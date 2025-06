Ces smartphones qui tiennent (vraiment) 2 à 3 jours sans recharge

Les trois smartphones que nous examinons ici adoptent des esthétiques contemporaines, bien que leurs choix de design divergent sensiblement, en particulier autour du module photo. Le OnePlus 13 propose un bloc photo circulaire centré en haut au dos de l’appareil, où les capteurs sont intégrés de façon symétrique dans un cercle légèrement proéminent. Ce design se distingue par un dos en verre au fini mat et des tranches plates, avec un cadre métallique, disponible en noir, argent et vert. De son côté, le Honor Magic7 Lite opte pour un design plus arrondi. Son module photo circulaire également, mais excentré, accueille quatre capteurs répartis de manière radiale. Le dos est en plastique brillant et il se décline en bleu, vert et noir. Enfin, le Motorola Edge 60 Pro présente un dos incurvé avec un module photo rectangulaire vertical, positionné en haut à gauche, où les capteurs sont alignés de façon classique. Il est disponible en bleu nuit, gris et sable. Il possède des bords incurvés et un profil plus élancé que ses concurrents.

En termes de dimensions, c’est le Honor Magic7 Lite qui est le plus petit, tandis que le Motorola Edge 60 Pro est le plus grand mais aussi le plus fin. Le OnePlus 13, quant à lui, reste dans une moyenne équilibrée. Côté poids, le Motorola Edge 60 Pro est le plus léger, suivi par le Honor Magic7 Lite, tandis que le OnePlus 13, du fait de ses matériaux premium, est le plus lourd.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, seul le OnePlus 13 bénéficie d’une certification IP68, garantissant une étanchéité à l’immersion temporaire et à la poussière. Le Motorola Edge 60 Pro propose une certification IP54, assurant une protection contre les éclaboussures. Le Honor Magic7 Lite, lui, n’affiche aucune certification officielle d’étanchéité.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le plan de l’autonomie, les trois smartphones visent clairement les utilisateurs intensifs. Le OnePlus 13 embarque une batterie de 5500 mAh, ce qui lui permet, selon les usages, d’atteindre voire de dépasser deux jours d’autonomie. Le Honor Magic7 Lite, avec sa batterie de 5300 mAh, propose également une endurance remarquable, particulièrement en usage modéré. Enfin, le Motorola Edge 60 Pro dispose d’une batterie de 4600 mAh, un peu plus modeste, mais compensée en partie par une meilleure optimisation logicielle et un écran moins énergivore.

Concernant la recharge, le Motorola Edge 60 Pro se distingue par sa charge rapide de 125 W, permettant de passer de 0 à 100 % en moins de 25 minutes. Le OnePlus 13 propose une recharge rapide de 100 W filaire, mais il est le seul ici à offrir également une recharge sans fil à 50 W, ce qui ajoute en confort d’usage. Le Honor Magic7 Lite offre quant à lui une charge rapide de 35 W, bien en retrait face à ses deux concurrents.

Ainsi, si l’on cherche la plus grande autonomie brute, le Honor Magic7 Lite prend l’avantage, grâce à sa grosse batterie et surtout son efficacité énergétique. Il est suivi par le OnePlus 13, qui tient solidement sur deux jours. Le Motorola Edge 60 Pro, bien qu’efficace, devra probablement être rechargé quotidiennement en usage intensif, mais compense cela par une vitesse de recharge remarquable.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue des performances, ces trois smartphones reposent sur des plateformes techniques bien distinctes. Le OnePlus 13 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une puce haut de gamme gravée en 4 nm, associée à 12 ou 16 Go de RAM selon les configurations et à 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Aucun port microSD n’est proposé, comme souvent sur les modèles premium. Le Motorola Edge 60 Pro s’appuie sur le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, une puce plus modeste, mais néanmoins solide pour un usage quotidien, épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans extension possible non plus. Enfin, le Honor Magic7 Lite intègre le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, plus orienté milieu de gamme, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Là encore, aucun emplacement pour carte microSD n’est prévu.

En termes de puissance brute, le OnePlus 13 prend clairement la tête grâce à sa puce de dernière génération qui surpasse largement ses concurrentes. Vient ensuite le Motorola Edge 60 Pro, bien positionné pour des performances équilibrées, tandis que le Honor Magic7 Lite, bien qu’efficace pour une utilisation classique, se place en retrait sur ce plan.

Pour ce qui est des écrans, les différences se creusent davantage. Le OnePlus 13 embarque une dalle LTPO AMOLED de 6,8 pouces, avec une résolution QHD+ et une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz, ainsi qu'une luminosité maximale annoncée de 4500 nits en pointe, ce qui en fait un écran parfaitement lisible même en plein soleil. Son écran est plat. Le Motorola Edge 60 Pro propose un écran pOLED incurvé de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+, une fréquence de 144 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits. Le Honor Magic7 Lite, quant à lui, se contente d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, plat, en Full HD+, avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits.

Si l’on classe ces écrans, le OnePlus 13 domine clairement, à la fois par sa qualité d’affichage, sa résolution plus élevée, sa technologie LTPO et sa luminosité. Le Motorola Edge 60 Pro, avec sa fréquence élevée de 144 Hz et son écran incurvé, arrive en seconde position. Le Honor Magic7 Lite, tout en restant agréable à l’œil, propose une prestation plus modeste.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les trois smartphones adoptent des configurations diverses. Le OnePlus 13 s’appuie sur un triple module arrière comprenant un capteur principal de 50 Mégapixels, un ultra grand-angle de 48 Mégapixels et un téléobjectif de 64 Mégapixels. À l’avant, il dispose d’un capteur selfie de 32 Mégapixels. Le Motorola Edge 60 Pro, de son côté, offre un double capteur : un grand-angle de 50 Mégapixels et un ultra grand-angle de 13 Mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 50 Mégapixels, ce qui est remarquable pour les autoportraits. Enfin, le Honor Magic7 Lite se contente d’un module triple composé d’un capteur principal de 108 Mégapixels, un macro de 2 Mégapixels et un capteur de profondeur de 2 Mégapixels ; pour les selfies, il propose une caméra de 16 Mégapixels.

En matière de qualité globale des clichés, le OnePlus 13 offre la plus grande polyvalence et une meilleure maîtrise de la photographie, y compris en basse lumière grâce à son traitement logiciel avancé. Il est suivi du Motorola Edge 60 Pro, qui se distingue surtout par la qualité de ses selfies. Le Honor Magic7 Lite, malgré son capteur principal à 108 Mégapixels, est freiné par l’absence d’ultra grand-angle utile et des capteurs secondaires très basiques.

Côté connectivité, tous trois sont compatibles 5G. Le OnePlus 13 intègre le Wi-Fi 7, le Motorola Edge 60 Pro prend en charge le Wi-Fi 6E, tandis que le Honor Magic7 Lite se limite au Wi-Fi 5, moins rapide. Aucun des trois ne propose de prise jack audio, tendance désormais généralisée. Aucun n’intègre non plus de port infrarouge. Concernant le capteur d’empreintes digitales, ils sont tous situés sous l’écran, une solution pratique et moderne.