Ces smartphones atypiques qui ont tout pour plaire et surtout au porte-monnaie

Nothing Phone (2a) : vous avez dit « original » ?

Reprenant le design iconique de son aîné, le Nothing Phone (2a) incarne parfaitement l’esprit d’originalité porté par son fabricant. Sa première caractéristique distinctive est sa coque transparente qui laisse voir sa structure interne. Elle est marquée par une interface Glyph composée de LED personnalisables qui confère à l’appareil une identité visuelle unique.

Pour l’affichage, son écran AMOLED de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une excellente expérience visuelle. Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro associé à 8 Go de RAM assure des performances fluides pour une utilisation quotidienne. Notez qu’il est compatible 5G

Pour la photo, un double capteur de 50 mégapixels produit des clichés de bonne qualité et permet d’enregistrer des vidéos en 4K. Enfin, la batterie de 5000 mAh avec charge rapide 45W garantit une autonomie confortable.

À moins de 400€, ce smartphone propose une expérience utilisateur rafraîchissante grâce à son interface Nothing OS épurée et ses animations personnalisables. Un choix judicieux pour ceux qui recherchent l'originalité sans se vider les poches.

CMF by Nothing : l'essentiel à petit prix

Marque sœur de Nothing, CMF propose avec son Phone (1) un smartphone minimaliste aux finitions soignées, qui se démarque notamment par sa coque interchangeable en plastique. Facile à enlever et à remplacer, elle est parfaite pour ceux qui aiment souvent changer de look.

Le design épuré de ce smartphone se distingue par des lignes nettes et des matériaux durables. L'écran IPS LCD de 6,5 pouces offre une définition Full HD+ très correcte pour sa gamme de prix.

Sous la coque de ce smartphone 5G, le processeur MediaTek Dimensity 7300 est épaulé par 6 ou 8 Go de RAM pour délivrer des performances satisfaisantes pour les usages courants. Le double capteur photo de 50+20 mégapixels produit des clichés convenables et enregistre des vidéos jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Pour ce qui est de l’autonomie, vous pouvez compter sur une solide batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33W.

Proposé aux alentours de 300€, le CMF Phone (1) incarne l'équilibre entre design soigné et performances avancées. Une option séduisante pour les utilisateurs privilégiant la simplicité d'utilisation.

Xiaomi Poco F6 Pro : la puissance à prix maîtrisé

Le Poco F6 Pro de Xiaomi mise sur des performances premium pour un prix très attractif. Comme les autres modèles commercialisés par la filiale POCO, il se distingue au premier coup d’œil par son design jeune et moderne caractérisé par des coloris funs et des lignes épurées.

Son écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces affiche une qualité d'image remarquable en WQHD+ (3200 x 1440 pixels) avec une luminosité maximale de 4000 nits.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 associé avec jusqu'à 16 Go de RAM rivalise avec les modèles haut de gamme. Il répond présent pour les usages courants, comme pour les activités les plus gourmandes.

La configuration photo est également impressionnante pour un smartphone de ce segment. Elle associe un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 mégapixels, avec la possibilité de filmer jusqu’en 8K.

Enfin, la batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 120 W assure une excellente autonomie. 20 minutes suffisent pour recharger ce smartphone à 100% !

Pour environ 500€ (voire moins), ce smartphone offre donc une expérience haut de gamme à tarif intermédiaire. Une option convaincante pour les utilisateurs exigeants en termes de performances.

Le bon choix selon vos besoins

Ces trois smartphones prouvent bien qu'il est possible de se démarquer sans se ruiner.

Le Nothing Phone (2a) est parfait pour les utilisateurs recherchant un smartphone au design unique. Le CMF Phone (1) convient, pour sa part, aux utilisateurs qui aiment se concentrer sur l’essentiel, tout en se donnant la possibilité de changer de look à tout moment.

Enfin, le Poco F6 Pro est clairement le meilleur choix pour profiter de fonctionnalités très avancées pour un prix bien maîtrisé.

Avant de faire votre choix, évaluez donc vos priorités : design original, simplicité d'utilisation ou puissance brute.