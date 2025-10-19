Ce sera le smartphone le plus fin au monde, mais en attendant le bijou de Motorola, retour vers les Galaxy S25 Edge et iPhone Air

En matière de design, les deux modèles mis en balance présentent des profils extrêmement affinés, mais avec quelques différences notables dans l’intégration des capteurs photo, les finitions et les proportions. Le Galaxy S25 Edge affiche des dimensions de 158,2 x 75,6 x 5,8 mm, avec un poids de 163 g ; son corps est constitué d’un châssis en titane, accompagné d’une face avant en verre Gorilla Glass Ceramic 2 et d’une face arrière en verre Gorilla Glass Victus 2. Il arbore trois coloris : Titanium Icyblue, Titanium Silver et Titanium Jetblack. Le module photo arrière est disposé en configuration « dual » logés dans un bloc circulaire ou rectangulaire selon les déclinaisons —

De son côté, l’iPhone Air propose des dimensions de 156,2 x 74,7 x 5,6 mm, avec un poids de 165 g. Sa façade est en “Ceramic Shield 2”, la structure en titane de grade 5, et l’arrière est également recouvert de verre (Ceramic Shield). Il est proposé dans les coloris Space Black, Cloud White, Light Gold et Sky Blue. Le bloc photo arrière ne compte qu’un unique capteur, ce qui donne au dos un aspect plus épuré qu’en face du S25 Edge. Le profil est très plat, sans bordure courbe excessive : l’ensemble se veut extrêmement fin et discret.

En comparant les deux appareils, l’iPhone Air est légèrement plus compact en hauteur et largeur (156,2 mm vs 158,2 mm, 74,7 mm vs 75,6 mm), mais aussi plus fin (5,6 mm contre 5,8 mm). Toutefois, malgré cette finesse accrue, il est légèrement plus lourd (165 g contre 163 g) — probablement en raison des matériaux ou de la densité interne. Ainsi, le S25 Edge est le plus lourd, l’iPhone Air le plus léger, tandis que l’iPhone Air est le plus petit en dimensions globales, bien que le Galaxy soit très proche.

Concernant l’étanchéité, les deux modèles sont certifiés IP68, ce qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière. Toutefois, les conditions diffèrent : le Galaxy S25 Edge est déclaré résistant jusqu’à 1,5 m d’immersion pendant 30 minutes. Quant à l’iPhone Air, Apple indique une immersion possible jusqu’à 6 mètres pour 30 minutes, ce qui est une marge nettement plus généreuse (à condition que cela soit réellement confirmé par des tests). En d’autres termes, bien que tous deux soient classés IP68, l’iPhone Air offre selon la fiche une tolérance plus élevée à l’immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan de la puissance, les deux smartphones font appel à des architectures haut de gamme gravées en 3 nm, mais avec des philosophies différentes. Le Galaxy S25 Edge est animé par le Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AC), avec une configuration octa‑cœur, et il est accompagné de 12 Go de RAM, avec des variantes de stockage de 256 Go ou 512 Go. Il ne propose pas de slot microSD pour étendre le stockage.

L’iPhone Air, quant à lui, fonctionne avec la puce Apple A19 Pro (architecturée en 3 nm également). Sa configuration de RAM est également de 12 Go, avec des options de stockage interne de 256 Go, 512 Go ou même 1 To, toujours sans possibilité d’extension via microSD.

En comparant les deux, on peut raisonnablement classer le Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air très proches en puissance brute, mais souvent les performances mono‑cœur, l’optimisation du système et la cohésion matérielle d’Apple lui donnent un léger avantage dans les usages quotidiens. Si l’on devait les classer du plus puissant au moins puissant, on pourrait placer l’iPhone Air en tête (grâce à l’optimisation matérielle + logicielle), suivi de très près par le Galaxy S25 Edge.

Sur l’aspect écran, le S25 Edge est équipé d’une dalle LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, avec une fréquence PWM à 480 Hz, une luminosité mesurée jusqu’à 1416 cd/m². Sa taille est de 6,7 pouces, avec une résolution de 1440 x 3120 pixels. Le Galaxy utilise une protection Gorilla Glass Ceramic 2.

L’iPhone Air, pour sa part, embarque un écran LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, compatible HDR10 et Dolby Vision, avec une luminosité typique de 1000 cd/m², une luminosité “HBM” de 1600 cd/m², et un pic annoncé jusqu’à 3000 cd/m². La diagonale est de 6,5 pouces, avec une résolution de 1260 x 2736 pixels. La dalle est plane, sans courbure latérale notable. La surface est protégée par le Ceramic Shield 2 d’Apple.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière photographique, les approches divergent fortement. Le Galaxy S25 Edge embarque une configuration duale : un capteur principal de 200 mégapixels (f/1,7, 24 mm, 1/1,3", 0,6 µm, PDAF multidirectionnel, OIS), et un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2, 13 mm, 1/2,55", 1,4 µm, PDAF). Le smartphone propose des modes HDR, panorama, flash LED, et filme jusqu’à 8K à 30 fps, ainsi que 4K jusqu’à 120 fps ou 1080p jusqu’à 240 fps. La caméra selfie est de 12 mégapixels (f/2,2, 26 mm, 1/3,2", 1,12 µm, dual pixel PDAF) filmant jusqu’à 4K à 60 fps.

L’iPhone Air, pour sa part, opte pour un seul capteur arrière de 48 mégapixels (f/1,6, 26 mm, 1/1,56", 1,0 µm) avec dual pixel PDAF et OIS via déplacement du capteur. Il filme en 4K jusqu’à 60 fps, avec support HDR et Dolby Vision HDR jusqu’à 60 fps, et le capteur frontal est 18 mégapixels, multi‑aspect (ultra‑large) avec f/1,9, intégrant la technologie de profondeur SL 3D (utile pour le mode portrait/biométrie), capable de filmer en 4K jusqu’à 60 fps.

En selfie, l’iPhone Air propose 18 mégapixels (plus que le 12 mégapixels du Galaxy), ce qui peut donner un avantage dans les autoportraits, en particulier dans les scènes avec plusieurs personnes ou des cadrages variés.

Pour ce qui est de la connectivité, les deux modèles sont très bien dotés. Le Galaxy S25 Edge propose le Wi-Fi 7 (tri-bande), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE), NFC, et support UWB. Il ne dispose pas de prise jack. Il est équipé d’un lecteur d’empreintes sous l’écran de type ultrasonique, ce qui est standard dans les modèles haut de gamme Samsung. En outre, il offre le protocole DeX pour usage bureau, et un port USB Type-C 3.2.

L’iPhone Air propose le Wi-Fi 7 (tri-bande également), Bluetooth 6.0, NFC, et UWB (génération 2). Il ne dispose pas de prise jack non plus. La reconnaissance biométrique passe par Face ID (pas de lecteur d’empreintes sous l’écran ni sur un bouton de mise en veille). Pour la connexion filaire, il dispose d’un port USB‑C 2.0. Il n’est pas fait mention d’émetteur infrarouge dans les deux modèles, ce qui est courant sur ce segment.

Qu’en est ‑ il de l ’ autonomie et des capacit é s de recharge ?

Côté autonomie, les deux appareils adoptent des capacités de batterie modestes, vraisemblablement afin de limiter l’épaisseur. Le Galaxy S25 Edge dispose d’une batterie de 3900 mAh, tandis que l’iPhone Air intègre une batterie de 3149 mAh. Sur le papier, l’iPhone Air pourrait bénéficier d’une meilleure optimisation énergétique pour rivaliser voire dépasser le Galaxy dans des scénarios moins exigeants.

En matière de recharge, le Galaxy S25 Edge supporte une charge filaire de 25 W, via les protocoles Power Delivery (PD) et Quick Charge 2.0, capable d’atteindre environ 55 % en 30 minutes. Il prend également en charge la recharge sans fil à 15 W (Qi2 Ready). Le Samsung ne mentionne pas de recharge inversée. En face, l’iPhone Air se recharge filaire à 50 % en 30 minutes. Pour la recharge sans fil, l’iPhone Air adopte le standard MagSafe / Qi2 pour une recharge à 20 W. De plus, il propose une fonctionnalité de recharge inversée filaire (reverse wired) à 4,5 W, ce qui permet de recharger un accessoire ou un autre téléphone via lui (par câble).