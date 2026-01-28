Autonomie : 3 smartphones qui limitent vraiment la dépendance au chargeur

En premier lieu, commençons tout de suite par les capacités de fonctionnement et ainsi l’autonomie de chaque appareil. Sachez que le Honor Magic8 Lite embarque une énorme batterie de 7500 mAh, ce qui fait dire à la marque qu’il peut tenir jusqu’à 3 jours avec une seule charge. Le Honor 400 Smart va moins loin avec 6500 mAh, ce qui laisse toute de même entrevoir deux jours complets selon les usages. Le OnePlus 15, malgré sa puissance supérieure, intègre une batterie de 7200 mAh, optimisée par une gestion énergétique avancée et là aussi, on peut peut-être aller jusqu’à 3 jours.

En termes de recharge, le Magic8 Lite supporte une charge filaire de 66 watts, le Honor 400 Smart monte à 35 watts, tandis que le OnePlus 15 atteint 120 watts et propose en outre une recharge sans fil de 55 watts.

Quel est le plus beau design ?

C’est un peu l’affaire de chacun mais sachez que le design est très différent entre les trois modèles que nous avons sélectionnés. Donc, le Honor Magic8 Lite adopte une approche sobre, avec un dos en verre mat où les capteurs photo sont intégrés dans un module circulaire, légèrement saillant mais plutôt sobre à la différence de son prédécesseur qui était plus clinquant. Ses profils sont légèrement arrondis, favorisant une bonne prise en main, et il est proposé en noir, vert jade et argent.

De son côté, le Honor 400 Smart mise sur une esthétique plus massive, avec un bloc photo carré installé dans le coin supérieur gauche, rappelant certains codes haut de gamme, et des tranches plates qui accentuent son gabarit. Il est décliné en bleu nuit, gris graphite et blanc nacré.

Enfin, le OnePlus 15 se distingue par une intégration plus discrète de ses capteurs, logés dans un module carré aussi avec des capteurs parfaitement organisés, tandis que ses profils plats renforcent une impression de robustesse. Il est disponible en noir volcanique, vert émeraude et titanium.

En termes de dimensions, le Honor Magic8 Lite est le plus compact, d’un cheveu avec le OnePlus 15 qui a quasiment les mêmes dimensions, ce dernier étant légèrement plus épais et le plus lourd des trois. Le Magic8 Lite et le Honor 400 Smart sont les plus légers.

Concernant l’étanchéité, le Magic8 Lite et le OnePlus 15 bénéficient d’une certification IP69K donc sont extrêmement résistants, tandis que le Honor 400 Smart se limite à une protection IP54 seulement contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les différences sont plus marquées. Le Honor Magic8 Lite repose sur un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, épaulé par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Honor 400 Smart s’appuie quant à lui sur un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, moins véloce, associé à 6 Go de RAM et à 128 Go de stockage, non extensibles par microSD.

Enfin, le OnePlus 15 embarque un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, couplé jusqu’à 16 Go de mémoire vive et à 512 Go de stockage interne, sans extension possible.

Ainsi, en usage intensif, le OnePlus 15 s’impose clairement comme le plus puissant, notamment pour les jeux et le multitâche avancé. Le Honor Magic8 Lite occupe une position intermédiaire, offrant un excellent compromis entre performances et efficacité énergétique.

Le Honor 400 Smart, enfin, se montre plus modeste, mais demeure parfaitement adapté à une utilisation quotidienne fluide, axée sur la navigation, les réseaux sociaux et la vidéo.

S’agissant des écrans, chaque constructeur a opéré des choix précis et vous pouvez voir que les différences sont assez significatives. Ainsi, le Honor Magic8 Lite est équipé d’une dalle AMOLED de 6,79 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale très importante, avec un écran totalement plat.

Le Honor 400 Smart propose un écran OLED de 6,77 pouces, en HD+, avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité nettement inférieure au Magic8 Lite, avec une surface parfaitement plate.

Le OnePlus 15 va plus loin avec une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces, une résolution supérieure, une fréquence adaptative allant jusqu’à 165 hertz et une luminosité maximale importante mais moindre que celle du Magic8 Lite.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, les écarts se confirment. Le Honor Magic8 Lite intègre un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels, tandis que la caméra frontale affiche 16 mégapixels, suffisants pour les usages courants.

Le Honor 400 Smart se montre moins ambitieux avec un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur auxiliaire complété par un module selfie de seulement 5 mégapixels.

Le OnePlus 15 domine clairement ce volet, comme tous les autres d’ailleurs, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x, ainsi qu’un ultra grand-angle de 50 mégapixels aussi, sans oublier une caméra frontale de 32 mégapixels.

Enfin, en matière de connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G. Le Honor Magic8 Lite se contente du Wi-Fi 6, ne dispose pas de prise jack et intègre un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Le Honor 400 Smart adopte le Wi-Fi 5, moins rapide et propose un capteur d’empreintes latéral intégré au bouton de mise en veille. Le OnePlus 15 est compatible Wi-Fi 7, fait l’impasse sur la prise jack et intègre un lecteur d’empreintes sous l’écran.

