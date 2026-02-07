Gaming 2026 : les 3 meilleurs smartphones pour jouer

D’un point de vue esthétique, ces trois smartphones illustrent des approches très différentes du design gaming. Le Asus ROG Phone 9 Pro revendique pleinement son ADN orienté jeu vidéo. Son châssis adopte des lignes anguleuses, un profil majoritairement plat et une finition sombre ponctuée d’éléments visuels spécifiques à la gamme ROG. À l’arrière, les capteurs photo sont regroupés au sein d’un module horizontal parfaitement intégré, tandis que certaines versions intègrent des zones lumineuses discrètes destinées à renforcer l’identité visuelle sans tomber dans l’excès.

Le Nubia RedMagic 11 Pro assume, de son côté, une esthétique plus audacieuse. Certaines déclinaisons proposent un dos partiellement transparent laissant apparaître des composants internes et un système de refroidissement actif. Les capteurs photo sont intégrés de façon affleurante au dos de l’appareil, ce qui limite les aspérités et améliore la prise en main en mode paysage, un point appréciable pour le jeu.

Le Xiaomi POCO F6 Pro adopte une démarche plus classique et plus consensuelle, avec un dos en verre soigné, des bords légèrement arrondis et un module photo carré qui s’inscrit dans les standards actuels du marché.

Sur le plan des dimensions, le POCO F6 Pro est le plus compact et le plus léger, ce qui le rend plus agréable à manipuler au quotidien. À l’inverse, le RedMagic 11 Pro et le ROG Phone 9 Pro sont plus imposants, tant en hauteur qu’en largeur, et affichent un poids supérieur, reflet de leurs batteries plus volumineuses et de leurs systèmes de refroidissement avancés. Le ROG Phone 9 Pro est le plus lourd du trio.

En matière de résistance, le Asus se démarque grâce à une certification IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. Le RedMagic 11 Pro propose une certification IPX8, axée sur la résistance à l’eau, tandis que le POCO F6 Pro ne bénéficie que d’une certification IP donc une protection contre les éclaboussures, sans plus. Enfin, les couleurs disponibles varient selon les modèles : tons sombres et techniques chez ASUS, finitions noires, argentées ou transparentes chez Nubia, et coloris plus sobres chez POCO.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, ces trois smartphones s’appuient sur des plateformes matérielles de très haut niveau. Le Asus ROG Phone 9 Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, associé à des configurations de mémoire vive particulièrement généreuses pouvant atteindre 24 Go, ainsi qu’à un stockage interne rapide allant jusqu’à un téraoctet. Cette combinaison assure une excellente stabilité en jeu, y compris sur les titres les plus gourmands en ressources.

Le Nubia RedMagic 11 Pro va encore plus loin en intégrant un Snapdragon 8 Elite Gen 5, plus récent, gravé plus finement et optimisé pour des performances graphiques accrues. Lui aussi propose jusqu’à 24 Go de mémoire vive et un stockage interne massif.

Le Xiaomi POCO F6 Pro repose sur un Snapdragon 8 Gen 2, légèrement plus ancien mais toujours très performant, complété par jusqu’à 16 Go de mémoire vive et un stockage interne confortable. Aucun des trois modèles ne permet l’ajout d’une carte microSD, un choix cohérent avec leur positionnement haut de gamme.

Si l’on classe ces appareils par ordre de puissance brute, le RedMagic 11 Pro s’impose en tête grâce à son processeur le plus récent, suivi de près par le ROG Phone 9 Pro, tandis que le POCO F6 Pro arrive en troisième position, sans pour autant être en difficulté dans un usage gaming intensif. Les écrans constituent un autre point central de la comparaison.

Le Asus ROG Phone 9 Pro dispose d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement extrêmement élevée, idéale pour les jeux rapides.

Le RedMagic 11 Pro propose un écran AMOLED encore plus grand, de 6,85 pouces, avec une fréquence de 144 Hz, offrant un excellent compromis entre fluidité et confort visuel. Le POCO F6 Pro, quant à lui, mise sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces en définition très élevée, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En termes d’expérience visuelle orientée jeu, l’Asus privilégie la fluidité maximale, le Nubia l’immersion par la taille d’écran et le fait que le capteur à selfie soit intégré sous l’écran, tandis que le Xiaomi joue la carte de la finesse d’affichage et de l’équilibre général.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Bien que leur vocation première soit le jeu, ces smartphones n’en négligent pas pour autant la photographie. Le Asus ROG Phone 9 Pro embarque un module photo polyvalent composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par des capteurs secondaires dédiés à l’ultra-grand-angle et aux prises de vue spécifiques, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels, adaptée aux selfies et aux appels vidéo de qualité.

Le Nubia RedMagic 11 Pro adopte une configuration similaire avec un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné de capteurs auxiliaires plus simples, et une caméra frontale plus discrète, suffisante pour un usage courant mais moins orientée vers la création de contenu.

Le Xiaomi POCO F6 Pro propose également un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, complété par un ultra-grand-angle et un capteur macro, ainsi qu’une caméra avant de 16 mégapixels. Dans une comparaison globale, le Asus se montre le plus polyvalent sur le plan photographique, suivi du Xiaomi pour sa stabilisation optique, tandis que le Nubia reste plus fonctionnel que créatif.

Côté connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G et les standards modernes de communication sans fil. Le POCO F6 Pro se distingue par la compatibilité avec le Wi-Fi 7, tandis que le ROG Phone 9 Pro et le RedMagic 11 Pro offrent également des connexions très rapides et stables. La présence d’une prise audio jack constitue un élément différenciant : elle est conservée sur le RedMagic 11 Pro et sur certaines versions du ROG Phone 9 Pro, mais absente sur le POCO F6 Pro. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur l’ensemble des modèles, garantissant un déverrouillage rapide et discret.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie représente un enjeu majeur pour les joueurs mobiles. À ce titre, le Nubia RedMagic 11 Pro se démarque nettement grâce à une batterie de très grande capacité, lui permettant d’encaisser de longues sessions de jeu sans recharge intermédiaire. Cette endurance élevée s’accompagne d’une charge rapide performante, ce qui limite les temps d’immobilisation. Le Asus ROG Phone 9 Pro adopte une approche plus équilibrée, avec une batterie légèrement moins volumineuse mais optimisée, offrant une autonomie solide dans un usage mixte et intensif. Il propose également la recharge sans fil, un atout pratique au quotidien. Notez également qu’il a deux ports USB-C pour permettre de le recharger même si vous jouez en mode portrait avec.

Le Xiaomi POCO F6 Pro dispose d’une batterie plus modeste, mais compense ce point par une recharge filaire extrêmement rapide, permettant de récupérer plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes seulement.

En pratique, le RedMagic 11 Pro est celui qui offre la plus grande autonomie potentielle, bien que celle-ci dépende naturellement des usages, des réglages graphiques et de la luminosité de l’écran. Le ROG Phone 9 Pro se positionne juste derrière, avec un bon compromis entre endurance et polyvalence, tandis que le POCO F6 Pro s’adresse davantage à ceux qui privilégient la rapidité de recharge à la durée d’utilisation continue. Chacun de ces modèles répond ainsi à des besoins différents, tout en restant parfaitement adapté au jeu mobile intensif.

En définitive, le choix entre ces trois smartphones gaming dépendra avant tout de vos priorités. Le Nubia RedMagic 11 Pro conviendra aux joueurs recherchant la puissance la plus récente et la meilleure autonomie. Le Asus ROG Phone 9 Pro séduira ceux qui souhaitent un appareil très performant, robuste et équilibré, sans compromis sur la fluidité d’affichage.

Enfin, le Xiaomi POCO F6 Pro s’impose comme une alternative plus polyvalente et plus compacte, offrant d’excellentes performances et une recharge ultra-rapide, dans un format plus discret.

