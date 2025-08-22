Comparatif de smartphones : Galaxy A17 Vs Galaxy A16 – ce nouveau modèle est-il à la hauteur ?

Du point de vue du design, le Galaxy A17 reste fidèle aux lignes de ses prédécesseurs, tout en apportant quelques ajustements subtils. À l’arrière, les deux modèles adoptent une organisation des capteurs photo en ligne verticale, directement intégrés dans la coque, sans module proéminent. Ce choix renforce une certaine sobriété visuelle. Toutefois, le Galaxy A17 se distingue par une finition légèrement plus soignée, avec des contours plats et un dos texturé, tandis que le Galaxy A16 présente un châssis aux bords un peu plus arrondis.

En termes de dimensions, le Galaxy A16 est légèrement plus compact que son successeur. Le A16 est aussi plus léger, pesant 188 grammes contre 192 grammes pour le Galaxy A17. Ces différences restent toutefois minimes à l’usage. Les deux modèles partagent une conception en plastique, ce qui contribue à leur légèreté.

Concernant les couleurs disponibles, le Galaxy A16 est proposé en Noir, Bleu et Argent, tandis que le Galaxy A17 est décliné en Noir Nuit, Bleu Océan et Lavande. Ces teintes sont mates et discrètes, dans la continuité esthétique des modèles Galaxy A de ces dernières années.

Enfin, aucun des deux smartphones ne bénéficie d'une certification d'étanchéité officielle. Il faudra donc rester prudent face aux éclaboussures ou à une immersion accidentelle.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du côté de la puissance, les deux smartphones se différencient essentiellement par leur processeur et leur configuration mémoire. Le Galaxy A16 est équipé d’un MediaTek Helio G70, une puce d’entrée de gamme gravée en 12 nm, conçue pour des usages basiques : navigation web, applications sociales, multimédia léger. Il est couplé à 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne, extensibles via carte microSD.

Le Galaxy A17, plus récent, profite d’une puce légèrement plus performante, le MediaTek Helio G85, toujours gravée en 12 nm. Ce SoC offre une fréquence GPU supérieure et une gestion énergétique optimisée par rapport à celle du G70. Il est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, lui aussi extensible avec une carte microSD.

Ainsi, bien que les deux appareils restent orientés vers une utilisation modérée, le Galaxy A17 prend clairement l’avantage en matière de fluidité et de multitâche grâce à une mémoire vive plus généreuse et un processeur mieux cadencé. On pourra donc classer ces modèles en termes de puissance de la manière suivante : en tête, le Galaxy A17, suivi du Galaxy A16.

En ce qui concerne les écrans, les deux smartphones adoptent une dalle PLS LCD (la technologie maison de Samsung) avec une diagonale de 6,5 pouces. Toutefois, le Galaxy A17 bénéficie d’un net avantage avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, contre 60 Hz seulement pour le Galaxy A16. Cela se traduit par une meilleure fluidité lors du défilement et des animations.

En termes de résolution, les deux modèles affichent une définition HD+ (720 x 1600 pixels), ce qui reste dans la moyenne pour cette gamme tarifaire. Les écrans sont plats et sans bords incurvés. Côté luminosité, aucune donnée précise n’est fournie, mais les deux appareils se situent dans une luminosité correcte pour une utilisation en intérieur, un peu plus limitée en plein soleil.

Ainsi, sur le plan de l’affichage, le Galaxy A17 s’impose grâce à sa fréquence de rafraîchissement plus élevée, offrant une expérience visuelle plus agréable, notamment lors de la navigation et du visionnage de vidéos.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La configuration photo constitue également un point différenciant. Le Galaxy A16 embarque un double capteur arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8) et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, destiné à l’effet de flou d’arrière-plan (mode portrait). À l’avant, la caméra selfie affiche 5 mégapixels, convenable pour les appels vidéo et les autoportraits simples.

Le Galaxy A17 reprend le capteur principal de 50 mégapixels, probablement le même module que son prédécesseur, mais il abandonne le capteur secondaire. Il ne dispose donc que d’un seul capteur arrière. Cette décision surprend, mais peut s’expliquer par une volonté de simplification ou d’optimisation des coûts. En façade, le capteur à selfie reste de 5 mégapixels, identique à celui du A16.

En pratique, les performances photo devraient être comparables entre les deux modèles, avec un léger avantage pour le Galaxy A16 grâce à son capteur de profondeur supplémentaire, qui peut améliorer le rendu des portraits. Ainsi, sur le plan photographique, c’est le Galaxy A16 qui propose l’ensemble le plus complet, bien que la qualité d’image brute reste assez similaire.

Du point de vue de la connectivité, les deux smartphones prennent en charge la 4G, mais aucun ne dispose de la compatibilité 5G. Le Galaxy A16 est compatible Wi-Fi 5 (802.11ac), tandis que le Galaxy A17 propose une connexion plus moderne avec le Wi-Fi 5 également, sans évolution notable sur ce point. Les deux modèles disposent du Bluetooth 5.0, d’un port USB-C, et conservent une prise audio jack 3,5 mm. Aucun des deux ne propose d’émetteur infrarouge.

Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le bouton d’alimentation latéral pour les deux modèles. Il ne s’agit donc pas d’un capteur sous l’écran, mais cette position reste pratique et réactive pour un usage quotidien.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie reste un point fort traditionnel des modèles de la série Galaxy A. Le Galaxy A16 comme le Galaxy A17 embarquent une batterie de 5000 mAh, une capacité désormais standard sur les smartphones d’entrée de gamme. Ce type de batterie peut offrir jusqu’à deux jours d’autonomie dans le cadre d’un usage modéré (réseaux sociaux, appels, navigation web). En usage plus intensif, une journée complète est facilement tenable.

La différence entre les deux modèles réside dans la vitesse de recharge. Le Galaxy A16 est compatible avec une charge rapide de 15 W, tandis que le Galaxy A17 améliore ce point avec une charge de 25 W. Cela permet de récupérer une autonomie suffisante plus rapidement, bien que la présence d’un adaptateur secteur compatible reste variable selon les régions ou les contenus de boîte.

En revanche, aucun des deux smartphones ne propose la recharge sans fil, ce qui reste logique pour cette gamme de prix. Il faut donc passer par le port USB-C pour recharger l’appareil.

En résumé, en matière d’autonomie, les deux smartphones sont équivalents en capacité, mais le Galaxy A17 prend l’avantage grâce à une recharge plus rapide, ce qui pourra faire une réelle différence au quotidien.