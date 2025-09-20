Galaxy S25 ou Galaxy S25 FE : lequel choisir pour un rapport qualité/prix imbattable ?

Les Galaxy S25 et Galaxy S25 FE présentent un langage esthétique commun, fidèle à la nouvelle identité de Samsung. Tous deux adoptent un dos en verre Gorilla Glass et un châssis en aluminium, avec une intégration des capteurs photo en ligne verticale. Toutefois, le Galaxy S25 se distingue par des lignes légèrement plus arrondies qui facilitent la prise en main, alors que le Galaxy S25 FE affiche des contours plus plats, un choix qui rappelle la philosophie de la gamme Fan Edition. Au niveau des dimensions, le S25 est le plus compact avec 6,2 pouces de diagonale et un poids de 162 g, tandis que le S25 FE est plus grand avec 6,7 pouces et plus lourd avec 190 g. C’est donc le S25 qui est à la fois le plus petit et le plus léger, et le S25 FE le plus imposant.

Côté coloris, le Galaxy S25 est disponible en bleu noir, corail, rose clair, Bleu navy, bleu clair, blanc et argent, alors que le S25 FE propose des teintes moins variées : Bleu, navy bleu, noir ou blanc. Enfin, en termes de robustesse, les deux modèles sont certifiés IP68, ce qui leur permet de résister à une immersion en eau douce et les rend totalement étanches à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, le Galaxy S25 embarque le tout dernier Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM et de 128, 256 ou 512 Go de stockage interne. Il n’offre pas d’extension par carte microSD, mais les performances brutes de son processeur en font l’un des smartphones Android les plus puissants du moment. Le Galaxy S25 FE, pour sa part, est équipé d’un Exynos 2400, associé à 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage, sans extension non plus. Ce processeur reste solide pour un usage quotidien, mais il est en retrait par rapport à la puce Qualcomm du S25. Ainsi, dans l’ordre de puissance, le S25 est clairement devant, le S25 FE venant ensuite comme une option plus accessible.

Côté écran, le Galaxy S25 propose une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, résolution FHD+, fréquence de rafraîchissement 1-120 Hz adaptative et une luminosité pouvant atteindre 2600 cd/m². De son côté, le Galaxy S25 FE se dote d’un Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, avec un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, mais limité à une luminosité maximale de 1900 cd/m². Les deux écrans sont plats et non incurvés. Si l’on classe les deux modèles en matière d’affichage, le S25 l’emporte grâce à sa luminosité plus forte et sa fréquence adaptative, tandis que le S25 FE, malgré sa taille plus généreuse, reste légèrement en retrait.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les deux modèles misent sur une configuration photo à trois capteurs, mais avec des nuances. Le Galaxy S25 propose un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique x3. Ce trio permet une polyvalence appréciable, avec une restitution fidèle des couleurs et un traitement logiciel plus avancé. Le Galaxy S25 FE adopte une formule très proche : capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique x3. L’ensemble est efficace, mais légèrement moins précis sur le zoom et la gestion des détails. Pour les selfies, les deux smartphones intègrent un capteur frontal de 12 mégapixels. En comparant les résultats, le Galaxy S25 prend l’avantage grâce à son téléobjectif plus performant et son traitement logiciel plus abouti, suivi de près par le S25 FE.

Du côté de la connectivité, les deux smartphones disposent du Wi-Fi mais celui du S25 profite de la norme 7, plus rapide et plus stable alors que le S25 FE répond à la norme 6E. Sinon, on peut compter sur du Bluetooth 5.4, de la 5G et du NFC. Aucun des deux ne propose de prise jack audio ni d’émetteur infrarouge. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran dans les deux cas, un emplacement pratique et fluide pour le déverrouillage.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Sur l’autonomie, le Galaxy S25 est équipé d’une batterie de 4000 mAh, contre 4900 mAh pour le Galaxy S25 FE. Sur le papier, ce dernier peut donc offrir une meilleure endurance, notamment grâce à sa capacité légèrement supérieure. Toutefois, l’efficacité énergétique du Snapdragon 8 Elite du S25 permet aussi de compenser cette différence, ce qui rend la comparaison nuancée. En pratique, le S25 FE reste théoriquement mieux placé pour les usages prolongés comme le streaming ou les jeux.

Côté recharge, les deux modèles proposent une charge filaire jusqu’à 25 W, ce qui permet de récupérer environ 50 % de batterie en une demi-heure. Ils sont également compatibles avec la charge sans fil à 15 W et la charge sans fil inversée à 4,5 W, utile pour recharger un accessoire comme des écouteurs. Sur ce point, aucun des deux ne prend l’avantage, puisqu’ils partagent exactement les mêmes capacités. En conclusion, le Galaxy S25 FE pourrait séduire ceux qui cherchent une autonomie légèrement plus généreuse, tandis que le Galaxy S25 privilégie la puissance et la compacité, quitte à sacrifier un peu d’endurance.