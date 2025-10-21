Ce sont les meilleurs smartphones chinois du marché en octobre 2025

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone chinois haut de gamme en octobre 2025. Nous avons sélectionné pour vous les modèles OnePlus 13, Xiaomi 15T Pro et Honor 400 Pro. Mais parmi ceux‑ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre.

Sylvain Pichot - publié le 21/10/2025 à 12h15
Xiaomi 15T Pro

Sur le plan du design extérieur, chacun de ces trois smartphones adopte des choix différents quant à la disposition des capteurs photo et à la silhouette. Le OnePlus13 propose une face arrière avec un ensemble photo triple (grandangle, ultragrandangle, téléobjectif périscopique) disposé dans un module rectangulaire bien intégré au coin supérieur. Ce module est bien intégré dans la face arrière, qui peut être en verre (Glass back) ou en «eco leather» (dos en polymère/silicium) selon les versions. Le profil du téléphone est relativement plat, avec des tranches en aluminium, et les bordures sont modérément arrondies pour le confort de prise en main. Le OnePlus13 est certifié IP68 / IP69 ce qui signifie quil est étanche à la poussière et résiste à des jets deau à haute pression, avec immersion jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes.

Le Xiaomi15TPro adopte une disposition des caméras regroupées dans un bloc à larrière, positionné dans le coin supérieur gauche, un style que lon retrouve fréquemment sur les modèles récents. Le design est simple, le dos en verrefibre, avec un cadre en aluminium. Le profil est plat et les angles légèrement arrondis. Xiaomi assure une protection IP68 (immersion jusqu’à 3m pendant 30 minutes).

Quant au Honor400Pro, le constructeur a opté pour un module photo arrière de forme trapézoïdale ou trapercle (forme arrondie à la base) pour loger un triple capteur. Le dos est en verre. Le Honor est certifié IP68 / IP69, comme le OnePlus, donc il bénéficie dune haute résistance à leau et à la poussière, y compris sous jets haute pression jusqu’à certains seuils.

Si l’on compare les dimensions, le Xiaomi15TPro est celui qui présente les dimensions les plus grandes : 162,7 x 77,9 x 8,0 mm avec un poids de 210 g. Le OnePlus13 affiche 162,9 x 76,5 x 8,5 mm (ou 8,9 mm selon version) et pèse 210 g ou 213 g selon les variantes. Le Honor400Pro est plus compact : 160,8 x 76,1 x 8,1 mm, pour un poids de 205 g. Ainsi, le Honor est le plus petit (en hauteur et largeur) et aussi le plus léger des trois, tandis que le Xiaomi est le plus grand et — avec le OnePlus, selon version — les plus lourds.

OnePlus 13
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Concernant la puissance, les trois modèles mis en concurrence intègrent des puces de très haut niveau, mais avec des architectures et des priorités différentes. Le OnePlus13 est animé par le Qualcomm Snapdragon 8Elite (processus 3 nm), avec une architecture octacore. Côté mémoire, ce modèle est proposé en configurations de 12Go + 256Go, 12Go + 512Go, 16Go + 512Go, et 24Go + 1To, toutes en stockage UFS 4.0. L’extension par microSD n’est pas possible.

Le Xiaomi15TPro embarque la puce Mediatek Dimensity9400+ (processus 3nm. Il est proposé en versions 12Go + 256Go, 12Go + 512Go, voire 12Go + 1To, avec stockage UFS 4.1. Là encore, il ny a pas de slot microSD.

Le Honor400Pro dispose dun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (processus 4 nm), avec une architecture octacore. Les options de mémoire sont de 12Go pour la mémoire vive et 256 ou 512Go (sans extension microSD).

Sur le volet écran, le OnePlus13 intègre une dalle LTPO 4.1 AMOLED de 6,82 pouces avec une définition de 1440 x 3168 pixels, un rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité de crête de 4500 cd/m², tout en proposant une luminosité typique autour de 800 cd/m² et 1600 cd/m²en HBM. La dalle est protégée par un verre «Ceramic Guard» (niveau Mohs 4).

Le Xiaomi15TPro présente une dalle AMOLED, 6,83 pouces, avec une définition de 1280 x 2772 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et une luminosité de pointe de 3200 cd/m².

Le Honor400Pro possède une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition 1280 x 2800 pixels, un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de crête jusqu’à 5000 cd/m² pour les contenus HDR.

Comparativement, le Xiaomi a l’avantage du rafraîchissement le plus élevé (144 Hz), ce qui lui donne une sensation plus fluide dans les animations et les jeux. Le Honor, quant à lui, se distingue par la luminosité la plus élevée en mode HDR, ce qui peut faire la différence en usage en lumière directe du soleil. Le OnePlus propose l’équilibre entre définition (QHD), luminosité élevée et technologie d’écran avancée (LTPO). Si l’on classe les écrans selon leur intérêt global (fluidité, luminosité, résolution) : Honor400Pro (pour la luminosité HDR), Xiaomi15TPro (pour le 144 Hz) et OnePlus13 (pour l’équilibre entre QHD et densité). Toutefois, selon lusage (gaming, visionnage HDR, usage extérieur), lordre peut varier.

Xiaomi 15T Pro
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photo, les trois modèles rivalisent dans la course aux mégapixels et aux zooms optiques, chacun avec ses propres atouts. Le OnePlus13 embarque trois capteurs de 50mégapixels : un capteur principal (f/1.6) avec PDAF et OIS, un téléobjectif périscopique 3x (f/2.6, avec PDAF et OIS), et un ultragrandangle 50mégapixels (120°). En façade, le module selfie est de 32mégapixels. Le OnePlus propose des fonctions complémentaires comme la calibration couleur Hasselblad, le laser focus, un capteur de spectre de couleur, etc.

Le Xiaomi15TPro offre un capteur principal de 50mégapixels (f/1.6, OIS), un téléobjectif périscopique 5x de 50mégapixels (f/3.0, OIS), et un ultragrandangle de 12mégapixels (120°). Le module avant est de 32mégapixels. Xiaomi met en avant des lentilles Leica et des optimisations Ultra HDR.

Le Honor400Pro se singularise avec un capteur principal de 200mégapixels (f/1.9) avec OIS, un téléobjectif 50mégapixels (f/2.4, OIS, zoom 3x), et un ultragrandangle de 12mégapixels (112°). À lavant, il dispose dune caméra duale : 50mégapixels (large) + 2mégapixels (profondeur).

Côté connectivité, le OnePlus13 propose le Wi-Fi 7 (dual/triple bande), le Bluetooth 5.4, le NFC, un port infrarouge, un port USBC 3.2 avec OTG, et un lecteur dempreintes ultrasonique sous l’écran. Il ne possède pas de prise jack audio.

Le Xiaomi15TPro supporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC, un port infrarouge, un port USBC (2.0), et un lecteur dempreintes optique sous l’écran. Aucun port jack nest présent.

Le Honor400Pro offre le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le NFC, linfrarouge, un port USBC 2.0, et un lecteur dempreintes optique sous l’écran. Il ne dispose pas non plus de prise audio 3,5 mm.

Honor 400 Pro
 

Qu’en estil de lautonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie et les technologies de recharge constituent souvent des critères décisifs. Le OnePlus13 embarque une batterie de 6000 mAh, de type Si/C LiIon, et prend en charge la charge filaire rapide à 100W (avec 50% en 13 minutes, charge complète en 36 minutes), la charge sans fil jusqu’à 50W, et la recharge inversée (fil ou sans fil).

Le Xiaomi15TPro dispose dune batterie de 5500 mAh, avec une recharge filaire rapide à 90W (charge complète en 36 minutes), et une recharge sans fil jusqu’à 50W (100% atteint en 56 minutes).

Le Honor400Pro existe en version européenne avec 5300 mAh. Il prend en charge la charge filaire 100W (51% en 15 minutes, 100% en 39 minutes), la charge sans fil à 50W, et la recharge inversée (fil et sans fil).

