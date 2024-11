Black Friday : Les meilleurs smartphones milieu de gamme en novembre

Chaque modèle se distingue par son esthétique et sa conception. Le POCO F6 arbore un dos extrêmement lisse, agréable au toucher et résistant aux traces de doigts. Ses capteurs photo sont installés sur la partie supérieure du dos, alignés verticalement et intégrés dans deux cercles légèrement proéminents. Disponible en noir, beige ou vert, il est construit autour d’un cadre en plastique et bénéficie d’un profil relativement fin (7,8 mm) et léger (179 g). Il est certifié IP54, offrant une protection limitée contre la poussière et les éclaboussures.

Le Samsung Galaxy A35 5G, quant à lui, mise sur un design épuré avec des capteurs photo "posés" directement sur le dos en verre, sans artifices. Le style se complète par des profils légèrement bombés au niveau des boutons latéraux. Plus massif, il pèse 209 g pour une épaisseur de 8,2 mm, ce qui en fait le modèle le plus lourd de cette sélection. Il est proposé en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune) et se distingue par sa certification IP67, garantissant une étanchéité bien supérieure à celle des autres modèles.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G offre des profils plats et des capteurs photo regroupés sur une plaque au dos, assortie à la couleur principale du smartphone. Disponible en noir, violet et bleu, il se place au milieu de cette comparaison avec un poids de 187 g et une épaisseur de 8 mm. Comme le POCO F6, il est certifié IP54, limitant sa résistance aux projections.

Ainsi, pour ceux qui recherchent un appareil compact et léger, le POCO F6 s'impose, tandis que le Samsung Galaxy A35 5G séduira les amateurs de robustesse et d’étanchéité renforcée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, les trois smartphones se distinguent par leurs processeurs. Le POCO F6 est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, une puce de milieu de gamme performante qui, associée à 8 ou 12 Go de RAM (extensible virtuellement), offre une excellente fluidité. En revanche, ce modèle ne permet pas d’ajouter une carte micro SD, mais propose des capacités de stockage généreuses de 256 ou 512 Go.

Le Samsung Galaxy A35 5G embarque un processeur Samsung Exynos 1380, également efficace pour un usage courant. Il dispose de 8 Go de RAM (également extensible virtuellement depuis les paramètres de l’appareil) et d’une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, avec la possibilité d’insérer une carte micro SD, un atout pour ceux qui souhaitent augmenter leur espace de stockage.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G repose sur un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Disponible avec 8 ou 12 Go de RAM, il offre aussi une capacité de stockage interne de 256 ou 512 Go. Contrairement au Galaxy A35, il ne prend pas en charge les cartes micro SD, limitant ainsi les options d’extension de mémoire.

Sur le plan des performances globales, le POCO F6 se hisse en tête grâce à son processeur plus récent et puissant, suivi par le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Le Samsung Galaxy A35 5G se classe en troisième position, malgré sa flexibilité en matière de stockage.

Côté écrans, tous les modèles proposent une dalle AMOLED, garantissant des couleurs vives et des noirs profonds. Le POCO F6 et le Redmi Note 13 Pro 5G possèdent une diagonale identique de 6,67 pouces et une définition de 1220 x 2712 pixels, offrant des détails plus nets que le Galaxy A35 5G, limité à une définition de 1080 x 2340 pixels sur une dalle de 6,6 pouces.

En termes de luminosité, le Redmi Note 13 Pro 5G atteint un pic impressionnant de 1800 cd/m², surpassant le POCO F6 (2400 cd/m² uniquement dans des conditions spécifiques) et le Galaxy A35 5G, plafonnant à 1000 cd/m². Tous offrent un rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale, mais le POCO F6 surpasse légèrement avec un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, idéal pour les jeux vidéo.

Ainsi, pour la qualité d’affichage, le Redmi Note 13 Pro 5G se démarque par sa luminosité et sa définition, suivi de près par le POCO F6. Le Samsung Galaxy A35 5G, bien qu’efficace, reste en retrait sur ce point.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les performances en photographie des trois modèles diffèrent nettement, tant sur la qualité des capteurs que sur leur polyvalence. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue grâce à son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, offrant une précision exceptionnelle et une restitution des détails idéale pour les amateurs de photos. Ce smartphone intègre également un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, adapté aux prises de vue rapprochées. Côté selfies, il propose un capteur de 16 mégapixels.

Le POCO F6, pour sa part, repose sur un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX882) stabilisé optiquement, couplé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Il se concentre sur la simplicité et la qualité, notamment pour les scènes de nuit ou en mouvement, tandis que son capteur à selfie de 20 mégapixels assure des autoportraits bien définis.

Le Samsung Galaxy A35 5G, enfin, dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels également stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Son capteur à selfie, d’une résolution de 13 mégapixels, est un peu en retrait par rapport aux deux autres modèles.

En termes de qualité photo, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s’impose en tête grâce à sa haute résolution et ses détails précis. Le POCO F6 suit, offrant une expérience équilibrée, tandis que le Galaxy A35 5G est une option intéressante pour sa polyvalence, bien qu’il manque un peu de définition en selfie.

Côté connectivité, les trois smartphones offrent des prestations modernes. Tous sont compatibles 5G, disposent du Wi-Fi 6 et de la technologie NFC pour les paiements sans contact. Le Bluetooth varie légèrement : version 5.4 pour le POCO F6, 5.3 pour le Galaxy A35 5G, et 5.2 pour le Redmi Note 13 Pro 5G. Seul le Redmi Note 13 Pro 5G conserve une prise audio jack, un atout pour les utilisateurs préférant des écouteurs filaires. Par ailleurs, le POCO F6 et le Redmi Note 13 Pro 5G intègrent un émetteur infrarouge, permettant d’utiliser le smartphone comme télécommande universelle.

Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales sont tous placés sous l’écran, une solution pratique et ergonomique. En matière de connectivité globale, ils sont tous les trois compatibles Wi-Fi, Bluetooth et NFC. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se démarque légèrement grâce à ses options supplémentaires, comme la prise jack et l’émetteur infrarouge, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les capacités des batteries de ces trois modèles sont généreuses, garantissant une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne. Le Samsung Galaxy A35 5G et le POCO F6 possèdent chacun une batterie de 5000 mAh, tandis que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G fait légèrement mieux avec 5100 mAh, promettant une endurance légèrement supérieure, bien que cela dépende aussi de l’optimisation logicielle et des usages.

Pour la recharge, le POCO F6 se démarque avec une puissance impressionnante de 90 watts, permettant une charge complète en très peu de temps. En comparaison, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G supporte une charge rapide de 67 watts, ce qui reste très satisfaisant. Le Galaxy A35 5G, en revanche, est plus modeste, avec une puissance de charge limitée à 25 watts. Aucun des trois smartphones ne propose de recharge sans fil, ni de recharge inversée.