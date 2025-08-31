Faut-il revendre son iPhone 16 ou Pixel 9 pour passer au dernier modèle ?

L’iPhone 16 et le Pixel 9 adoptent deux philosophies bien distinctes en matière de design. Le modèle d’Apple conserve une silhouette rectangulaire avec des bords plats, emblématiques des dernières générations d’iPhone. À l’arrière, les capteurs photo sont disposés en diagonale, dans un îlot carré légèrement surélevé, situé en haut à gauche. De son côté, le Pixel 9 opte pour des bords plus arrondis et une prise en main adoucie.

Le bloc photo reprend la désormais classique « bande » horizontale propre à Google, qui traverse la partie supérieure du dos du téléphone. Ce bandeau regroupe les objectifs dans un alignement horizontal.

En termes de dimensions, l’iPhone 16 est légèrement plus petit, avec un écran de 6,1 pouces, contre 6,2 pouces pour le Pixel 9. Toutefois, le Pixel 9 est aussi un peu plus fin et plus léger : environ 187 g pour l’iPhone 16 contre 187 g pour le Pixel 9 (soit quasiment identiques à ce niveau). Côté finitions, Apple propose son modèle en plusieurs teintes : noir, blanc, bleu, rose et jaune. Le Pixel 9 est proposé quant à lui en trois coloris principaux : Obsidian (noir), Porcelain (blanc) et Bay (bleu).

Concernant l’étanchéité, les deux smartphones sont certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre la poussière et peuvent résister à une immersion prolongée dans l’eau douce. Un point rassurant, surtout pour un usage quotidien exposé aux aléas. En somme, le choix entre les deux se fera surtout sur la préférence esthétique et la prise en main, les deux étant bien construits et durables.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, l’iPhone 16 est propulsé par la puce Apple A18 Bionic, gravée en 3 nm, qui continue de proposer une excellente efficacité énergétique et une puissance de calcul élevée, notamment grâce à son architecture optimisée et ses performances en intelligence artificielle. Le Pixel 9 embarque quant à lui la puce maison Google Tensor G4. Bien que le Tensor G4 propose des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs, il reste en retrait par rapport à la puce d’Apple sur les plans du traitement graphique et de la gestion de l’énergie.

Côté mémoire, l’iPhone 16 est équipé de 6 Go de RAM, contre 12 Go pour le Pixel 9. Toutefois, Apple optimise son système iOS pour une fluidité maximale, ce qui atténue l’impact de cette différence en utilisation réelle. Le Pixel 9 propose un stockage interne de 128 ou 256 Go, tandis que l’iPhone 16 propose également les options 128, 256 et 512 Go. Aucun des deux modèles ne permet d’étendre le stockage via une carte microSD.

En termes de hiérarchie de puissance pure, l’iPhone 16 se place devant le Pixel 9, notamment grâce à son processeur A18 Bionic plus performant en benchmarks et en gestion multitâche. Le Pixel 9 reste néanmoins très réactif et tout à fait adapté à une utilisation avancée, mais les utilisateurs les plus exigeants en traitement vidéo ou en jeux trouveront l’iPhone 16 plus endurant.

Sur la question de l’écran, les deux smartphones misent sur des technologies OLED. L’iPhone 16 intègre une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz seulement. Ce point reste une faiblesse comparée aux standards actuels. Le Pixel 9, quant à lui, propose un écran OLED FHD+ de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. L’écran du Pixel est donc plus fluide, plus réactif, ce qui est particulièrement visible lors du défilement et dans les animations système.

La luminosité maximale est également en faveur du Pixel 9, avec un pic à 2000 cd/m², contre environ 1000 cd/m² pour l’iPhone 16. Enfin, les deux écrans sont plats, sans incurvations. Ainsi, pour la qualité d’affichage, le Pixel 9 se distingue très nettement, offrant une expérience visuelle plus moderne et plus confortable, notamment pour les usages multimédias.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, les deux modèles sont compétitifs, mais adoptent là aussi des approches différentes. L’iPhone 16 embarque un double capteur : un grand-angle de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le capteur principal utilise la technologie du pixel binning pour produire des clichés de 24 mégapixels en conditions standard, ce qui permet un excellent rendu des détails et une bonne gestion des scènes complexes.

Le Pixel 9, lui aussi, propose un double capteur photo avec un grand-angle principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il se distingue surtout par ses traitements logiciels poussés, avec des fonctions comme le Real Tone, le Night Sight et le Magic Editor, qui améliorent considérablement le rendu final des clichés, même dans des conditions difficiles.

En façade, l’iPhone 16 propose un capteur selfie de 12 mégapixels, tandis que le Pixel 9 opte pour un capteur de 10,5 mégapixels. Si l’iPhone 16 excelle dans les portraits et la gestion du contre-jour grâce à son ISP performant, le Pixel 9 propose des clichés souvent plus naturels et équilibrés, grâce à l’optimisation logicielle de Google.

Dans l’ensemble, pour les utilisateurs souhaitant faire les plus belles photos sans effort, le Pixel 9 se démarque par ses traitements automatiques très efficaces. Toutefois, l’iPhone 16 permet plus de contrôle manuel pour ceux qui souhaitent peaufiner leurs clichés.

En matière de connectivité, les deux modèles sont bien dotés. L’iPhone 16 est compatible Wi-Fi 6E, tandis que le Pixel 9 prend en charge le Wi-Fi 7, plus récent et plus rapide. Les deux smartphones sont compatibles avec la 5G et le Bluetooth 5.3. Aucun des deux n’intègre de prise jack 3,5 mm, ni d’émetteur infrarouge. Concernant la sécurité biométrique, l’iPhone 16 reste fidèle à la reconnaissance faciale Face ID, tandis que le Pixel 9 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales situé sous l’écran, pratique pour un déverrouillage rapide et discret.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les deux modèles s’en sortent correctement, mais l’expérience varie en fonction des usages. L’iPhone 16 embarque une batterie d’environ 3 500 mAh, tandis que le Pixel 9 intègre une batterie plus généreuse de 4 575 mAh. En pratique, le Pixel 9 offre généralement une meilleure autonomie en fin de journée, notamment grâce à sa batterie plus grande et à une optimisation logicielle efficace.

Toutefois, l’iPhone 16 bénéficie d’un écosystème logiciel parfaitement intégré qui lui permet de tenir la journée dans des conditions d’usage modéré à intensif. Les usages intensifs (jeux, navigation GPS, vidéo streaming) mettront toutefois plus à mal la batterie de l’iPhone que celle du Pixel 9.

Concernant la recharge, l’iPhone 16 accepte une charge filaire jusqu’à 20 W et une charge sans fil via MagSafe à 15 W. Le Pixel 9 est plus rapide avec une charge filaire jusqu’à 27 W et une recharge sans fil jusqu’à 18 W. Aucun des deux ne propose de charge ultra rapide comme certains concurrents asiatiques, mais cela reste suffisant pour retrouver 50 % de batterie en 30 à 40 minutes.

En conclusion, si vous cherchez une meilleure autonomie et une recharge légèrement plus rapide, le Pixel 9 est en tête. En revanche, l’iPhone 16 reste très cohérent, notamment si vous êtes déjà habitué à l’écosystème Apple et à ses accessoires MagSafe.

Verdict : faut-il revendre ?

Si vous possédez déjà un iPhone 16 ou un Pixel 9, aucun des deux modèles n’est réellement dépassé à ce jour. L’iPhone 16 continue d’offrir des performances solides, une bonne qualité photo et un écosystème fluide, même si son écran reste en retrait.

Le Pixel 9 brille par sa polyvalence, sa qualité d’affichage et sa photographie assistée par IA. Passer au dernier modèle n’est donc pas indispensable à moins de rechercher des améliorations très ciblées. En somme, mieux vaut attendre encore un an si vos usages actuels sont bien couverts.