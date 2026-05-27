Nubia Neo 5 GT : le smartphone gaming avec ventilateur actif arrive en France

À retenir Le Nubia Neo 5 GT intègre un ventilateur de refroidissement actif et un design plat.

intègre un et un design plat. Écran AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de 144 Hz et une luminosité de 4500 cd/m² .

avec une fréquence de et une luminosité de . Disponible en mai 2026 en France pour 399 €, avec deux versions de mémoire.

Présenté initialement au MWC Barcelone 2026, le Nubia Neo 5 GT est donc désormais disponible en France. Sa configuration technique repose sur le SoC MediaTek Dimensity 7400 gravé en 4 nm, couplé à de la mémoire LPDDR5 jusqu'à 6400 Mbps et au moteur NeoTurbo Engine.

Face à des concurrents équipés de Snapdragon 7s Gen 2 ou d'autres Dimensity 7xxx, Nubia se démarque surtout par ses fonctions thermiques et gaming plutôt que par la photo ou les finitions.

Refroidissement actif, gâchettes et IA gaming

Là où la plupart des smartphones gaming de milieu de gamme s'appuient sur un refroidissement passif ou une chambre à vapeur, le Neo 5 GT intègre un ventilateur actif couplé à une surface de dissipation de 29 508 mm² et un système de circulation d'air Through-Flow Duct Design, dirigé vers le processeur et la batterie.

On retrouve cette structure au sein des mobiles RedMagic. Idem, ici, on a droit à des gâchettes Neo Triggers 5.0 offrant une fréquence de 550 Hz, une latence inférieure à 5,5 ms et un échantillonnage tactile de 3049 Hz, avec l'algorithme Magic Touch 3.0 pour maintenir la précision même avec les doigts humides, selon la marque. En outre, notez qu’une antenne gaming 360 degrés stabilise la connexion quelle que soit la position de jeu.

Sur le plan logiciel, AI Game Space 5.0 centralise tous les paramètres de performance, tandis qu'AI Copilot Demi 2.0 fournit des conseils en temps réel, des infos sur les jeux FPS et MOBA, et une fonction Auto-Chat pour répondre automatiquement aux messages en cours de partie. Le smartphone embarque également des outils IA pour la productivité et la sécurité : AI Memory, AI Scam Alert, AI Translate et AI ImageText Generation.

Écran, audio et autonomie, très bien équipé pour les jeux

L'écran AMOLED de 6,8 pouces affiche une définition 1,5K, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 4500 cd/m², avec certification SGS Eye Care pour réduire la fatigue visuelle. L'immersion est complétée par des doubles haut-parleurs stéréo DTSX Ultra, un moteur linéaire sur l'axe X, des effets lumineux Eagle Eye et un rétro-éclairage RGB du ventilateur.

La batterie double cellule de 6210 mAh accepte la charge rapide jusqu'à 80 W (45 W PD en Europe). Le mode Extreme 5 permet de prolonger l'usage avec 5% de batterie restante, soit environ 23 minutes de jeu ou 29 heures de veille supplémentaires. La fonction Bypass Charging alimente directement le téléphone pendant les parties pour préserver la batterie sur le long terme, une approche rare à ce niveau de prix.

Fiche technique et photo

Le capteur principal est un 50 mégapixels (f/1,8, EIS, mode nuit IA, HDR IA, zoom x10) associé à un module 2 mégapixels, et la caméra frontale est de 16 mégapixels (f/2,05). La connectivité comprend 5G multi-bandes, Wi-Fi 6 (2,4/5/6 GHz), Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 2.0 avec OTG et prise jack 3,5 mm.

Le smartphone tourne sous Android 16, pèse 200 g et est certifié IP64. Les dimensions sont de 163,6 x 75,8 x 8,4 mm et le déverrouillage se fait par empreinte ou reconnaissance faciale.

La boîte inclut câble USB-C, un film de protection d'écran et une coque de protection.

Disponibilité et prix

Le Nubia Neo 5 GT sera disponible en France en mai 2026 à 399 euros, en trois coloris : Phantom Black, Stellar Silver et Electro Gold. Deux versions sont proposées : Normal Back Cover (8 + 256 Go) et Gaming Back Cover (12 + 256 Go).