L'IA au service de votre travail : 3 smartphones qui changent vraiment votre quotidien

Sur le plan du design, le Google Pixel 10 adopte la barre photo horizontale de Google avec un gabarit intermédiaire de 152,8 mm pour 204 g. Il est disponible en Noir, Gris, Vert et Bleu, avec un profil sobre qui convient à un contexte professionnel.

Le Samsung Galaxy S23 est le plus compact et le plus léger du trio à 146,3 mm pour 167 g, avec des profils plats et un dos verre disponible en Vert, Violet, Noir et Blanc.

Le Motorola Edge 40 Neo propose un gabarit intermédiaire à 159,6 mm pour 170 g dans un profil fin de 7,8 mm, idéal pour les longues journées en déplacement. Les trois modèles sont certifiés IP68, soit une protection fiable contre les projections d'eau lors des usages terrain.

Quelle intégration IA pour rédiger, résumer et organiser au quotidien ?

Pour l'intégration de l'IA, le Pixel 10 prend l'avantage grâce à sa puce Tensor G5 conçue pour le traitement local du langage naturel : la transcription vocale, le résumé automatique des notifications et les suggestions de réponses s'exécutent directement sur l'appareil sans délai réseau.

Son application Recorder IA retranscrit un enregistrement audio en texte et le condense en points clés, accessible sans abonnement. Le Galaxy S23 suit avec ses fonctions Galaxy AI disponibles via la mise à jour One UI 6.1 : Circle to Search pour identifier un contenu à l'écran d'un geste, Live Translate pour sous-titrer les appels en temps réel, et Note Assist pour condenser une prise de notes dans Samsung Notes. Le Motorola Edge 40 Neo ferme la marche sur les fonctions embarquées : il s'appuie sur Gemini via une application dédiée pour résumer des pages web ou répondre à des requêtes, ce qui suffit pour un usage occasionnel mais dépend de la connexion.

Pour l'organisation au bureau, le Pixel 10 passe devant sur la fluidité des outils Google intégrés : Google Docs, Sheets et Meet bénéficient des suggestions IA directement dans Android 16 sans configuration supplémentaire.

Le Galaxy S23 se distingue par son écosystème Samsung DeX, qui permet de connecter le téléphone à un écran et d'afficher une interface bureautique complète avec le clavier et la souris. Le Motorola Edge 40 Neo propose un accès à Gemini Advanced via abonnement Google One, sur une interface propre sans surcouche, adaptée aux professionnels qui gèrent déjà leurs outils IA séparément.

Quelle puissance pour le multitâche, et quel écran pour travailler efficacement ?

Pour la puissance, le Samsung Galaxy S23 prend l'avantage avec son Snapdragon 8 Gen 2 (1 522 811 points AnTuTu) qui gère le multitâche intensif sans compression de performances, y compris le traitement simultané de documents et d'appels visio.

Le Pixel 10 suit avec son Tensor G5 (1 415 000 points AnTuTu), légèrement en retrait sur les benchmarks bruts mais optimisé pour les tâches IA et la sécurité avec sa puce Titan M3. Le Motorola Edge 40 Neo ferme la marche avec son Dimensity 73 (540 999 points), suffisant pour la navigation et les applications bureautiques courantes, mais moins à l'aise sur les traitements simultanés intensifs.

Pour l'écran, le Galaxy S23 propose la densité la plus élevée du trio à 442 ppp sur 6,1 pouces Dynamic AMOLED (120 Hz), idéale pour lire des PDF et des tableaux dans un format poche. Le Pixel 10 suit avec son OLED de 6,3 pouces (422 ppp, 120 Hz), parfait pour les présentations et la lecture de documents longs.

Le Motorola Edge 40 Neo passe devant sur la surface de travail avec sa dalle pOLED de 6,55 pouces (402 ppp, 144 Hz), qui facilite la consultation de tableurs en déplacement.

Quelle connectivité pour rester joignable, et quelle autonomie pour tenir la journée ?

Sur la connectivité, le Pixel 10 et le Galaxy S23 prennent la tête avec le Wi-Fi 6, le Bluetooth 6.0 pour le premier, 5.3 pour le second, et la gestion de l'eSIM qui permet de jongler entre un forfait professionnel et un forfait personnel sans changer de carte. Les trois modèles intègrent le NFC pour les paiements sans contact.

Le Motorola Edge 40 Neo propose le même trio NFC + eSIM + Wi-Fi 6, avec en complément la recharge sans fil pratique lors des poses au bureau.

Pour l'autonomie, le Motorola Edge 40 Neo prend l'avantage avec sa batterie de 5000 mAh et sa recharge TurboPower 68 W qui récupère une journée d'usage en moins d'une heure.

Le Pixel 10 suit avec 4970 mAh et la recharge sans fil Qi2, pratique pour poser le téléphone sur un pad entre deux réunions.

Le Galaxy S23 ferme la marche avec 3900 mAh et 25 W, ce qui nécessite une recharge quotidienne sur un usage intensif avec les fonctions IA actives. En conclusion, le Google Pixel 10 est le plus complet pour une IA embarquée au quotidien, le Samsung Galaxy S23 le plus puissant pour le multitâche bureautique, et le Motorola Edge 40 Neo le plus endurant pour les longues journées de terrain.