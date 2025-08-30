Google Pixel 10 : les vraies nouveautés qui changent tout

Le Pixel 10 conserve les grandes lignes esthétiques de son prédécesseur. On retrouve le bloc photo horizontal caractéristique qui traverse l’arrière de l’appareil, signature visuelle des smartphones Google depuis le Pixel 6. Toutefois, ce bloc a été légèrement affiné et mieux intégré dans le châssis du Pixel 10, offrant une prise en main plus homogène. Le profil du smartphone reste plat, avec des bords légèrement arrondis pour le confort. Google propose cette année de nouvelles finitions : le Pixel 10 est disponible en trois coloris sobres et mats, qui diffèrent légèrement des teintes du Pixel 9, avec une approche plus discrète et premium.

Au niveau des matériaux, Google continue d’utiliser du verre à l’avant et à l’arrière, avec un cadre en aluminium recyclé. Le Pixel 10 conserve sa certification IP68, gage d’étanchéité à l’eau et à la poussière – identique à celle du Pixel 9. Les dimensions du Pixel 10 sont sensiblement identiques à celles du Pixel 9, avec un format équilibré. Le poids reste contenu, même si le nouveau modèle est légèrement plus lourd du fait de composants internes plus denses.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, le Pixel 10 inaugure une toute nouvelle puce maison : le Google Tensor G4, qui succède au Tensor G3 du Pixel 9. Ce nouveau processeur promet une meilleure efficacité énergétique, des performances graphiques en hausse et une gestion améliorée de l’IA, pilier de l’expérience Pixel. La mémoire vive reste fixée à 12 Go de RAM LPDDR5X, identique au Pixel 9, tandis que le stockage interne est proposé en 128, 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD.

En termes de hiérarchie des performances, le Pixel 10 prend naturellement l’avantage. Le Tensor G4, bien que toujours moins performant que les puces Snapdragon haut de gamme du moment, se montre plus réactif que le G3, avec des gains perceptibles dans les tâches multitâches, le traitement photo et la fluidité générale. On note également une chauffe mieux maîtrisée.

Côté écran, le Pixel 10 conserve une dalle OLED de 6,7 pouces, mais passe désormais à la technologie LTPO OLED pour une meilleure gestion dynamique de la fréquence de rafraîchissement, de 1 à 120 Hz. Le Pixel 9 offrait déjà un taux de 120 Hz, mais avec une gestion moins fine. Autre amélioration notable : la luminosité maximale passe à 2400 cd/m² sur le Pixel 10, contre environ 1600 cd/m² sur le Pixel 9, améliorant considérablement la lisibilité en extérieur. L’écran reste plat sur les deux modèles, sans bords incurvés. Le Pixel 10 se distingue ainsi par un affichage plus lisible, plus fluide et plus économe.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Pixel 10 conserve l’approche minimaliste de Google en matière de photographie, mais introduit plusieurs améliorations notables. Le module principal reste un capteur de 50 mégapixels (f/1.7), mais bénéficie d’une nouvelle optique et d’un traitement logiciel enrichi par l’intelligence artificielle. Le capteur ultra grand-angle passe à 16 mégapixels, contre 12 mégapixels auparavant, avec un champ élargi. Le téléobjectif de 48 mégapixels (zoom optique x5) est reconduit, mais l’ouverture est légèrement améliorée, pour de meilleures performances en basse lumière. En façade, le Pixel 10 propose une caméra selfie de 12 mégapixels, similaire à celle du Pixel 9 mais avec une stabilisation vidéo plus efficace.

Grâce aux algorithmes affinés du Tensor G4, le Pixel 10 assure un traitement d’image plus rapide et plus nuancé, notamment pour le mode nuit, le HDR ou la fonction “Efface magique”. Par rapport au Pixel 9, les clichés sont légèrement plus détaillés, surtout en zoom ou dans des conditions de faible luminosité. Le Pixel 10 conserve ainsi la position de référence pour la photographie computationnelle.

Côté connectivité, on note l’intégration du Wi-Fi 7 sur le Pixel 10, contre du Wi-Fi 6E pour le Pixel 9. Les deux modèles proposent la 5G, le Bluetooth 5.3, le NFC, et l’Ultra Wide Band (UWB). La prise jack est absente sur les deux générations, et aucun des deux ne propose d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales reste positionné sous l’écran, avec une réactivité légèrement améliorée sur le Pixel 10.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

La batterie du Pixel 10 bénéficie d’une légère hausse de capacité, passant à 5050 mAh, contre 5000 mAh sur le Pixel 9. Si la différence semble minime sur le papier, elle s’accompagne de gains en efficacité énergétique liés au nouveau processeur Tensor G4. Google promet ainsi une journée complète d’autonomie avec un usage intensif, voire plus en usage modéré. En conditions réelles, le Pixel 10 se montre plus endurant que son prédécesseur, notamment grâce à une meilleure gestion adaptative des ressources.

En matière de recharge, le Pixel 10 monte à 30 W en charge filaire, contre 27 W pour le Pixel 9. La recharge sans fil est toujours prise en charge jusqu’à 23 W avec un chargeur certifié Pixel Stand. Il est également compatible avec la charge inversée, pour alimenter de petits appareils comme des écouteurs. Bien que ces vitesses ne soient pas les plus élevées du marché, elles suffisent pour une recharge de 50 % en environ 30 minutes.

En résumé, le Pixel 10 ne révolutionne pas l’univers des smartphones, mais il apporte des améliorations ciblées qui, mises bout à bout, rendent l’expérience plus fluide, plus agréable et plus moderne par rapport au Pixel 9. Pour les utilisateurs du Pixel 8 ou antérieurs, le saut technologique devient alors réellement intéressant.