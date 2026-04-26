Ce sont les trois smartphones les plus puissants (mais abordables) en avril 2026 !

Sur le plan esthétique, le Google Pixel 10 reste fidèle à sa célèbre barre photo horizontale qui traverse le dos de l'appareil, une signature visuelle désormais iconique. Le POCO F8 Pro opte pour un look plus industriel avec un bloc rectangulaire classique regroupant ses optiques, le tout dans un châssis aux bordures légèrement incurvées pour adoucir la prise en main. Le Galaxy A57, quant à lui, brille par sa sobriété avec ses trois capteurs alignés verticalement à fleur de verre.

C’est le Pixel 10 qui se montre le plus compact (152,8 mm de haut), idéal pour les amateurs de formats raisonnables. Le Galaxy A57 est le plus grand, mais aussi le plus surprenant par sa finesse (seulement 6,9 mm) et sa légèreté (179 g). Le POCO se situe entre les deux, affichant un poids de 199 g qui rassure par sa solidité. Un point fort commun réunit ces trois références : elles bénéficient toutes d'une certification IP68, garantissant une protection totale contre l'eau et la poussière.

Puissance et affichage : la force brute face au confort visuel

Le duel de puissance tourne court en faveur de Xiaomi. Le POCO F8 Pro embarque le redoutable Snapdragon 8 Elite, une puce qui écrase la concurrence sur le terrain du jeu vidéo et du multitâche intensif, surtout épaulée par ses 12 Go de RAM ultra-rapide. Le Pixel 10 ne démérite pas avec son Tensor G5, excellent pour les fonctions d'IA, mais plus sage en performances pures. Le Galaxy A57 et son Exynos 1680 ferment la marche car s'il reste parfaitement fluide au quotidien, il n'est pas conçu pour rivaliser avec les deux autres sur les usages les plus lourds.

Côté écran, le POCO F8 Pro impressionne par sa luminosité de pointe (3500 nits) et sa compatibilité Dolby Vision. Le Pixel 10 propose une dalle OLED de 6,3 pouces extrêmement bien calibrée, tandis que le Galaxy A57 offre la plus grande surface d'affichage avec ses 6,7 pouces en Super AMOLED Plus. En résumé, si vous cherchez la performance, allez vers le POCO. Pour la justesse des couleurs, visez le Pixel et pour le confort visuel sur grand écran, choisissez le Samsung.

Photo et connectivité : l'IA face aux mégapixels

Pour les passionnés de photographie, le Pixel 10 reste le maître incontesté. Son nouveau téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom x5, couplé au traitement d'image de Google, offre des résultats bluffants, même en basse lumière. Le POCO F8 Pro propose une configuration sérieuse avec deux capteurs de 50 mégapixels (principal et téléobjectif), mais son ultra grand-angle de 8 mégapixels est en retrait. Le Galaxy A57 propose un ensemble polyvalent, mais l'absence de téléobjectif dédié le pénalise face à ses rivaux dès qu'il s'agit de zoomer.

En connectivité, le POCO prend l'avantage avec le support du Wi-Fi 7 et la présence, toujours appréciée, d'un émetteur infrarouge pour piloter vos appareils domestiques. Le Pixel et le Galaxy se contentent d'un Wi-Fi 6E déjà très performant. Concernant le déverrouillage, les trois intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran, celui du POCO se distinguant par sa technologie à ultrasons, plus rapide et fiable.

Autonomie et recharge : des endurances variées

C'est sur le terrain de l'endurance que le POCO F8 Pro assomme le marché avec son énorme batterie de 6210 mAh, de quoi tenir deux jours sans sourciller. Le Galaxy et le Pixel proposent tous deux environ 5000 mAh, ce qui reste très solide pour une journée chargée. Pour la recharge, Xiaomi pulvérise les chronos avec ses 100 W en filaire.

Samsung et Google s'alignent désormais sur du 45 W, offrant une charge rapide plus conventionnelle. Cependant, seul le Pixel 10 propose la recharge sans fil (norme Qi2), un confort dont sont privés les deux autres modèles.

Au final, si votre priorité absolue est d'avoir la puissance maximale et une autonomie record pour le meilleur prix, le Xiaomi POCO F8 Pro est imbattable. Si vous privilégiez la qualité photo, le suivi logiciel et un format compact, le Google Pixel 10 est le choix le plus équilibré. Enfin, si vous voulez un grand écran élégant et une expérience logicielle Samsung rassurante, le Galaxy A57 reste une valeur sûre.

