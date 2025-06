Ces smartphones qui peuvent tenir 3 jours sans recharge : notre sélection 2025

Sur le terrain de l’autonomie, les trois smartphones promettent une endurance notable. Le ROG Phone 8 embarque une batterie de 5500 mAh, le Honor Magic6 Lite offre une capacité de 5300 mAh, tandis que le Galaxy A15 5G est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Dans les faits, ces capacités, combinées à l’optimisation logicielle et à l’efficience énergétique des processeurs, permettent d’atteindre deux à trois jours d’autonomie en usage modéré.

Le ROG Phone 8 profite d’une charge filaire rapide de 65W et supporte la charge sans fil à 15W. Le Honor Magic6 Lite propose une charge rapide de 35W, sans option de charge sans fil. Le Galaxy A15 5G, quant à lui, supporte une charge rapide plus modeste de 25W et ne dispose pas de charge sans fil.

Ainsi, pour les utilisateurs recherchant l’autonomie la plus durable et des capacités de recharge avancées, le ROG Phone 8 semble s'imposer. Toutefois, le Honor Magic6 Lite offre un excellent compromis entre endurance, vitesse de recharge et gestion de la consommation d’énergie, ce qui en fait notre choix à privilégier. Enfin, le Galaxy A15 5G conviendra aux budgets plus restreints.

Lequel est le plus beau ?

Chacun de ces smartphones présente un design distinctif qui répond à des attentes diverses. Le Asus ROG Phone 8 se distingue par son esthétique orientée gaming, avec des capteurs photo disposés dans un module angulaire au dos, caractéristique des smartphones de la gamme ROG. Ses lignes sont marquées, son profil légèrement arrondi et ses finitions soignées. Ce modèle est disponible en Phantom Black et Rebel Grey.

De son côté, le Honor Magic6 Lite opte pour une approche plus élégante avec un grand cercle central au dos accueillant les trois capteurs photo. Son profil est légèrement incurvé, renforçant la prise en main. Il est proposé en trois coloris : Midnight Black, Emerald Green et Sunrise Orange.

Quant au Samsung Galaxy A15 5G, il conserve le design épuré propre aux Galaxy A avec trois capteurs alignés verticalement, sans module saillant, pour un rendu sobre. Son profil est plat, et il est proposé en bleu foncé, bleu clair, jaune et noir.

En matière de dimensions, le plus compact est le Galaxy A15 5G avec 6,5 pouces de diagonale. Le plus grand est le ROG Phone 8 avec 6,78 pouces. Côté poids, le Galaxy A15 5G est le plus léger (200 g environ), tandis que le ROG Phone 8, avec ses 225 g, est le plus lourd.

Sur le plan de l’étanchéité, seul le ROG Phone 8 propose une certification IP68, assurant une protection contre la poussière et une immersion prolongée. Les Honor Magic6 Lite et Galaxy A15 5G ne bénéficient pas de certification officielle contre l’eau ou la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan de la puissance, les smartphones sélectionnés s'appuient sur des processeurs aux philosophies différentes. Le Asus ROG Phone 8 embarque un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l’un des plus puissants processeurs disponibles en 2025. Il est couplé à 12 ou 16 Go de RAM, et un stockage interne de 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Honor Magic6 Lite est animé par un Snapdragon 6 Gen 1, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Là encore, aucune extension microSD n'est possible.

Le Samsung Galaxy A15 5G est plus modeste, intégrant un MediaTek Dimensity 6100+, 4 ou 6 Go de RAM, et une capacité de stockage de 128 Go, extensible via carte microSD, ce qui reste un avantage notable pour les utilisateurs ayant besoin de mémoire supplémentaire.

Ainsi, en termes de hiérarchie, le ROG Phone 8 surclasse ses concurrents en termes de puissance, suivi par le Honor Magic6 Lite, puis par le Galaxy A15 5G en dernière position.

S'agissant des écrans, le ROG Phone 8 propose une dalle AMOLED de 6,78 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité de pointe atteignant 2500 cd/m². Son écran est plat.

Le Honor Magic6 Lite mise également sur une dalle AMOLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1200 cd/m². L’écran est légèrement incurvé sur les bords.

Enfin, le Galaxy A15 5G est équipé d'une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces, affichant 90 Hz de rafraîchissement et une luminosité de 800 cd/m².

Ainsi, en termes de qualité et de fluidité, le ROG Phone 8 domine, suivi du Honor Magic6 Lite. Le Galaxy A15 5G, avec son taux de rafraîchissement plus modeste, s’adresse à ceux moins exigeants sur ces aspects.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photo, le ROG Phone 8 est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels (grand-angle), accompagné d'un ultra-grand-angle de 13 mégapixels et d'un téléobjectif de 32 mégapixels. La caméra frontale atteint 32 mégapixels.

Le Honor Magic6 Lite propose un module principal de 108 mégapixels (grand-angle), un ultra-grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il est équipé d'un capteur de 16 mégapixels.

Le Galaxy A15 5G intègre un appareil principal de 50 mégapixels (grand-angle), assisté d’un ultra-grand-angle de 5 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 13 mégapixels.

En termes de rendu photographique, le Honor Magic6 Lite, avec son capteur principal de 108 mégapixels, propose les clichés les plus détaillés en bonne lumière, bien que le traitement logiciel du ROG Phone 8 puisse offrir de meilleurs résultats globaux, notamment en basse luminosité grâce à ses technologies avancées. Le Galaxy A15 5G est plus basique et s'adresse à ceux qui recherchent une expérience photo correcte sans exigences professionnelles.

Concernant la connectivité, le ROG Phone 8 est compatible Wi-Fi 7, tandis que le Honor Magic6 Lite prend en charge le Wi-Fi 5. Le Galaxy A15 5G est compatible Wi-Fi 5 également. Aucun des modèles n'intègre de prise audio jack, ce qui impose l'usage d'écouteurs sans fil ou adaptateurs. Aucun modèle ne dispose d’un émetteur infrarouge.

Le lecteur d'empreintes digitales est placé sous l'écran sur le ROG Phone 8 et le Honor Magic6 Lite, offrant une ergonomie optimale. En revanche, sur le Galaxy A15 5G, il est situé sur le bouton d'alimentation latéral, moins pratique mais tout aussi efficace.