 nm, combinée à 8 Go de RAM. Son GPU Xclipse 940 est orienté vers les performances graphiques, mais le smartphone reste légèrement en retrait par rapport au Xiaomi ou à l’iPhone sur les benchmarks. Le stockage va jusqu’à 512 Go, sans port microSD.

Le Google Pixel 10, tout comme la version Pro, intègre le Google Tensor G5, gravé en 3 nm et couplé à 12 Go de RAM. Le stockage est limité à 256 Go, sans extension.

Le Xiaomi 15T, plus abordable, se contente d’un Dimensity 8400 Ultra (4 nm), moins performant que le 9400+, mais qui reste efficace pour la majorité des usages. Il est équipé de 12 Go de RAM et d’un stockage UFS 4.1, ce qui lui permet de se démarquer malgré son tarif plus bas.

Côté écran, les Xiaomi 15T et 15T Pro proposent tous deux une dalle AMOLED de 6,83 pouces, affichant une résolution de 1280 x 2772 px, un taux de 120 Hz (144 Hz pour le Pro) et une luminosité maximale de 3200 nits, ce qui est excellent. Leurs écrans sont plats, compatibles HDR10+ et Dolby Vision.

L’iPhone Air dispose d’un écran LTPO Super Retina XDR OLED de 6,5 pouces, avec une définition légèrement inférieure (1260 x 2736 px) mais une luminosité maximale également très élevée (3000 nits), un taux adaptatif 120 Hz, et un traitement anti-reflet.

Le Pixel 10 embarque une dalle OLED 120 Hz de 6,3 pouces, avec une définition plus modeste (1080 x 2424 px) mais un excellent rendu colorimétrique. La luminosité monte à 3000 nits, ce qui le rend très lisible même en extérieur.

Le Galaxy S25 FE propose une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces, avec une définition inférieure (1080 x 2340 px) et un pic de luminosité plus modéré (1900 nits), mais un bon confort général.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les cinq modèles analysés adoptent des stratégies variées. Certains misent sur la polyvalence de modules multiples, tandis que d’autres privilégient un traitement logiciel sophistiqué. Le Xiaomi 15T Pro reste le modèle le plus ambitieux avec un triple capteur arrière : un capteur principal de 50 MP (1/1.31", f/1.6) avec stabilisation optique (OIS), un téléobjectif périscopique de 50 MP (zoom optique 5x), et un ultra grand-angle de 12 MP à 120°. Il est associé à une optique Leica et intègre un capteur de couleurs spectrales. Pour les selfies, il propose un capteur de 32 MP, avec vidéo 4K.

Le Xiaomi 15T, version allégée, conserve cette approche à trois capteurs, mais dans une version moins haut de gamme : capteur principal de 50 MP, téléobjectif classique de 50 MP (zoom 2x), et un ultra grand-angle de 12 MP. Le capteur selfie est le même que celui du 15T Pro (32 MP).

L’iPhone Air opte pour une formule plus minimaliste avec un seul capteur arrière de 48 MP, équivalent 26 mm, avec stabilisation optique (sensor-shift OIS) et un traitement logiciel poussé (Smart HDR, Deep Fusion, Dolby Vision HDR). L’absence de téléobjectif ou d’ultra grand-angle peut être limitante pour certains usages. À l’avant, il embarque un capteur de 18 MP et un module SL 3D pour la reconnaissance faciale et la profondeur, capable de filmer en 4K HDR.

Le Galaxy S25 FE propose une configuration classique avec trois capteurs : un module principal de 50 MP, un téléobjectif de 8 MP (zoom optique 3x) et un ultra grand-angle de 12 MP à 123°. Les capacités vidéo sont étendues (8K, 4K à 120 i/s), et le traitement logiciel sous One UI est bien optimisé. À l’avant, la caméra est de 12 MP, capable de filmer en 4K à 60 i/s.

Enfin, le Google Pixel 10 propose une configuration très proche de celle du Pixel 10 Pro, bien que légèrement simplifiée. Il dispose d’un capteur principal de 48 MP (OIS), d’un téléobjectif périscopique de 10.8 MP avec zoom 5x, et d’un ultra grand-angle de 13 MP. Le capteur frontal est de 10.5 MP, avec un champ de vision très large (95°), parfait pour les selfies de groupe. Le tout est accompagné de traitements logiciels avancés (Best Take, Zoom Enhance, Pixel Shift, HDR multizone) qui permettent d'obtenir des résultats impressionnants, notamment en faible lumière.

En termes de hiérarchie photographique, le Xiaomi 15T Pro domine par sa fiche technique, sa polyvalence et l’association avec Leica. Le Pixel 10 suit de près grâce à son excellente IA photo et ses performances homogènes. Le Galaxy S25 FE se montre efficace, sans se distinguer sur un point précis. L’iPhone Air, malgré sa qualité d’image, souffre de l'absence de modules secondaires. Le Xiaomi 15T se positionne en milieu de classement, plus polyvalent que l’iPhone, mais en retrait face au 15T Pro.

Côté connectivité, tous les smartphones prennent en charge la 5G, à l’exception notable du Pixel 10, qui reste limité à la 4G/LTE. Le Wi-Fi 7 est pris en charge par l’iPhone Air, tandis que les autres proposent le Wi-Fi 6E (Pixel 10 et Galaxy S25 FE) ou Wi-Fi 6E/7 (Xiaomi 15T/15T Pro, selon région). Le Bluetooth 6.0 est commun à tous, à l’exception du Galaxy S25 FE qui utilise encore le Bluetooth 5.4. Tous les modèles sont dépourvus de prise jack, mais bénéficient d’enceintes stéréo. Les Xiaomi 15T et 15T Pro incluent un émetteur infrarouge, absent sur les autres. Le Galaxy S25 FE prend en charge Samsung DeX, utile pour un usage bureau.

Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran (optique chez Xiaomi et Samsung, ultrasonique chez Google). L’iPhone Air repose exclusivement sur Face ID via son module SL 3D, ce qui est efficace mais peut être contraignant dans certains contextes (ex. : port du masque).

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les différences entre ces modèles se creusent davantage lorsqu’il est question d’autonomie et de recharge, deux éléments devenus stratégiques dans les usages quotidiens. Le Xiaomi 15T Pro bénéficie d’une batterie de 5500 mAh, soit la plus grande capacité du panel. La recharge est également performante : 90W en filaire (100 % en 36 minutes) et 50W sans fil, ce qui le place parmi les meilleurs du marché.

Le Xiaomi 15T reprend la même capacité de 5500 mAh, mais avec une recharge légèrement réduite à 67W filaire, pour un rechargement complet en 50 minutes. Il n’a pas de recharge sans fil, ce qui le rend moins complet que la version Pro, mais conserve un excellent score d’autonomie.

L’iPhone Air embarque une batterie de 3149 mAh, soit la plus petite du comparatif. Il supporte la recharge filaire à 50 % en 30 minutes (PD2.0), la recharge sans fil MagSafe à 20 W, et une recharge inversée à 4.5 W, pratique pour les accessoires. Il se montre donc performant, malgré une capacité modeste.

Le Galaxy S25 FE, avec sa batterie de 4900 mAh inférieur aux Xiaomi mais supérieur à l’iPhone. Il propose une recharge filaire à 45W (65 % en 30 minutes), sans fil à 15W (Qi2), et une recharge inversée. Son autonomie est cohérente avec sa configuration et son tarif.

Le Google Pixel 10, avec sa batterie de 4970 mAh, soit l’un des plus bas de ce comparatif, bien qu’il intègre des options intéressantes comme le bypass charging (utile pour prolonger la durée de vie de la batterie en usage statique). La recharge est de 30W filaire et 15W sans fil, avec support du Qi2 et d’une recharge inversée filaire.