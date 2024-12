Black Friday des smartphones à moins de 300 € pour qu’on ne voit pas tous les jours !

Le design joue un rôle crucial dans le choix d’un smartphone. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G affiche des lignes modernes avec des capteurs photo positionnés dans le coin supérieur gauche, légèrement proéminents sur un dos aux bords arrondis. Disponible en noir, violet et blanc, ce modèle adopte un profil relativement plat. Le Samsung Galaxy A55 5G, quant à lui, opte pour un style épuré. Ses capteurs semblent posés directement sur le dos en verre, sans artifice. Avec ses coloris variés (bleu, bleu foncé, lilas et lime), il se démarque par son cadre en métal et son effet bombé subtil au niveau des boutons latéraux.

Le Google Pixel 7a mise sur une esthétique différente avec une barre transversale en verre abritant ses capteurs photo sur toute la largeur de l’appareil. Proposé en bleu, gris, corail et blanc, il privilégie un profil arrondi, accentuant son ergonomie.

Concernant les dimensions, le Pixel 7a est le plus compact (152 mm de hauteur) et le plus léger (193,5 g), ce qui le rend facile à manipuler. À l’inverse, le Galaxy A55 5G est le plus grand (161,1 mm) et le plus lourd (213 g). En termes de robustesse, les certifications d’étanchéité IP68 pour le Redmi Note 13 Pro+ et IP67 pour les deux autres garantissent une bonne protection contre l’eau et la poussière, avec une légère supériorité pour le Xiaomi.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

La puissance des smartphones repose sur leurs processeurs et leur capacité mémoire. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est équipé du MediaTek Dimensity 7200-Ultra, soutenu par 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Ce modèle n’offre pas d’extension via micro SD. Le Samsung Galaxy A55 5G intègre un processeur Exynos 1480, accompagné de 8 Go de RAM (avec autant en RAM virtuelle) et jusqu’à 256 Go de stockage extensible grâce à une carte micro SD. Cette caractéristique en fait un atout pour les utilisateurs avides de flexibilité. Enfin, le Google Pixel 7a est animé par le Tensor G2 de Google avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Bien que puissant, ce modèle est légèrement en retrait en termes de performances brutes face aux deux autres.

Sur le plan de l’écran, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G l’emporte grâce à une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un pic de luminosité impressionnant de 1800 cd/m² et une définition 1220x2712 pixels. Il est suivi de près par le Galaxy A55 5G avec son écran AMOLED de 6,6 pouces, moins lumineux (1000 cd/m²) mais tout aussi fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Pixel 7a, avec un écran AMOLED de 6,1 pouces et une fréquence de 90 Hz, se positionne en troisième.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photo, le Redmi Note 13 Pro+ 5G domine avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur selfie de 16 mégapixels est performant mais moins impressionnant. Le Galaxy A55 5G se distingue par sa polyvalence avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Son capteur à selfie de 32 mégapixels surpasse celui de ses concurrents.

Le Pixel 7a mise sur une configuration plus simple mais efficace avec un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Son capteur selfie de 13 mégapixels est le plus modeste.

Concernant la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et NFC. Le Pixel 7a bénéficie de la norme Wi-Fi 6E, supérieure au Wi-Fi 6 des deux autres. Aucun ne dispose de prise jack, mais seul le Redmi Note 13 Pro+ inclut un émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales, situé sous l’écran sur les trois modèles, assure une ergonomie optimale.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G se démarque par sa batterie de 5000 mAh et sa recharge ultra-rapide de 120 watts. Il est suivi par le Galaxy A55 5G, doté également de 5000 mAh mais limité à une charge de 25 watts. Le Pixel 7a, avec une batterie de 4400 mAh et une charge de 20 watts, affiche l’autonomie la plus modeste. Cependant, il se rattrape avec la recharge sans fil (18 watts), absente chez ses concurrents.