Honor Magic7 Pro vs Xiaomi 15 Ultra : quel smartphone haut de gamme chinois offre le meilleur rapport qualité/prix ?

Le design est l’un des premiers éléments qui différencient ces deux modèles. Le Honor Magic7 Pro présente un module photo circulaire centré en haut de la face arrière. Les trois capteurs y sont intégrés de manière compacte, tandis que le cercle est cerclé par une finition métallique discrète. Le Xiaomi 15 Ultra opte lui aussi pour un module circulaire centré, mais celui-ci est plus large et abrite quatre capteurs photo ainsi qu’un capteur ToF 3D. L’ensemble occupe visuellement plus de place et donne un aspect plus photographique, d’autant plus que Xiaomi a collaboré avec Leica pour la calibration de ses optiques.

En main, le Xiaomi 15 Ultra se révèle légèrement plus compact en hauteur (161.3 mm contre 162.7 mm pour le Honor), mais il est aussi plus épais (9.4 mm contre 8.8 mm) et pèse légèrement plus lourd (226 à 229 g contre 223 g). Ainsi, le Honor Magic7 Pro est le plus léger, tandis que le Xiaomi 15 Ultra est le plus épais. Les deux adoptent des profils incurvés, sans bord plat, et affichent un taux d’occupation de l’écran supérieur à 89 %.

Côté coloris, le Honor est proposé en gris Lunar Shadow, bleu Breeze, noir et blanc, avec un dos en verre protégé par un revêtement NanoCrystal Shield. Le Xiaomi est disponible en noir, blanc, vert et Silver Chrome, avec un dos en verre-fibre ou en cuir végan selon la version, et un verre de protection Shield Glass 2.0. Enfin, tous deux sont certifiés étanches avec un indice IP68, mais le Honor Magic7 Pro va plus loin en affichant également une certification IP69, ce qui le rend résistant aux jets d’eau à haute pression.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, les deux smartphones reposent sur la même puce de dernière génération : le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm. Ce processeur intègre deux cœurs hautes performances cadencés à 4,32 GHz (Oryon V2 Phoenix L) et six cœurs à 3,53 GHz (Phoenix M), le tout épaulé par un GPU Adreno 830. Il s’agit aujourd’hui de la plateforme la plus puissante sur Android.

Le Honor Magic7 Pro est proposé en quatre configurations : 12+256 Go, 12+512 Go, 16+512 Go, et 16+1 To, toutes en UFS 4.0. Le Xiaomi 15 Ultra existe en 12+256 Go, 16+512 Go et 16+1 To, mais en UFS 4.1, légèrement plus rapide. Aucun des deux ne permet l’ajout d’une carte microSD. En pratique, les deux appareils délivrent des performances équivalentes pour le jeu, le multitâche et la photo computationnelle. Néanmoins, grâce à sa mémoire plus rapide et à son système de refroidissement optimisé, le Xiaomi 15 Ultra garde un très léger avantage en matière de puissance soutenue.

Côté affichage, les différences sont notables. Le Honor Magic7 Pro est équipé d’un LTPO OLED de 6,8 pouces, avec une définition de 1280 x 2800 pixels. Il prend en charge HDR Vivid, Dolby Vision, un rafraîchissement 120 Hz, un PWM à 4320 Hz et une luminosité maximale de 5000 nits (1600 cd/m² en HBM). L’écran est protégé par un verre NanoCrystal Shield. Le Xiaomi 15 Ultra propose un LTPO AMOLED de 6,73 pouces, en définition 1440 x 3200 pixels, compatible HDR10+, Dolby Vision et HDR Vivid, avec une luminosité de 3200 cd/m². La fréquence atteint également 120 Hz et la dalle est protégée par le Shield Glass 2.0.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les deux modèles rivalisent particulièrement sur la partie photo. Le Xiaomi 15 Ultra intègre un quadruple module : un capteur principal 50 mégapixels, 1.0", f/1.6, OIS, un téléobjectif 50 mégapixels, 70 mm, 3x optique, OIS, un périscope 200 mégapixels, 100 mm, 4,3x optique, OIS et un module ultra grand-angle 50 mégapixels, 115 degrés, OIS ainsi qu’un capteur ToF 3D. En façade, on trouve un 32 mégapixels f/2.0. Quant au Honor Magic7 Pro, il se « limite » à trois capteurs principaux : capteur principal 50 mégapixels, ouverture variable f/1.4-2.0, OIS, périscope 200 mégapixels, 72 mm, 3x optique, OIS et ultra grand-angle 50 mégapixels, 122°. En façade, il embarque un 50 mégapixels, épaulé par un capteur ToF 3D pour la biométrie.

En termes de polyvalence, le Xiaomi 15 Ultra domine grâce à ses quatre capteurs, dont deux téléobjectifs distincts, et sa calibration Leica. Le Honor Magic7 Pro conserve néanmoins un atout unique avec son ouverture variable sur le capteur principal et un selfie plus défini.

Côté connectivité, les deux proposent la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth (5.4 pour Honor, 6.0 pour Xiaomi), le NFC, l’infrarouge et un USB-C 3.2 avec DisplayPort. Aucun ne possède de prise jack. Les deux disposent d’un lecteur d’empreintes sous l’écran de type ultrasonique, et prennent en charge des fonctionnalités de communication satellite (bidirectionnelle pour Xiaomi, SOS limité pour Honor en Chine).

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

La capacité des batteries est également très proche. Le Honor Magic7 Pro embarque une batterie 5850 mAh en version globale (5270 mAh en Europe). Le Xiaomi 15 Ultra propose une batterie 5410 mAh en version globale (6000 mAh en Chine). Dans les faits, les deux assurent une autonomie solide, avec un avantage potentiel pour le Xiaomi 15 Ultra grâce à sa gestion énergétique légèrement mieux optimisée, confirmée par un score d’usage actif mesuré supérieur (16h13 contre 13h53 pour le Honor).

En matière de recharge, les deux modèles affichent des chiffres très compétitifs. Le Honor Magic7 Pro monte à 100 W en filaire (100 % en 33 minutes) et 80 W sans fil (100 % en 44 minutes), avec de la recharge inversée filaire (5 W) et sans fil. Le Xiaomi 15 Ultra se limite à 90 W en filaire et 80 W sans fil, avec également de la recharge inversée à 10 W. Dans les faits, le Honor est légèrement plus rapide en filaire, mais les deux sont équivalents en recharge sans fil.