Galaxy S25 FE Versus Galaxy S24FE : que demander du Galaxy S25 FE ?

Le Galaxy S24 FE et le Galaxy S25 FE conservent une certaine cohérence dans leur esthétique, fidèle aux codes récents de Samsung, mais ils présentent quelques différences notables en termes de design et d'ergonomie. Sur les deux modèles, les capteurs photo sont disposés de manière verticale, à l’arrière, dans le coin supérieur gauche. Samsung opte pour une intégration discrète, sans îlot proéminent : chaque capteur est directement inséré dans la coque, ce qui renforce la sobriété de l’ensemble.

Le Galaxy S24 FE possède un profil plat, avec des tranches droites et un dos légèrement mat. Le Galaxy S25 FE, quant à lui, affine encore cette approche, avec des contours un peu plus arrondis qui améliorent la prise en main, tout en conservant une finition mate et un profil également plat.

En ce qui concerne les dimensions, le Galaxy S24 FE mesure 162,3 x 77,6 x 8,2 mm, tandis que le Galaxy S25 FE s’allège et se compacte légèrement avec des dimensions de 160,1 x 76,5 x 7,9 mm. Le S25 FE est donc plus petit, plus fin et également plus léger avec un poids de 192 g, contre 209 g pour le S24 FE. En matière de coloris, le Galaxy S24 FE est proposé en Graphite, Lavender, Olive et Cream. Le Galaxy S25 FE, quant à lui, sera disponible en Charcoal Black, Sky Blue, Lime Green et Peach, ajoutant une touche de fraîcheur au catalogue.

En termes de résistance, les deux smartphones bénéficient d’une certification IP68, ce qui les rend résistants à la poussière et à l’immersion temporaire dans l’eau. Il s’agit d’un point fort pour des modèles positionnés comme des alternatives plus abordables aux flagships Galaxy S classiques.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, la différence entre les deux modèles se joue principalement au niveau du processeur. Le Galaxy S24 FE est équipé du Samsung Exynos 2200, une puce gravée en 4 nm, déjà utilisée sur les Galaxy S22 en Europe. Elle est couplée à 8 Go de RAM et propose des options de stockage interne de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Galaxy S25 FE, quant à lui, bénéficie d’une mise à niveau notable avec la puce Samsung Exynos 2400, également gravée en 4 nm mais nettement plus récente et plus efficiente. Ce SoC est associé à 12 Go de RAM, ce qui permet une gestion plus fluide du multitâche et une meilleure stabilité globale. Le stockage reste proposé en 128 ou 256 Go, mais toujours sans port microSD.

Dans l’ordre des performances brutes, le Galaxy S25 FE se classe en tête, grâce à son processeur plus moderne et à sa mémoire vive plus généreuse. Il est suivi par le Galaxy S24 FE, qui reste compétent mais commence à accuser son âge face aux évolutions logicielles et aux usages plus exigeants en 2025.

En ce qui concerne les écrans, les deux modèles s’appuient sur une dalle AMOLED plate. Le Galaxy S24 FE intègre un écran de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1450 nits. Le Galaxy S25 FE conserve une dalle similaire en termes de taille (6,4 pouces également) et de résolution, mais Samsung y apporte une légère amélioration avec une luminosité maximale de 1750 nits, ce qui renforce la lisibilité en extérieur. De plus, la dalle serait calibrée avec des contrastes légèrement mieux gérés et un mode adaptatif plus efficace.

Les deux écrans sont plats, ce qui conviendra aux utilisateurs à la recherche de lisibilité sans distorsion visuelle. En matière de qualité d'affichage, le Galaxy S25 FE prend l'avantage, grâce à une luminosité supérieure et une dalle optimisée. Il est suivi de près par le Galaxy S24 FE, qui reste tout à fait satisfaisant pour une majorité d'usages.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, les deux modèles misent sur une configuration à trois capteurs dorsaux, mais avec quelques ajustements sur le Galaxy S25 FE. Le Galaxy S24 FE embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique x3. En façade, un capteur de 10 mégapixels assure les selfies.

Le Galaxy S25 FE conserve le capteur principal de 50 mégapixels, mais le module ultra grand-angle passe à 13 mégapixels, avec une meilleure ouverture pour capter davantage de lumière. Le téléobjectif est conservé, toujours en 8 MP avec zoom optique x3, mais bénéficierait d’un traitement logiciel plus performant. À l’avant, le capteur à selfie passe à 12 mégapixels, avec une meilleure gestion de la dynamique.

Ainsi, le Galaxy S25 FE est le mieux équipé pour la photo, notamment grâce à ses améliorations sur les capteurs secondaires et son traitement logiciel optimisé. Il devance donc le Galaxy S24 FE, qui reste néanmoins un bon photophone dans sa catégorie, notamment pour les clichés en plein jour.

Sur le plan de la connectivité, les deux smartphones proposent le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, le NFC et la compatibilité 5G. Les deux appareils intègrent leur lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, ce qui reste une solution pratique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les deux smartphones embarquent une batterie de 4500 mAh, ce qui reste cohérent avec leur gabarit. Toutefois, l’autonomie réelle peut varier en fonction de la consommation énergétique du processeur et de l’optimisation logicielle. À ce titre, le Galaxy S25 FE, avec sa puce Exynos 2400 plus efficiente, pourrait proposer une autonomie légèrement supérieure, notamment en veille et lors d’un usage modéré. Le Galaxy S24 FE, bien qu’équipé d’une batterie de capacité identique, affiche une autonomie correcte mais un peu en retrait en usage intensif.

Côté recharge, les deux smartphones acceptent une charge rapide filaire jusqu’à 25 W, ce qui permet une recharge à 50 % en environ 30 minutes. Ils sont également tous deux compatibles avec la recharge sans fil à 15 W, ainsi que la recharge sans fil inversée (Wireless PowerShare) à 4,5 W, permettant de recharger des accessoires comme des écouteurs ou une montre connectée.

En résumé, si les deux modèles proposent une autonomie similaire sur le papier, le Galaxy S25 FE pourrait offrir une meilleure gestion énergétique, tandis que la vitesse de recharge reste identique. La compatibilité avec la recharge sans fil et inversée constitue un avantage partagé entre les deux, une caractéristique encore rare dans cette gamme de prix.