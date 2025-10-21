Ce sont les meilleurs smartphones chinois du marché en octobre 2025

Sur le plan du design extérieur, chacun de ces trois smartphones adopte des choix différents quant à la disposition des capteurs photo et à la silhouette. Le OnePlus 13 propose une face arrière avec un ensemble photo triple (grand‑angle, ultra‑grand‑angle, téléobjectif périscopique) disposé dans un module rectangulaire bien intégré au coin supérieur. Ce module est bien intégré dans la face arrière, qui peut être en verre (Glass back) ou en « eco leather » (dos en polymère/silicium) selon les versions. Le profil du téléphone est relativement plat, avec des tranches en aluminium, et les bordures sont modérément arrondies pour le confort de prise en main. Le OnePlus 13 est certifié IP68 / IP69 — ce qui signifie qu’il est étanche à la poussière et résiste à des jets d’eau à haute pression, avec immersion jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes.

Le Xiaomi 15T Pro adopte une disposition des caméras regroupées dans un bloc à l’arrière, positionné dans le coin supérieur gauche, un style que l’on retrouve fréquemment sur les modèles récents. Le design est simple, le dos en verre‑fibre, avec un cadre en aluminium. Le profil est plat et les angles légèrement arrondis. Xiaomi assure une protection IP68 (immersion jusqu’à 3 m pendant 30 minutes).

Quant au Honor 400 Pro, le constructeur a opté pour un module photo arrière de forme trapézoïdale ou trapercle (forme arrondie à la base) pour loger un triple capteur. Le dos est en verre. Le Honor est certifié IP68 / IP69, comme le OnePlus, donc il bénéficie d’une haute résistance à l’eau et à la poussière, y compris sous jets haute pression jusqu’à certains seuils.

Si l’on compare les dimensions, le Xiaomi 15T Pro est celui qui présente les dimensions les plus grandes : 162,7 x 77,9 x 8,0 mm avec un poids de 210 g. Le OnePlus 13 affiche 162,9 x 76,5 x 8,5 mm (ou 8,9 mm selon version) et pèse 210 g ou 213 g selon les variantes. Le Honor 400 Pro est plus compact : 160,8 x 76,1 x 8,1 mm, pour un poids de 205 g. Ainsi, le Honor est le plus petit (en hauteur et largeur) et aussi le plus léger des trois, tandis que le Xiaomi est le plus grand et — avec le OnePlus, selon version — les plus lourds.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Concernant la puissance, les trois modèles mis en concurrence intègrent des puces de très haut niveau, mais avec des architectures et des priorités différentes. Le OnePlus 13 est animé par le Qualcomm Snapdragon 8 Elite (processus 3 nm), avec une architecture octa‑core. Côté mémoire, ce modèle est proposé en configurations de 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 512 Go, et 24 Go + 1 To, toutes en stockage UFS 4.0. L’extension par microSD n’est pas possible.

Le Xiaomi 15T Pro embarque la puce Mediatek Dimensity 9400+ (processus 3 nm. Il est proposé en versions 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, voire 12 Go + 1 To, avec stockage UFS 4.1. Là encore, il n’y a pas de slot microSD.

Le Honor 400 Pro dispose d’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (processus 4 nm), avec une architecture octa‑core. Les options de mémoire sont de 12 Go pour la mémoire vive et 256 ou 512 Go (sans extension microSD).

Sur le volet écran, le OnePlus 13 intègre une dalle LTPO 4.1 AMOLED de 6,82 pouces avec une définition de 1440 x 3168 pixels, un rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité de crête de 4500 cd/m², tout en proposant une luminosité typique autour de 800 cd/m² et 1600 cd/m²en HBM. La dalle est protégée par un verre « Ceramic Guard » (niveau Mohs 4).

Le Xiaomi 15T Pro présente une dalle AMOLED, 6,83 pouces, avec une définition de 1280 x 2772 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et une luminosité de pointe de 3200 cd/m².

Le Honor 400 Pro possède une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition 1280 x 2800 pixels, un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de crête jusqu’à 5000 cd/m² pour les contenus HDR.

Comparativement, le Xiaomi a l’avantage du rafraîchissement le plus élevé (144 Hz), ce qui lui donne une sensation plus fluide dans les animations et les jeux. Le Honor, quant à lui, se distingue par la luminosité la plus élevée en mode HDR, ce qui peut faire la différence en usage en lumière directe du soleil. Le OnePlus propose l’équilibre entre définition (QHD), luminosité élevée et technologie d’écran avancée (LTPO). Si l’on classe les écrans selon leur intérêt global (fluidité, luminosité, résolution) : Honor 400 Pro (pour la luminosité HDR), Xiaomi 15T Pro (pour le 144 Hz) et OnePlus 13 (pour l’équilibre entre QHD et densité). Toutefois, selon l’usage (gaming, visionnage HDR, usage extérieur), l’ordre peut varier.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photo, les trois modèles rivalisent dans la course aux mégapixels et aux zooms optiques, chacun avec ses propres atouts. Le OnePlus 13 embarque trois capteurs de 50 mégapixels : un capteur principal (f/1.6) avec PDAF et OIS, un téléobjectif périscopique 3x (f/2.6, avec PDAF et OIS), et un ultra‑grand‑angle 50 mégapixels (120°). En façade, le module selfie est de 32 mégapixels. Le OnePlus propose des fonctions complémentaires comme la calibration couleur Hasselblad, le laser focus, un capteur de spectre de couleur, etc.

Le Xiaomi 15T Pro offre un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.6, OIS), un téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels (f/3.0, OIS), et un ultra‑grand‑angle de 12 mégapixels (120°). Le module avant est de 32 mégapixels. Xiaomi met en avant des lentilles Leica et des optimisations Ultra HDR.

Le Honor 400 Pro se singularise avec un capteur principal de 200 mégapixels (f/1.9) avec OIS, un téléobjectif 50 mégapixels (f/2.4, OIS, zoom 3x), et un ultra‑grand‑angle de 12 mégapixels (112°). À l’avant, il dispose d’une caméra duale : 50 mégapixels (large) + 2 mégapixels (profondeur).

Côté connectivité, le OnePlus 13 propose le Wi-Fi 7 (dual/triple bande), le Bluetooth 5.4, le NFC, un port infrarouge, un port USB‑C 3.2 avec OTG, et un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran. Il ne possède pas de prise jack audio.

Le Xiaomi 15T Pro supporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC, un port infrarouge, un port USB‑C (2.0), et un lecteur d’empreintes optique sous l’écran. Aucun port jack n’est présent.

Le Honor 400 Pro offre le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le NFC, l’infrarouge, un port USB‑C 2.0, et un lecteur d’empreintes optique sous l’écran. Il ne dispose pas non plus de prise audio 3,5 mm.

Qu’en est ‑ il de l ’ autonomie et des capacit é s de recharge ?

L’autonomie et les technologies de recharge constituent souvent des critères décisifs. Le OnePlus 13 embarque une batterie de 6000 mAh, de type Si/C Li‑Ion, et prend en charge la charge filaire rapide à 100 W (avec 50 % en 13 minutes, charge complète en 36 minutes), la charge sans fil jusqu’à 50 W, et la recharge inversée (fil ou sans fil).

Le Xiaomi 15T Pro dispose d’une batterie de 5500 mAh, avec une recharge filaire rapide à 90 W (charge complète en 36 minutes), et une recharge sans fil jusqu’à 50 W (100 % atteint en 56 minutes).

Le Honor 400 Pro existe en version européenne avec 5 300 mAh. Il prend en charge la charge filaire 100 W (51 % en 15 minutes, 100 % en 39 minutes), la charge sans fil à 50 W, et la recharge inversée (fil et sans fil).