Et vous, quel est votre camp : Samsung Galaxy S24 Ultra ou Apple iPhone 16 Pro Max ?

En matière de design, l'iPhone 16 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra adoptent chacun des choix esthétiques marqués, mais avec des différences notables dans la disposition de leurs capteurs photo. Le Galaxy S24 Ultra se distingue par son approche minimaliste : les quatre capteurs photo sont alignés verticalement à gauche de la coque arrière, sans module distinct, donnant une impression d’éléments simplement posés sur la surface. De profil, ce modèle présente des bords plats, avec des finitions en titane, et est disponible en noir, gris, violet et ambre.

De son côté, l'iPhone 16 Pro Max conserve une configuration photo similaire aux générations précédentes, avec ses capteurs disposés en carré en haut à gauche du dos de l'appareil. Ce design, bien reconnaissable, est accentué par la présence d’un bouton Action sur la tranche pour activer des fonctionnalités spécifiques de l’appareil photo. Comme son concurrent, il présente un cadre en titane, mais ses profils sont arrondis, offrant une prise en main légèrement différente. Les coloris disponibles incluent le noir, le sable, le blanc et le naturel.

En ce qui concerne les dimensions, l'iPhone 16 Pro Max est légèrement plus grand et plus large que le Galaxy S24 Ultra. À l’inverse, le Samsung Galaxy S24 Ultra est plus compact. Le poids est toutefois à l’avantage de l’iPhone, puisque le Galaxy pèse 232 grammes, ce qui en fait l’appareil le plus lourd des deux.

La capacité de la batterie est un critère crucial. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé d’une batterie de 5000 mAh, tandis que l'iPhone 16 Pro Max dispose d’une batterie plus petite de 4422 mAh. Sur le papier, cela laisse présager une meilleure autonomie pour le Galaxy, surtout en combinaison avec les optimisations énergétiques du processeur Snapdragon 8 Gen 3. En termes de vitesse de chargement, le Galaxy S24 Ultra surpasse également son concurrent avec une puissance de charge maximale de 45 watts, contre 27 watts pour l’iPhone 16 Pro Max. Les deux smartphones offrent la charge sans fil, mais celle du Galaxy est limitée à 10 watts. L’iPhone, quant à lui, propose aussi une fonction de charge inversée, ce qui permet de recharger de petits accessoires comme les AirPods.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, l'iPhone 16 Pro Max est propulsé par le Apple A18 Pro, couplé à 8 Go de RAM, tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra repose sur le Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM. En matière de stockage, les deux offrent des configurations allant de 256 Go à 1 To, mais sans possibilité d’extension via une carte microSD. Bien que l’iPhone bénéficie de la puissance brute du nouveau A18 Pro, le Galaxy avec son Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM se révèle plus performant pour les tâches intensives et le multitâche, le classant comme le modèle le plus puissant.

Pour l’écran, le Galaxy S24 Ultra propose une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1440x3120 pixels et un pic de luminosité atteignant 2600 cd/m², ce qui le place bien au-dessus de l’iPhone en termes de lisibilité en plein soleil. L'iPhone 16 Pro Max, quant à lui, offre un écran AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 1320x2868 pixels et une luminosité maximale de 2000 cd/m². Les deux modèles prennent en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais l’iPhone, avec son écran légèrement plus grand, pourrait plaire à ceux qui privilégient les contenus multimédias.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue par un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs (un de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un de 10 mégapixels avec zoom optique 3x). L’iPhone 16 Pro Max, lui, se dote d’un double capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et de deux téléobjectifs de 12 mégapixels offrant des zooms 2x et 5x. Si le Galaxy semble plus impressionnant par son capteur principal, l’iPhone pourrait séduire avec une homogénéité et une stabilité accrue dans toutes les focales.

Côté connectivité, le Galaxy S24 Ultra est compatible avec le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 Pro Max se limite au Wi-Fi 6E. Les deux appareils sont compatibles 5G et intègrent le Bluetooth 5.3 ainsi que la technologie NFC. En revanche, aucun des deux ne propose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. En termes d’étanchéité, les deux modèles sont certifiés IP68, offrant ainsi une protection optimale contre la poussière et l’eau. Le lecteur d’empreinte digitale se trouve sous l’écran pour le Galaxy, tandis que l’iPhone, fidèle à sa tradition, se passe de cette fonctionnalité au profit de la reconnaissance faciale.