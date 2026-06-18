Increvables : 3 smartphones qui encaissent l'eau, la poussière et les chocs

Sur le plan du design, les trois mobiles incarnent trois approches de la solidité. Le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur un cadre en titane grade 5 aérospatial associé à un verre Gorilla Armor, une construction qui limite les rayures et encaisse les chocs sans alourdir l'appareil. Il mesure 162,8 mm de haut pour 219 g et se décline en Titane Bleu, Titane Noir, Titane Gris et Titane Argent.

Le Samsung Galaxy XCover 7 assume au contraire un gabarit de baroudeur, le plus épais et le plus lourd du trio avec ses 10,2 mm et 240 g, conçu pour être pris en main avec des gants. Le Google Pixel 9a est à l'inverse le plus compact et le plus léger (152,8 mm, 198 g), disponible en Noir, Blanc, Iris et Pivoine, avec une coque présentée comme durable.

Côté étanchéité, les trois partagent la certification IP68, qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire, et obtiennent tous la meilleure note de résistance aux chutes relevée par lesmobiles.

Quel mobile résiste vraiment le mieux aux chocs et à l'eau ?

Sur le terrain, le Galaxy XCover 7 prend l'avantage pour les usages les plus rudes. Sa résistance est présentée comme à toute épreuve et son écran tactile reste utilisable avec des gants ou les doigts mouillés, ce qui change tout sur un chantier ou sous la pluie.

Surtout, sa batterie est amovible, un détail rare qui permet de remplacer l'accumulateur usé plutôt que de changer de téléphone, et de repartir avec une cellule pleine en quelques secondes. Le Galaxy S25 Ultra suit avec une robustesse plus haut de gamme, son titane et son verre Gorilla Armor offrant la meilleure tenue aux rayures et aux chocs du quotidien dans un format premium.

Le Pixel 9a ferme la marche sur la robustesse pure, mais sa certification IP68 et sa bonne note de résistance aux chutes en font un compagnon fiable pour un usage actif sans risque maîtrisé. Là où le XCover 7 vise les environnements extrêmes et le S25 Ultra le blindage premium, le Pixel 9a couvre les chocs et éclaboussures de la vie courante, des sorties pluvieuses aux chutes de poche, sans le surpoids d'un appareil durci.

Quelle autonomie et quelle lisibilité en extérieur ?

Pour tenir loin d'une prise, le Pixel 9a prend la tête grâce à sa batterie de 5100 mAh et à une autonomie mesurée à 52h19 par lesmobiles, soit la meilleure endurance du trio pour deux journées d'usage.

Le Galaxy S25 Ultra suit avec 5000 mAh, 44h54 d'autonomie et une recharge filaire de 45 W complétée par la charge sans fil, pratique pour récupérer vite entre deux sorties. Le XCover 7 affiche 4050 mAh et 41h22, une capacité plus modeste limitée à une recharge de 15 W, mais sa batterie amovible lui offre une parade unique : emporter une seconde cellule revient à doubler l'autonomie en déplacement.

En plein soleil, la qualité d'affichage compte autant que la luminosité. Le Galaxy S25 Ultra domine avec sa grande dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en 120 Hz et définition WQHD+, qui conserve contraste et finesse en extérieur. Le Pixel 9a suit avec un écran OLED Actua de 6,3 pouces en 120 Hz, fluide et bien contrasté pour la navigation au grand jour. Le XCover 7 ferme la marche avec une dalle LCD de 6,6 pouces en 60 Hz, moins éclatante, mais son écran optimisé pour le tactile gardé sous la pluie ou avec des gants reste plus exploitable sur le terrain que sur le papier.

Quelles photos et quelle connectivité au quotidien ?

Pour la photo, le Galaxy S25 Ultra domine sans partage avec son capteur principal de 200 mégapixels épaulé par un ultra grand-angle et des téléobjectifs à zoom optique, plus la vidéo jusqu'en 8K, de quoi documenter une sortie avec une marge de cadrage confortable.

Le Pixel 9a suit grâce à son capteur de 48 mégapixels, son ultra grand-angle de 13 mégapixels et le traitement logiciel de la puce Tensor G4, qui assure de belles images jusqu'en vidéo 4K. Le XCover 7 ferme la marche avec son module de 50 mégapixels et sa vidéo Full HD, suffisants pour garder une trace nette d'un chantier ou d'un terrain, sans viser la performance créative.

Côté connectivité, le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 9a prennent l'avantage avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth récent, tandis que le XCover 7 se contente du Wi-Fi 5 mais conserve une prise casque 3,5 mm et un emplacement double SIM appréciables en mobilité. Les trois gèrent la 5G, le NFC pour le paiement et le lecteur d'empreintes. En conclusion, le Galaxy XCover 7 est le plus taillé pour les environnements extrêmes grâce à sa batterie amovible et son écran utilisable avec des gants, le Galaxy S25 Ultra le plus complet pour qui veut un blindage premium sans rien céder sur la photo, et le Pixel 9a le plus endurant et le plus accessible pour un usage robuste au quotidien.