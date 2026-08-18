Redmi Note 15 Pro+ : pourquoi ce milieu de gamme suffit largement à 99 % des gens (ou presque)

Face à la hausse continue des prix qui vise principalement les smartphones milieu et bas de gamme, le Redmi Note 15 Pro+ 5G continue à se faire le parangon du « Pas cher » en ciblant l'essentiel des besoins quotidiens sans basculer dans la surenchère.

L'écart avec les modèles vendus deux à trois fois plus cher se réduit ainsi d'année en année, notamment sur la qualité d'affichage et le confort d'utilisation.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G : les éléments clés à retenir

Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, cette configuration offre une aisance réelle pour le multitâche et évite de saturer la mémoire de son téléphone avec trop d'applications, de photos ou de vidéos qui se seraient accumulés après plusieurs mois d'utilisation. Cela n'empêche pas de faire le ménage de temps en temps !

Côté affichage, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus propose une dalle AMOLED de 6,83 pouces, une surface supérieure à la moyenne du secteur, habituellement fixée autour de 6,6 pouces. Ce format apporte donc un réel confort visuel pour consulter des documents ou naviguer sur le Web, avec un contraste profond propre à la technologie OLED.

Si vous êtes amateur de grands écrans, pour regarder des vidéos par exemple, vous êtes face à un vrai concurrent sérieux.

N'hésitez pas à découvrir notre test du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+.

Détails et conditions de l'offre chez Cdiscount

Affichée à 319,99 € en coloris Bleu clair chez Cdiscount, cette version 8 Go + 256 Go est l'une des moins chères du marché.

C'est un bon plan que nous recommandons chaudement à ceux qui souhaitent se procurer un smartphone récent, adapté aux utilisateurs qui aiment les grands écrans et avoir assez de puissance pour voir venir les évolutions d'Android sans craindre de devoir changer trop vite de smartphone.