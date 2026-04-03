Test du POCO F8 Ultra : le flagship surpuissant qui défie les meilleurs pour moins cher

Fiche technique

Écran AMOLED 6,9 pouces, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 ou 16 Go de mémoire vive (extensibles)

256 ou 512 Go de stockage interne (non extensible)

Triple capteur photo : 50 + 50 + 50 mégapixels / 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Batterie 6500 mAh, charge 100 W, sans fil 50 W, recharge inversée 22,5 W

Étanchéité : IP68

Système d'exploitation Android 16 avec HyperOS 3

Design

Le POCO F8 Ultra se présente comme un grand smartphone tout en longueur, avec un écran de 6,9 pouces quasiment bord à bord, ce qui le place clairement dans la catégorie des « gros » terminaux, plus proche d’une mini‑tablette que d’un compact. Selon notre test, la prise en main reste néanmoins correcte pour ce gabarit, grâce à un châssis assez fin, des tranches droites mais légèrement adoucies et un poids autour de 220 grammes qui reste bien réparti.

Le dos mixe verre ou polymère premium et cadre en aluminium, avec des finitions soignées. L’ensemble donne un sentiment de robustesse et de sérieux qui le rapproche des Galaxy S25 Ultra et Xiaomi 15 Pro, même si ces derniers conservent un léger avantage sur la qualité perçue.

Le bloc photo rectangulaire est imposant, avec trois optiques dans une parfaite symétrie, ce qui rappelle plutôt le Xiaomi 15 Pro que le style bandeau du Pixel 10 Pro XL. Selon notre test, le design reste plus fonctionnel que réellement luxueux : POCO assume un look un peu « tech/gaming », surtout dans le coloris Denim Blue, moins discret qu’un Google Pixel 10 Pro XL ou qu’un OnePlus 15 plus épuré. Il est toutefois aussi décliné dans une finition plus sobre : noir (modèle testé).

La certification IP68 rassure pour un usage au quotidien sous la pluie ou près de l’eau, ce qui le met au niveau des références haut de gamme comme le Galaxy S25 Ultra ou le Pixel 10 Pro XL sur la résistance. En revanche, l’absence de prise jack 3,5 mm rappelle qu’on est bien sur un positionnement axé sur l’audio sans fil, comme la plupart de ses rivaux.

En termes de connectivité, le POCO F8 Ultra coche presque toutes les cases : 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB‑C 3.2 compatible DisplayPort et même un port infrarouge pour piloter une TV ou une climatisation (via l’application préinstallée idoine).

Le lecteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran se montre très rapide et fiable d’après nos tests, ce qui le met au niveau des meilleurs du marché et ne le fait pas rougir face à un Galaxy S25 Ultra ou un Xiaomi 15 Pro.

Côté audio, POCO joue la carte de la singularité avec un système 2.1 signé Bose : deux haut‑parleurs classiques et un « subwoofer » dédié aux basses, une première remarquée. Selon notre test, le volume est élevé, les graves mieux présents que sur un Pixel 10 Pro XL ou un OnePlus 15, au prix d’une légère consommation supplémentaire de batterie lors d’usages intensifs. Pour regarder des films ou jouer sans casque, il se place clairement au-dessus de la moyenne, voire devant certains modèles haut de gamme plus onéreux, même si un S25 Ultra reste plus équilibré sur la spatialisation.

L’écran

L’écran AMOLED de 6,9 pouces du POCO F8 Ultra est l’un de ses principaux arguments. En effet, il propose une définition de 1200 x 2608 pixels, un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, le HDR10+ et Dolby Vision, avec un pic de luminosité annoncé à 3500 cd/m². Lors de notre test, nous avons pu évaluer la lisibilité en plein soleil qui se montre excellente ainsi que le confort de lecture et le visionnage de vidéos qui rivalise sans peine avec un Galaxy S25 Ultra ou un Xiaomi 15 Pro, jouant eux aussi dans la cour des dalles très lumineuses.

Les couleurs sont vives, avec plusieurs profils plus ou moins saturés, et un mode plus naturel si l’on souhaite une restitution moins flashy, ce qui rapproche son rendu de celui d’un Pixel 10 Pro XL réputé pour sa calibration soignée.

La fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, combinée à un échantillonnage tactile très élevé, offre une grande fluidité dans les menus, les réseaux sociaux et surtout les jeux. Selon notre test, on sent ici le positionnement gaming de l’appareil, avec des animations parfaitement fluides, là où certains modèles concurrents adaptent plus agressivement le rafraîchissement pour préserver la batterie, au risque d’une légère micro‑saccade. La technologie PWM à 2560 Hz vise à réduire le scintillement perceptible à basse luminosité, ce qui est théoriquement plus confortable pour les yeux sensibles, un point où il se place au niveau des meilleurs écrans récents.

Par rapport au Galaxy S25 Ultra, qui mise sur une dalle QHD très définie et dotée de traitements anti‑reflets poussés, le POCO F8 Ultra se situe un peu en retrait sur la finesse d’affichage pure mais conserve une excellente densité de pixels. Face au Pixel 10 Pro XL, l’approche est différente car Google privilégie la précision colorimétrique et la gestion logicielle du HDR, tandis que POCO met en avant la taille et la luminosité brute. En usage réel, on retiendra surtout que le F8 Ultra est particulièrement agréable pour le multimédia et les jeux, mais qu’il demande d’accepter un format très large en main, là où un OnePlus 15 sera un peu plus compact et maniable.

Le système et les applications

Le POCO F8 Ultra tourne sous Android 16 avec la surcouche HyperOS 3, la nouvelle interface unifiée de Xiaomi qui succède à MIUI. Selon notre test, l’interface est très fluide, plutôt riche en options de personnalisation et propose de nombreux réglages de thèmes, d’animations et d’outils avancés, dans un esprit proche de ce que l’on retrouve sur Xiaomi 15 Pro ou sur d’autres modèles de la marque.

Le centre de contrôle, les raccourcis et les menus de paramètres peuvent paraître plus chargés que sur un Pixel 10 Pro XL au style très épuré, mais les habitués d’Android customisé s’y retrouveront rapidement.

HyperOS met en avant plusieurs fonctions d’intelligence artificielle : génération de fonds d’écran IA, amélioration des photos, transcription et traduction, suggestions intelligentes dans certaines applications. Ces outils restent toutefois moins intégrés et cohérents que l’écosystème IA de Google sur le Pixel 10 Pro XL, qui bénéficie de Gemini et de nombreuses fonctions « on‑device » très poussées, ou que les assistants avancés proposés par Samsung sur le Galaxy S25 Ultra. Selon notre test, les fonctions IA du POCO se montrent utiles ponctuellement, mais ce n’est pas le principal argument d’achat par rapport à ces concurrents.

Le véritable point faible, face aux Galaxy S25 Ultra et Pixel 10 Pro XL notamment, concerne la politique de mises à jour. Là où Samsung et Google promettent plusieurs années de mises à jour majeures et de correctifs de sécurité, le POCO F8 Ultra se contente d’un engagement plus court, ce qui risque de le pénaliser sur la durée pour un acheteur qui garde son smartphone 4 ou 5 ans. En revanche, au quotidien, la fluidité et la réactivité de l’interface sont excellentes, proches de ce que l’on retrouve sur un OnePlus 15 connu pour sa rapidité et son optimisation logicielle.

Plusieurs applications sont préinstallées, outre celles de Google et du fabricant. Ainsi le système et ces applications occupent tout de même plus de 46 Go sur l’espace de stockage, ce qui est relativement important. Notez la possibilité de mesurer votre fréquence cardiaque en utilisant l’un des capteurs photo au dos du smartphone.

Les performances

Au cœur du POCO F8 Ultra, on trouve la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, associée jusqu’à 16 Go de RAM, selon la configuration choisie au format LPDDR5X et du stockage UFS 4.1, une base technique clairement digne d’un haut de gamme. Les benchmarks confirment cette orientation : les scores AnTuTu, Geekbench ou 3DMark le placent dans le haut du tableau, au coude‑à‑coude avec les Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15 et Xiaomi 15 Pro qui exploitent des plateformes de puissance comparable. Selon notre test, la navigation est d’une grande fluidité, les applications se lancent très vite et le multitâche intensif ne pose aucun problème au quotidien.

POCO met en avant un chipset dédié VisionBoost D8 pensé pour le jeu, qui permet notamment d’extrapoler des images et de stabiliser les 120 images par seconde sur certains titres compatibles. Lors notre test, nous avons pu faire tourner les gros jeux 3D avec un niveau de détails très élevé et une excellente stabilité, ce qui le place facilement au niveau d’un OnePlus 15 ou d’un Xiaomi 15 Pro, eux aussi très appréciés des joueurs. On note cependant quelques montées en température lors de longues sessions, avec un châssis qui peut devenir chaud au toucher, sans pour autant brider fortement les performances.

Face à un Galaxy S25 Ultra ou un Pixel 10 Pro XL, l’approche est un peu différente : ces modèles misent davantage sur l’équilibre global et l’optimisation logicielle que sur le positionnement « gaming » explicite.

D’après nous, le POCO F8 Ultra pousse plus franchement la puissance et la réactivité, parfois au prix d’une gestion thermique un peu moins conservatrice. En usage de tous les jours, cela se traduit par une sensation de vélocité très agréable, au niveau des meilleurs, qui fera particulièrement plaisir à celles et ceux qui aiment jouer ou enchaîner les tâches lourdes.

Le multimédia

Le POCO F8 Ultra s’appuie sur un triple module 50 + 50 + 50 mégapixels, avec un grand‑angle lumineux, un ultra grand‑angle et surtout un périscope x5 stabilisé, ce qui lui donne une polyvalence appréciable.

L’application photo reste dans la veine HyperOS : rapide, assez claire, avec un accès direct aux zooms 0,7x, 1x, 2x, 5x et 10x, des modes portrait, nuit, pro, etc. Selon notre test, l’interface se montre fluide et réactive, même en enchaînant les prises de vue ou en basculant vers la vidéo 4K ou 8K. Notez qu’en termes de zoom, on peut monter jusqu’à 100x (en numérique) mais le traitement est cohérent même si pas toujours exploitable.

À l’usage, en pleine lumière, le capteur principal produit des images détaillées, avec une dynamique large et un rendu colorimétrique plutôt flatteur mais sans excès, proche de ce que propose Xiaomi sur le 15 Pro. Les clichés sont nets, bien exposés et exploitent correctement la stabilisation optique, ce qui positionne le F8 Ultra comme un très bon photophone dans sa gamme de prix. L’ultra grand‑angle suit globalement la même signature avec des couleurs cohérentes, même si le niveau de détail baisse légèrement sur les bords, ce qui est assez classique.

Le téléobjectif périscope x5 est une vraie plus‑value pour les portraits et les sujets éloignés, avec un rendu globalement propre et une bonne stabilité. En revanche, face à un Galaxy S25 Ultra, qui reste une référence en zoom longue focale et en traitement logiciel, le POCO F8 Ultra se montre un cran en dessous en finesse et en régularité. Le Pixel 10 Pro XL, de son côté, garde une avance notable en photographie de nuit et en traitement HDR, avec des clichés souvent plus équilibrés et naturels selon les tests spécialisés.

En vidéo, le F8 Ultra monte jusqu’en 8K à 30 i/s, avec une 4K 60 i/s bien stabilisée. Selon notre test, la qualité est très correcte, mais la concurrence haut de gamme reste en tête : le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 Pro XL offrent une meilleure stabilité, une mise au point plus fiable et une gestion du bruit plus maîtrisée en basse lumière. Pour un usage quotidien (réseaux sociaux, clips familiaux, voyages), le POCO fait largement l’affaire, mais ceux qui veulent le meilleur de la vidéo mobile auront intérêt à se tourner vers ces références ou vers un Xiaomi 15 Pro réputé pour ses capacités multimédia avancées.

L'autonomie

Avec sa batterie de 6500 mAh, le POCO F8 Ultra vise clairement les gros utilisateurs, et cela se ressent dans les tests d’autonomie. Ainsi, d’après nos essais, il tient aisément une grosse journée intensive (jeux, streaming, réseaux sociaux, photo) et peut dépasser la journée et demie en usage plus modéré, ce qui le place au niveau, voire légèrement au‑dessus, d’un Galaxy S25 Ultra ou d’un OnePlus 15 selon le profil d’usage. La présence du subwoofer Bose et de la grande dalle lumineuse augmente mécaniquement la consommation en multimédia, mais la capacité importante compense bien cet appétit.

La charge filaire 100 W permet de passer de 0 à environ 100% en un peu moins de 40 minutes, tandis que la charge sans fil 50 W remonte très rapidement la jauge lorsqu’on possède un chargeur compatible. Notez que la recharge inversée 22,5 W est un bonus appréciable pour dépanner un accessoire ou un autre smartphone, ce que ne proposent pas toujours ses concurrents directs, ou à des puissances inférieures. Face à un OnePlus 15 ou un Xiaomi 15 Pro, la philosophie est très similaire : charge très rapide, autonomie solide, et un léger avantage de confort pour ceux qui multiplient les cycles de charge courts dans la journée.

Selon notre test, si l’autonomie et la vitesse de recharge sont des critères prioritaires, le F8 Ultra devient l’un des choix les plus séduisants dans sa tranche de prix.

Le contenu de la boîte

Le smartphone POCO F8 Ultra est livré avec un câble USB-A vers USB-A, une coque de protection et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Pour nous, le POCO F8 Ultra s’est avéré un vrai mastodonte du rapport performances/prix, pensé pour ceux qui veulent un très grand écran, une puissance de premier plan et une excellente autonomie sans nécessairement viser les écosystèmes les plus soignés ou le meilleur suivi logiciel. Sa fiche technique impressionne, le tout pour un tarif sensiblement inférieur à celui d’un Galaxy S25 Ultra, d’un Pixel 10 Pro XL, d’un OnePlus 15 ou d’un Xiaomi 15 Pro. On apprécie particulièrement ses performances en jeu, son confort pour le multimédia et sa polyvalence photo, largement suffisante pour la plupart des usages. En revanche, il faut accepter quelques compromis : un suivi logiciel moins ambitieux que chez Samsung ou Google, une partie photo et surtout vidéo encore un peu en retrait face aux meilleurs, et un format très imposant qui ne conviendra pas à tous. En somme, si vous cherchez un smartphone ultra complet, équilibré et très durable dans le temps, un Galaxy S25 Ultra ou un Pixel 10 Pro XL garderont l’avantage, tout comme un OnePlus 15 ou un Xiaomi 15 Pro pour ceux qui veulent un haut de gamme plus « classique » et mieux fini. Mais si, selon vous, le critère numéro un reste le rapport puissance/prix, avec une priorité sur le jeu, la vidéo et l’autonomie plutôt que sur la photo d’exception et le suivi logiciel record, alors, pour nous, le POCO F8 Ultra mérite clairement d’être en haut de votre liste.

