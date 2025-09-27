French Days : notre sélection des promos smartphones à ne pas rater pour cet nouvelle édition du Black Friday à la Française

Les cinq smartphones comparés présentent chacun des lignes esthétiques distinctes, révélatrices des choix industriels et ergonomiques de leurs constructeurs. Le Galaxy S25 Ultra, le plus grand de ce comparatif avec ses 162,8 x 77,6 mm, arbore une silhouette massive, caractérisée par des bords plats, un stylet intégré et une construction haut de gamme en titane (grade 5). Ses quatre capteurs photo sont disposés verticalement, sans bloc surélevé, ce qui confère à l’arrière un aspect sobre malgré sa complexité technique. Il est proposé en sept couleurs, notamment Titanium Jet Black, Pink Gold ou encore Jade Green.

Le Galaxy S25 FE, plus fin (7,4 mm) et un peu moins large, présente une structure en aluminium avec des tranches également plates. Son dos en verre (Victus+) intègre trois capteurs photo également disposés verticalement, mais sans le relief marqué des anciens modèles Galaxy. Il est disponible en Icyblue, Jetblack, Navy et White.

L’iPhone 17, avec ses 149,6 mm de hauteur, affiche un format plus compact que les Galaxy, avec une face arrière en verre et un cadre en aluminium. Ses deux capteurs photo sont intégrés dans un module carré, situé dans l’angle supérieur gauche, dans une disposition diagonale familière. Il est décliné en cinq coloris : noir, blanc, lavande, bleu brume et sauge. Quant à l’iPhone 16e, encore plus petit (146,7 mm) et plus léger (167 g), il ne propose qu’un seul capteur arrière, soulignant sa vocation plus accessible. Il est proposé en noir et blanc.

Le Google Pixel 10, enfin, reste fidèle à l’ADN de la gamme avec une barre horizontale qui traverse le dos de l’appareil. Il est légèrement plus large que l’iPhone mais moins que les Galaxy, et pèse 204 g. Son design arrondi et ses finitions en aluminium et verre (Victus 2) participent à une prise en main confortable. Il est disponible en Indigo, Frost, Lemongrass et Obsidian.

En ce qui concerne la résistance à l’eau et à la poussière, tous les modèles bénéficient de la certification IP68, à l’exception notable de l’iPhone 17 et de l’iPhone 16e qui offrent une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, contre 1,5 mètre pour les autres modèles.

En résumé, le Galaxy S25 Ultra est le plus grand (6,9 pouces) et le plus lourd (218 g), tandis que l’iPhone 16e est le plus compact (6,1 pouces) et le plus léger. Chaque smartphone se distingue aussi par une philosophie de design bien définie : premium et massif pour le S25 Ultra, équilibré pour le Pixel 10 et l’iPhone 17, plus accessible pour le S25 FE et l’iPhone 16e.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Côté puissance brute, les cinq modèles se répartissent sur plusieurs gammes de performances, avec des différences parfois significatives. Le Galaxy S25 Ultra est en tête de classement avec son Snapdragon 8 Elite (3 nm), couplé à 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. En l’absence de port microSD, il faut se contenter du stockage interne, particulièrement rapide.

L’iPhone 17, quant à lui, s’appuie sur la puce Apple A19, gravée elle aussi en 3 nm. Il dispose de 8 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage, sans extension possible. Ses performances, bien qu’excellentes, restent en retrait par rapport au Galaxy S25 Ultra sur le plan graphique, mais sa fluidité sous iOS 26 est irréprochable.

Vient ensuite le Galaxy S25 FE, propulsé par l’Exynos 2400, une puce 10 cœurs épaulée par 8 Go de RAM. Son score AnTuTu est de 1 521 140, en deçà des modèles haut de gamme mais suffisant pour une expérience utilisateur fluide.

L’iPhone 16e repose sur l’Apple A18, également en 3 nm, mais avec une puissance inférieure. Il dispose toutefois de 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage NVMe. Enfin, le Google Pixel 10, doté du Google Tensor G5, affiche des résultats corrects grâce à ses 12 Go de RAM, mais reste en retrait face aux autres modèles.

En matière d’écran, le Galaxy S25 Ultra brille avec une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces, affichant une résolution 1440 x 3120 pixels, un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 2600 cd/m². L'écran est légèrement incurvé et très bien protégé (Gorilla Armor 2).

L’iPhone 17 n’est pas en reste avec une dalle LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, très lumineuse (3000 cd/m² en pic), rafraîchie en 120 Hz et d’une grande finesse d’affichage (460 ppi). Le Google Pixel 10 atteint également 3000 cd/m², mais avec une dalle OLED plus petite (6,3 pouces) et une densité moindre.

Le Galaxy S25 FE propose un écran de 6,7 pouces (AMOLED LTPO), 120 Hz, avec un pic lumineux à 1900 cd/m², tandis que l’iPhone 16e, plus modeste, se limite à un OLED classique de 6,1 pouces, sans taux adaptatif (60 Hz) et avec un pic à 1200 cd/m².

En résumé, l’écran du Galaxy S25 Ultra reste le plus complet et immersif, suivi de très près par celui de l’iPhone 17. Le Pixel 10 se classe troisième, tandis que les Galaxy S25 FE et iPhone 16e ferment la marche avec des compromis plus marqués.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les cinq modèles retenus affichent des stratégies techniques assez différentes, allant de la quadruple configuration très avancée à une approche plus minimaliste. Le Galaxy S25 Ultra se distingue nettement avec un bloc photo quadruple composé d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif 3x de 10 mégapixels, d’un périscope 5x de 50 mégapixels, et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Cette polyvalence le rend particulièrement adapté à la photo longue distance et aux prises de vue grand-angle, tandis que la vidéo monte jusqu’en 8K. À l’avant, il propose un capteur selfie de 12 mégapixels, avec autofocus.

Le Google Pixel 10, de son côté, s’appuie sur une triple configuration très efficace : un capteur principal de 48 mégapixels, un téléobjectif 5x de 10,8 mégapixels, et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Comme souvent chez Google, le traitement logiciel joue un rôle crucial, avec des fonctions comme Best Take ou Pixel Shift pour améliorer le rendu des images. Il offre également un bon niveau vidéo (4K à 60 images par seconde) et un capteur frontal de 10,5 mégapixels.

L’iPhone 17 mise sur la simplicité doublée de puissance, avec deux capteurs arrière de 48 mégapixels : un grand-angle principal avec stabilisation optique avancée (sensor-shift) et un ultra grand-angle de 120 degrés. Le module avant est lui aussi bien équipé avec une caméra de 18 mégapixels, dotée de stabilisation et autofocus, capable de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde. L’iPhone 16e, plus basique, n’intègre qu’un unique capteur de 48 mégapixels, sans ultra grand-angle ni zoom, et une caméra frontale de 12 mégapixels.

Enfin, le Galaxy S25 FE embarque un triple module avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif 3x de 8 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le capteur frontal, de 12 mégapixels, se montre satisfaisant, sans excès de finesse.

En synthèse, le Galaxy S25 Ultra se place nettement en tête en termes de polyvalence et de qualité optique pure, suivi du Pixel 10 grâce à son traitement logiciel. L’iPhone 17 s’illustre par la qualité de ses capteurs et la constance de ses performances, tandis que le Galaxy S25 FE propose une offre intermédiaire. L’iPhone 16e, avec son unique capteur, est clairement le moins adapté aux usages photographiques avancés.

En matière de connectivité, tous les modèles sélectionnés offrent des prestations solides, avec quelques variations notables. Le Galaxy S25 Ultra est le plus complet : il intègre le Wi-Fi 7 (tri-bande), le Bluetooth 5.4, la technologie UWB (ultra wideband) et la compatibilité Samsung DeX, aussi bien filaire que sans fil. Son port USB-C 3.2 prend en charge le DisplayPort 1.2, permettant de connecter un moniteur externe. Le lecteur d’empreinte est placé sous l’écran, avec technologie ultrasonique.

Le Pixel 10, de son côté, propose aussi le Wi-Fi 6e, le Bluetooth 6.0, la prise en charge du satellite SOS et le USB-C 3.2. Il intègre également un capteur d’empreinte sous l’écran, et sa compatibilité Qi2 en fait un modèle tourné vers l’avenir. Il ne dispose toutefois pas de DeX ni d’émetteur infrarouge.

L’iPhone 17 brille par son support du Wi-Fi 7 (tri-bande), du Bluetooth 6.0, et la présence du port USB-C 2.0 avec support DisplayPort. Il intègre aussi la puce UWB gen 2, et son système de sécurité repose exclusivement sur la reconnaissance faciale Face ID. Pas de lecteur d’empreintes donc, mais une très bonne intégration biométrique.

L’iPhone 16e, plus modeste, propose le Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et un port USB-C 2.0. Il ne dispose pas non plus de lecteur d’empreintes, ni d’UWB. Il se repose également uniquement sur Face ID.

Quant au Galaxy S25 FE, il propose le Wi-Fi 6e, du Bluetooth 5.4, et un USB-C 3.2, tout en intégrant le lecteur d’empreinte sous l’écran (optique cette fois). Il est également compatible Samsung DeX, un bon point pour les usages professionnels. Pas de prise jack sur aucun de ces modèles, ni d’émetteur infrarouge.

En résumé, le Galaxy S25 Ultra reste le plus complet, suivi du Pixel 10 et de l’iPhone 17. Le S25 FE se situe au-dessus de l’iPhone 16e, qui est le plus limité sur le plan des connectivités modernes.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les performances en matière d’autonomie varient sensiblement d’un appareil à l’autre, en fonction de leur batterie mais aussi de l’optimisation logicielle. Le Galaxy S25 Ultra dispose d’une batterie de 5000 mAh. Il est compatible avec une recharge filaire 45W (65 % en 30 min), une recharge sans fil 15W et la recharge inversée à 4.5W. En outre, il est Qi2 Ready, ce qui prépare le terrain pour les accessoires magnétiques de nouvelle génération.

Le Galaxy S25 FE, avec sa batterie de 4900 mAh, offre une autonomie légèrement inférieure (42h37 en endurance), avec des scores proches en usage réel. Il bénéficie de la même recharge 45W, du sans fil 15W et du reverse charging. Il reste une excellente alternative sur ce plan.

L’iPhone 17 est équipé d’une batterie de 3692 mAh, ce qui peut sembler modeste. Pourtant, grâce à l’optimisation d’iOS 26 et de la puce A19, il parvient à atteindre 41h d’endurance et se recharge rapidement : 50 % en 20 minutes. Il supporte également la recharge sans fil MagSafe (25W) et la recharge inversée filaire (4.5W). C’est donc un modèle équilibré en autonomie et particulièrement efficace en recharge.

L’iPhone 16e, avec ses 4005 mAh, s’aligne sur ces performances : recharge rapide à 50 % en 30 minutes, mais sans recharge inversée et avec un sans-fil limité à 7.5W (Qi), ce qui le rend moins compétitif sur ce point.

Enfin, le Google Pixel 10, enfin, bénéficie d’une batterie de 4970 mAh et d’un score d’endurance élevé (49h23), malgré un usage actif un peu plus bas (9h58). Il propose une recharge 30W en filaire (55 % en 30 min), la recharge sans fil 15W, la recharge inversée filaire, ainsi que la charge par contournement thermique (bypass charging), utile en usage intensif (jeux, navigation GPS).