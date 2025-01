Ces trois smartphones sont sur le podium de LesMobiles en ce moment

Les trois smartphones adoptent des approches distinctes en matière de design, offrant chacun une identité visuelle bien définie. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue par ses profils plats, avec des capteurs photo intégrés sur une plaque assortie à la couleur du dos, lui conférant un aspect uniforme. Il est disponible en noir, violet et bleu. En revanche, l’iPhone 16 reste fidèle à son design emblématique avec un carré accueillant les capteurs photo, situé en haut à gauche du dos de l’appareil. Ses profils sont légèrement arrondis et il est proposé dans des coloris variés : noir, blanc, rose, vert et bleu. Enfin, le Samsung Galaxy A55 5G opte pour un style épuré, avec des capteurs photo directement posés sur la coque sans contours superflus. Il est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune).

En termes de dimensions, l’iPhone 16 est le plus compact avec une hauteur de 147,6 mm, tandis que le Galaxy A55 5G est le plus large (77,4 mm) et le plus lourd (213 g). Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, avec ses 187 g, offre un bon compromis entre les deux. Côté épaisseur, l’iPhone 16 se distingue par sa finesse (7,8 mm) face aux 8 mm du Xiaomi et aux 8,2 mm du Samsung.

Pour ce qui est de la certification d’étanchéité, l’iPhone 16 est le mieux protégé avec une norme IP68, permettant une immersion complète. Le Galaxy A55 5G suit avec une certification IP67, tandis que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se limite à une résistance aux éclaboussures avec sa norme IP54.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les trois smartphones intègrent des processeurs performants, bien que d’époques et de conceptions différentes. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et d’un stockage de 256 ou 512 Go. Ce modèle ne permet toutefois pas d’étendre cette capacité via une carte micro SD. L’iPhone 16 repose sur le Apple A18, processeur de dernière génération, associé à 8 Go de RAM et des options de stockage de 128, 256 ou 512 Go, également non extensibles. Enfin, le Galaxy A55 5G intègre un Exynos 1480, accompagné de 8 Go de RAM, auxquels s’ajoutent 8 Go de RAM virtuelle, et une mémoire interne de 128 ou 256 Go, extensible grâce à une carte micro SD.

En termes de puissance brute, l’iPhone 16 se place clairement en tête, grâce à son processeur Apple A18, considéré comme une référence sur le marché des smartphones. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G suit, avec son Snapdragon 7s Gen 2, performant pour un usage quotidien et multitâche. Le Samsung Galaxy A55 5G, malgré sa RAM virtuelle, est légèrement en retrait en matière de puissance brute.

Chacun des modèles propose un écran AMOLED, mais avec des différences notables. L’iPhone 16 dispose d’un écran de 6,1 pouces, offrant une définition de 1179 x 2556 pixels, une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et un pic de luminosité de 2000 cd/m², ce qui garantit une excellente visibilité même en plein soleil. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G propose un écran légèrement plus grand (6,67 pouces), avec une définition de 1220 x 2712 pixels et un pic de luminosité de 1800 cd/m², tout en conservant une fréquence de 120 Hz. Enfin, le Galaxy A55 5G est doté d’un écran de 6,6 pouces, avec une définition de 1080 x 2400 pixels, un pic de luminosité plus modeste de 1000 cd/m² et également une fréquence de 120 Hz.

En termes de qualité d’affichage, l’iPhone 16 se distingue grâce à sa luminosité exceptionnelle et sa gestion précise des couleurs. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G offre un bon compromis, tandis que le Galaxy A55 5G est un peu en retrait, bien que sa qualité reste satisfaisante pour sa gamme.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G impressionne avec son capteur principal de 200 mégapixels, stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur à selfie affiche 16 mégapixels. L’iPhone 16, quant à lui, mise sur un capteur principal de 48 mégapixels, stabilisé optiquement, et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x, offrant une grande polyvalence. Pour les selfies, il propose un capteur de 12 mégapixels. Enfin, le Galaxy A55 5G est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, également stabilisé optiquement, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels, avec une caméra frontale de 32 mégapixels.

Tous les modèles sont compatibles 5G et intègrent des technologies comme le Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E pour l’iPhone 16) et le NFC. Cependant, seuls le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G et le Galaxy A55 5G disposent d’un lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran, alors que l’iPhone 16 fait l’impasse sur cette fonctionnalité, préférant Face ID. Concernant les prises audio jack, seuls le Xiaomi propose encore cette connectique.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d’une batterie de 5100 mAh, supportant une charge rapide de 67 W, mais il ne propose pas de charge sans fil. Le Galaxy A55 5G, avec une capacité légèrement inférieure (5000 mAh), se limite à une charge rapide de 25 W, sans option de charge sans fil. En revanche, l’iPhone 16, bien que disposant d’une batterie plus petite (3274 mAh), compense avec une gestion optimisée de l’autonomie grâce à iOS et prend en charge une charge sans fil de 25 W.