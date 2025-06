Ces smartphones qui ne surchauffent jamais, même en été, après plusieurs heures d’utilisation

Sur le plan du design, les trois smartphones optent pour des lignes modernes mais bien différenciées. L’iPhone 15, fidèle à l’esthétique Apple, présente un boîtier aux arêtes plates, un cadre en aluminium et un dos en verre mat. Les capteurs photo sont disposés dans un carré aux angles arrondis, en haut à gauche, avec deux objectifs positionnés en diagonale. L’appareil est décliné en cinq couleurs : noir, bleu, vert, jaune et rose. Il s’agit du modèle le plus compact (147,6 x 71,6 x 7,8 mm) et léger (171 g), ce qui favorise la prise en main.

Le Samsung Galaxy A55 mise sur un design minimaliste, avec un châssis en métal plat, un dos en verre, et trois capteurs photo alignés verticalement sans module apparent, directement intégrés au dos. Ce smartphone est proposé dans des coloris aux noms évocateurs : Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy et Awesome Lemon. Ses dimensions (161,1 x 77,4 x 8,2 mm) en font le plus fin des deux Androids, avec un poids de 213 g.

Le OnePlus 12, quant à lui, arbore une silhouette plus imposante et légèrement arrondie sur les bords. Le dos en verre incurvé accueille un module circulaire imposant, placé à gauche, qui regroupe trois capteurs photo. Ce design, plus affirmé, évoque celui d’un appareil photo traditionnel. Deux teintes sont disponibles : Silky Black et Flowy Emerald. Avec 164,3 x 75,8 x 9,2 mm et 220 g, c’est le plus grand et le plus lourd du comparatif.

Côté étanchéité, l’iPhone 15 domine grâce à sa certification IP68, autorisant une immersion dans l’eau douce jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes. Le Galaxy A55 affiche une protection IP67, soit une immersion jusqu’à 1 mètre, tandis que le OnePlus 12, moins protégé, se limite à une certification IP65, garantissant seulement une résistance aux jets d’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

La puissance brute et la gestion thermique vont souvent de pair, surtout en été. L’iPhone 15 intègre la puce Apple A16 Bionic, gravée en 4 nm. Ce processeur est connu pour son excellente maîtrise de la chauffe, grâce à une optimisation profonde entre matériel et logiciel. Cette efficacité permet à l’iPhone 15 de conserver des performances constantes, même après plusieurs heures de navigation, de jeu ou de capture vidéo. Il est proposé avec 6 Go de RAM et des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’extension via microSD.

Le Samsung Galaxy A55 est animé par l’Exynos 1480, un SoC milieu de gamme gravé également en 4 nm. Ce processeur se distingue par sa très bonne gestion thermique, particulièrement bien calibrée pour les usages quotidiens prolongés (streaming, navigation multitâche). Il est associé à 8 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage, extensibles via microSD jusqu’à 1 To.

Le OnePlus 12 joue dans une autre catégorie, avec le Snapdragon 8 Gen 3, un processeur haut de gamme conçu pour les performances maximales. Pour accompagner cette puissance, OnePlus a intégré un système de refroidissement avancé : une grande chambre à vapeur, des couches de graphite, et une gestion thermique logicielle adaptative. Même après plusieurs heures de jeu 3D ou de capture vidéo 4K, le téléphone reste stable, sans surchauffe notable. Il est proposé avec 12 ou 16 Go de RAM, et de 256 Go à 1 To de stockage, non extensible.

Sur le plan de la hiérarchie de puissance, le OnePlus 12 se place nettement en tête, suivi par l’iPhone 15, dont la puce A16 reste très performante tout en maîtrisant la chauffe. Le Galaxy A55 ferme la marche, avec des performances solides mais moins ambitieuses, adaptées à une utilisation classique.

L’écran de l’iPhone 15 est un OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec une définition de 2556 x 1179 pixels et une luminosité maximale de 2000 cd/m². Toutefois, son taux de rafraîchissement reste limité à 60 Hz, ce qui peut freiner la fluidité dans certaines applications. L’écran est parfaitement plat.

Le Galaxy A55 propose un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, en Full HD+ (2340 x 1080), avec une fréquence de 120 Hz, offrant une navigation plus fluide. Sa luminosité culmine à 1000 cd/m², suffisante dans la plupart des environnements extérieurs. Il s’agit également d’un écran plat.

Le OnePlus 12, enfin, dispose d’un écran AMOLED LTPO incurvé de 6,82 pouces, avec une définition QHD+ (3168 x 1440), un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, et une luminosité de 4500 cd/m², parmi les plus élevées du marché. Cette dalle assure un confort visuel optimal, même en plein soleil.

En résumé, le OnePlus 12 l’emporte largement sur la qualité d’affichage, suivi du Galaxy A55, très équilibré pour sa gamme. L’iPhone 15, bien que très lumineux et précis, est pénalisé par son taux de rafraîchissement limité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L’iPhone 15 intègre un double module photo : un capteur principal de 48 Mpx capable de faire office de zoom 2x sans perte grâce à un recadrage, et un ultra grand-angle de 12 Mpx. À l’avant, un capteur 12 Mpx TrueDepth assure la qualité des selfies. Grâce à la puissance de l’A16 Bionic, la gestion thermique reste très stable même lors d’enregistrements vidéo prolongés en 4K.

Le Galaxy A55 propose un trio classique : un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, et un macro de 5 Mpx. Son capteur frontal est de 32 Mpx, bien défini pour les autoportraits. Les performances photo sont bonnes, avec une température maîtrisée même après de longues sessions.

Le OnePlus 12 est le plus ambitieux : capteur principal 50 Mpx (Sony IMX890), ultra grand-angle 48 Mpx, téléobjectif périscopique 64 Mpx avec zoom optique 3x, et capteur selfie de 32 Mpx. Son système de refroidissement empêche efficacement la chauffe excessive lors de prises de vues ou de vidéos 4K prolongées.

En termes de résultats, le OnePlus 12 domine, suivi de l’iPhone 15, excellent en photo classique. Le Galaxy A55, plus modeste, s’en sort honorablement.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G. L’iPhone 15 propose le Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, pas de prise jack, pas d’infrarouge, et une reconnaissance faciale Face ID à la place d’un capteur d’empreintes. Le Galaxy A55 offre le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, prise jack, pas d’infrarouge, et un capteur d’empreintes sous l’écran. Le OnePlus 12 pousse plus loin avec le Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, pas de prise jack, présence d’un capteur infrarouge, et un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie dépend à la fois de la capacité de batterie, de l’écran et de la gestion énergétique. Le OnePlus 12 dispose d’une batterie de 5400 mAh, la plus généreuse ici. Grâce à sa dalle LTPO et au Snapdragon 8 Gen 3, il maintient une température stable, même après plusieurs heures d’utilisation continue. Le Galaxy A55 possède une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie solide, surtout avec son écran AMOLED à la fréquence dynamique. L’iPhone 15, avec sa batterie d’environ 3349 mAh, reste compétitif grâce à l’optimisation d’iOS et la faible consommation de l’A16 Bionic.

En matière de recharge, le OnePlus 12 est nettement en avance : 100 W filaire, 50 W sans fil, et 10 W inversée, pour un rechargement complet très rapide et sécurisé thermiquement. Le Galaxy A55 accepte une charge filaire à 25 W, sans recharge sans fil. L’iPhone 15 prend en charge une recharge filaire à 20 W et sans fil via MagSafe à 15 W.

En conclusion, le OnePlus 12 propose la meilleure autonomie, la recharge la plus rapide, et un refroidissement interne qui préserve la température même lors de pics de puissance. Il est suivi du Galaxy A55, très équilibré, et de l’iPhone 15, qui, malgré une batterie plus petite, s’appuie sur une gestion thermique remarquable.