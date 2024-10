Google Pixel 9 Pro XL VS Samsung Galaxy S24 Ultra : quel est le meilleur smartphone pour moi ?

Les designs des deux smartphones affichent des philosophies bien distinctes. Le Google Pixel 9 Pro XL adopte un style signature avec une bande horizontale qui occupe toute la largeur de l'appareil pour loger ses capteurs photo. Cette disposition lui donne une identité visuelle marquée, tout en intégrant un capteur de température à l'arrière, un élément unique. Son cadre en verre est disponible dans les coloris porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique, ce qui offre une certaine diversité esthétique.

De l'autre côté, le Samsung Galaxy S24 Ultra opte pour un design plus minimaliste et raffiné. Ses capteurs photo semblent simplement posés sur la coque arrière, sans renfort visuel supplémentaire, offrant un aspect épuré. Le cadre en titane ajoute une touche premium, et les coloris disponibles — noir, gris, violet et ambre — viennent compléter cette élégance sobre.

En termes de profils, les deux modèles ont des bords arrondis, bien que le Pixel 9 Pro XL se démarque par une silhouette légèrement plus arrondie que le Galaxy S24 Ultra.

En comparant les dimensions des deux smartphones, le Samsung Galaxy S24 Ultra est légèrement plus grand et plus lourd que le Google Pixel 9 Pro XL. Le Galaxy mesure 162,3 mm en hauteur, 79 mm en largeur, et 8,6 mm en épaisseur, pour un poids de 232 grammes. Le Pixel 9 Pro XL, quant à lui, mesure 162,8 mm en hauteur, 76,6 mm en largeur et 8,5 mm d’épaisseur, avec un poids de 221 grammes.

Le Pixel 9 Pro XL est donc marginalement plus léger et un peu moins large, ce qui pourrait le rendre plus agréable à tenir en main, bien que les différences de taille soient minimes. Le Galaxy S24 Ultra, en revanche, pourrait sembler un peu plus massif, mais ce poids supplémentaire peut être perçu comme un signe de robustesse.

Le Google Pixel 9 Pro XL propose une batterie légèrement plus grande avec une capacité de 5060 mAh contre 5000 mAh pour le Galaxy S24 Ultra. En pratique, cette différence de capacité pourrait donner un léger avantage au Pixel en termes d’autonomie, bien que cela dépende aussi de l'optimisation logicielle et de l'usage de chacun.

En ce qui concerne la recharge, le Galaxy S24 Ultra se distingue avec une puissance de charge filaire de 45 watts, contre 37 watts pour le Pixel 9 Pro XL. Cela signifie que le Samsung devrait se recharger plus rapidement. Cependant, en matière de charge sans fil, le Pixel prend l’avantage avec une puissance de 23 watts, surpassant largement les 10 watts du Galaxy. Les deux smartphones supportent la charge inversée, vous permettant de recharger d'autres appareils compatibles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance brute, le Samsung Galaxy S24 Ultra domine grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 12 Go de RAM. À l'inverse, le Google Pixel 9 Pro XL est équipé du processeur maison Tensor G4 avec 16 Go de RAM. Bien que le Pixel dispose de plus de mémoire vive, le Snapdragon 8 Gen 3 est reconnu pour ses performances supérieures, notamment dans les tâches intensives et les jeux, ce qui place le Galaxy S24 Ultra en tête dans cette catégorie.

Concernant le stockage, les deux modèles offrent des configurations similaires avec des options allant jusqu'à 1 To, sans possibilité d’extension via une carte micro SD.

Pour les écrans, les deux smartphones se rejoignent sur plusieurs points : ils disposent tous deux d’une dalle AMOLED de 6,8 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et une compatibilité HDR10+. Cependant, le Galaxy S24 Ultra se démarque grâce à une luminosité maximale de 2600 cd/m², surpassant les 2000 cd/m² du Pixel 9 Pro XL (qui peut toutefois atteindre un pic de 3000 cd/m² dans certaines conditions). De plus, le traitement antireflet du Galaxy est décrit comme exceptionnel, ce qui en fait un choix plus intéressant pour une utilisation en extérieur. Les deux écrans sont protégés par des technologies de pointe, avec le Gorilla Glass Victus Armor pour le Galaxy et le Gorilla Glass Victus 2 pour le Pixel.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, le Galaxy S24 Ultra surpasse nettement son concurrent sur le papier avec un capteur principal de 200 mégapixels, promettant une résolution d'image exceptionnelle. Il est secondé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs (50 mégapixels et 10 mégapixels) offrant des zooms optiques de 5x et 3x. De son côté, le Google Pixel 9 Pro XL mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x. Le Pixel se démarque par son capteur à selfie de 42 mégapixels, bien supérieur à celui du Galaxy (12 mégapixels). Dans les faits, le traitement logiciel de Google est plus performant et permet d’obtenir des photos de meilleure qualité.

En matière de connectivité, les deux smartphones offrent une compatibilité 5G et sont équipés du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3 et de la technologie NFC. Aucun des deux modèles ne dispose de prise jack ni d'émetteur infrarouge. Tous deux sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière. Le lecteur d'empreinte digitale est situé sous l'écran pour les deux appareils, offrant une solution discrète et efficace.