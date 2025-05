Ces smartphones compacts prouvent qu'on n’a pas besoin d’un écran géant

Les trois smartphones sélectionnés affichent un format compact, mais chacun avec une signature visuelle propre. Le Samsung Galaxy S25, tout d’abord, opte pour une approche minimaliste. Ses capteurs photo sont disposés verticalement à l’arrière, comme posés directement sur la coque avec une fine bordure métallique autour de chaque objectif, dans un souci de parfaite symétrie. Ses profils sont plats avec des coins légèrement arrondis, et il est proposé en bleu clair, bleu nuit, gris, vert d’eau ainsi qu’en noir absolu, corail et or rose exclusivement via le site Samsung. À noter : il s'agit du plus petit et du plus léger des trois avec ses 147 mm de hauteur pour 70,5 mm de largeur et un poids plume de 162 grammes.

L’iPhone 16, quant à lui, conserve l'identité esthétique bien établie d’Apple. Ses deux capteurs photo sont insérés dans un bloc carré légèrement proéminent situé dans le coin supérieur gauche. L’appareil présente également un profil plat, mais un peu plus épais (7,8 mm) et un poids légèrement supérieur (170 grammes). Il est disponible en cinq teintes sobres et pastel : noir, blanc, rose, vert et bleu. Il introduit un nouveau bouton "Action", hérité des précédents modèles Pro, qui permet de personnaliser certaines actions rapides.

Le Google Pixel 9 se distingue davantage avec une large bande horizontale occupant presque toute la largeur du dos, intégrant ses deux capteurs photo. Ce choix de design renforce la singularité visuelle du modèle, d’autant plus qu’il est proposé dans des coloris originaux comme porcelaine, rose, vert amande ou noir. En revanche, c’est le plus épais (8,5 mm) et le plus lourd du lot, atteignant 198 grammes.

Enfin, en matière de robustesse, les trois modèles affichent une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Cela signifie qu’ils peuvent résister à une immersion prolongée sous l’eau douce à une certaine profondeur, un point rassurant pour les usages nomades.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du côté des performances, chacun de ces smartphones propose un processeur haut de gamme, mais avec des philosophies différentes. Le Samsung Galaxy S25 est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, une version optimisée du dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, ici associée à 12 Go de mémoire vive. Cette configuration en fait l’un des appareils les plus puissants du moment. Il propose trois capacités de stockage : 128 Go, 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’extension via carte micro SD

L’iPhone 16 repose, lui, sur le processeur Apple A18, conçu par Apple sur mesure pour une intégration matérielle et logicielle poussée. Il est épaulé par 8 Go de RAM et propose les mêmes capacités de stockage que le Galaxy S25 : 128, 256 ou 512 Go, sans lecteur de carte mémoire non plus. Même si la quantité de mémoire vive est inférieure, l’efficacité de l’architecture iOS et de la puce Apple lui permet de rivaliser, voire dépasser certains concurrents Android.

Le Google Pixel 9 embarque quant à lui le processeur Tensor G4, une puce conçue en interne par Google, épaulée par 12 Go de RAM et un stockage interne de 128 ou 256 Go, là encore sans slot pour microSD. Si cette puce reste performante, elle est souvent en retrait par rapport aux deux autres, notamment en matière de puissance brute ou de gestion thermique.

Ainsi, en classement de puissance, on retrouve en tête le Samsung Galaxy S25, suivi de l’iPhone 16 grâce à l’optimisation logicielle d’Apple, et enfin le Google Pixel 9, plus orienté vers l’intelligence artificielle embarquée que vers les performances brutes.

Côté affichage, les trois modèles misent sur des écrans AMOLED de haute qualité avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité exemplaire dans la navigation et les animations. Le Galaxy S25 dispose d’un écran de 6,2 pouces, plat, avec une définition de 1080x2340 pixels et un pic de luminosité allant jusqu’à 2600 cd/m², protégé par du Gorilla Glass Victus 2.

L’iPhone 16, avec son écran de 6,1 pouces, propose une définition légèrement supérieure (1179x2556 pixels). Il est compatible HDR10+ et Dolby Vision, avec une luminosité maximale de 2000 cd/m². L’écran est également plat, et sa dalle est calibrée avec une grande précision, comme souvent chez Apple, bien que la protection exacte ne soit pas précisée.

Le Pixel 9 présente aussi un écran plat de 6,2 pouces, avec une définition de 1080x2424 pixels. Sa luminosité peut atteindre jusqu’à 2700 cd/m² dans certaines conditions spécifiques, ce qui en fait potentiellement le plus lisible en plein soleil. Il est également compatible HDR10+ et protégé par du Gorilla Glass Victus 2.

En termes de hiérarchie, pour la qualité globale de l’écran (luminosité, fidélité des couleurs, technologies HDR), l’ordre serait le suivant : Pixel 9 en tête grâce à sa luminosité record, suivi du Galaxy S25 et enfin l’iPhone 16, bien que ce dernier reste très équilibré dans sa restitution visuelle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois appareils misent également sur des configurations photo ambitieuses. Le Samsung Galaxy S25 embarque un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. En façade, un capteur de 12 mégapixels est dédié aux selfies.

L’iPhone 16 propose un capteur principal de 48 mégapixels lui aussi stabilisé, accompagné d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. L’appareil frontal affiche également 12 mégapixels. Apple mise ici sur le traitement logiciel pour offrir des images équilibrées, notamment en basse lumière.

Le Google Pixel 9, pour sa part, se distingue par une combinaison atypique : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, associé à un ultra grand-angle de 48 mégapixels, capable également de réaliser des photos macro. À l’avant, un module de 10,5 mégapixels assure les autoportraits.

En synthèse, pour la polyvalence photographique, le Galaxy S25 prend l’avantage avec sa configuration à trois capteurs incluant un zoom optique performant. Il est suivi du Pixel 9, qui se distingue par un ultra grand-angle très défini et des capacités macro intéressantes. L’iPhone 16, malgré ses deux capteurs seulement, reste très compétitif grâce à son traitement d’image, mais propose moins de flexibilité optique.

En matière de connectivité, tous les smartphones sont compatibles 5G, NFC, et disposent de haut-parleurs stéréo. Le Galaxy S25 et le Pixel 9 utilisent le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 reste sur du Wi-Fi 6E. Pour le Bluetooth, le Galaxy S25 est en version 5.4, contre 5.3 pour les deux autres. Aucun des trois n’a de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreinte est intégré sous l’écran pour le Galaxy S25 et le Pixel 9, tandis que l’iPhone 16 n’en propose pas, préférant le Face ID.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le front de l’autonomie, la capacité de la batterie varie sensiblement. Le Pixel 9 dispose de l’accumulateur le plus généreux avec 4700 mAh, suivi par le Galaxy S25 avec 4000 mAh, et enfin l’iPhone 16 avec une batterie de 3274 mAh. Toutefois, l’autonomie dépend fortement de l’optimisation logicielle et de la consommation énergétique du processeur. À ce titre, l’iPhone, malgré sa plus petite batterie, pourrait se montrer aussi endurant que ses concurrents. Cela dit, sur le papier, c’est bien le Pixel 9 qui devrait offrir la plus grande autonomie, surtout pour les usages intensifs.

En matière de recharge, l’iPhone 16 accepte une puissance maximale de 30 watts en filaire et jusqu’à 25 watts en charge sans fil, ce qui en fait le plus rapide dans ce domaine. Il propose également une charge inversée jusqu’à 7,5 watts. Le Pixel 9 suit avec une recharge filaire à 30 watts, sans fil à 23 watts et inversée également. Le Galaxy S25 est un cran en retrait avec une recharge filaire de 25 watts, une charge sans fil à 10 watts et la présence de charge inversée.

Ainsi, en matière de recharge, l’iPhone 16 domine légèrement, tandis que le Pixel 9 propose le meilleur compromis entre autonomie et vitesses de charge. Le Galaxy S25, bien qu'efficace, est un peu plus conservateur sur ce point.