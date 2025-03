iPhone 16e VS iPhone 16, lequel choisir ?

Côté design, l’iPhone 16e et l’iPhone 16 affichent des lignes très similaires, avec des profils plats et des cadres en aluminium. L’iPhone 16e est disponible en deux coloris sobres : noir et blanc, tandis que l’iPhone 16 offre un choix plus varié avec des options en noir, blanc, rose, vert et bleu. Cette diversité permet à l’iPhone 16 de mieux s’adapter aux goûts de chacun.

L’organisation des capteurs photo constitue une autre différence notable. Sur l’iPhone 16e, un unique capteur est positionné en haut à gauche du dos de l’appareil, offrant une apparence minimaliste. En revanche, l’iPhone 16 dispose de deux capteurs photo placés dans un module carré, également situé en haut à gauche, rappelant le design des générations précédentes. Ces variations influent sur l’esthétique générale et peuvent guider votre choix selon vos préférences en matière de style. En termes de dimensions, l’iPhone 16 est légèrement plus grand (147,6 mm contre 146,7 mm pour l’iPhone 16e) et un peu plus large (71,6 mm contre 71,5 mm). Cependant, leur épaisseur reste identique à 7,8 mm. Côté poids, l’iPhone 16 est un peu plus lourd (170 grammes contre 167 grammes pour l’iPhone 16e), bien que cette différence soit minime à l’usage.

Les deux modèles bénéficient de la certification d’étanchéité IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un critère rassurant pour les utilisateurs soucieux de la durabilité de leur appareil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, les deux modèles sont équipés du processeur Apple A18. Toutefois, l’iPhone 16e se distingue par la présence d’un cœur en moins par rapport à l’iPhone 16. Bien que cette différence n’impacte pas de manière significative les performances au quotidien, elle peut se faire ressentir sur les tâches les plus gourmandes en ressources. Les deux smartphones disposent de 8 Go de mémoire vive (RAM) et offrent des options de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’extension via carte micro SD.

En termes de puissance, l’iPhone 16 prend donc légèrement l’avantage grâce à son processeur complet, le rendant plus fluide pour les utilisateurs exigeants, notamment en matière de jeux ou de multitâche intensif.

Côté affichage, les deux appareils proposent un écran AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Cependant, l’iPhone 16 bénéficie d’un pic de luminosité supérieur à celui de l’iPhone 16e (2000 cd/m² contre 1200 cd/m²). Cela se traduit par une meilleure visibilité en extérieur, en particulier en plein soleil.

Les deux modèles supportent les technologies HDR10+ et Dolby Vision, garantissant une excellente qualité d’image pour les contenus multimédias. Toutefois, grâce à sa luminosité supérieure, l’iPhone 16 offre une expérience visuelle plus confortable et immersive.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L’iPhone 16e est équipé d’un unique capteur photo de 48 mégapixels stabilisé optiquement, offrant de bonnes performances en photo de jour comme de nuit. De son côté, l’iPhone 16 se distingue par un double module photo : un capteur principal de 48 mégapixels également stabilisé optiquement, accompagné d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et stabilisation optique. Cette seconde optique permet de diversifier les prises de vue, en particulier pour les portraits ou les clichés à distance.

Pour les selfies, les deux modèles disposent d’un capteur de 12 mégapixels en façade, garantissant des autoportraits de qualité. Toutefois, l’iPhone 16 se révèle plus polyvalent grâce à son module double à l’arrière, ce qui en fait un choix privilégié pour les amateurs de photographie.

En termes de connectivité, l’iPhone 16e supporte le Wi-Fi 6 tandis que l’iPhone 16 est compatible avec le Wi-Fi 6E, offrant des débits plus rapides et une meilleure gestion des interférences dans les environnements encombrés. Les deux modèles bénéficient de la technologie Bluetooth 5.3 et du NFC, mais ils ne disposent ni de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Aucun des deux ne propose de lecteur d'empreinte digitale, s’appuyant sur Face ID pour le déverrouillage sécurisé.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Apple n’a pas communiqué la capacité exacte de la batterie pour l’iPhone 16e, alors que l’iPhone 16 affiche une capacité de 3274 mAh. Les deux modèles supportent une puissance de charge filaire de 30 watts et une charge sans fil allant jusqu’à 25 watts. Ils sont également compatibles avec la charge inversée jusqu’à 7,5 watts, permettant de recharger de petits accessoires comme les AirPods.

Conclusion : lequel choisir ?

En conclusion, le choix entre l’iPhone 16e et l’iPhone 16 dépendra principalement de vos priorités. Si vous recherchez un appareil plus abordable avec un design épuré et des performances solides, l’iPhone 16e constitue un excellent compromis. En revanche, si vous privilégiez une meilleure polyvalence en photographie, un écran plus lumineux et une puissance légèrement supérieure, l’iPhone 16 s’impose comme le choix le plus abouti.

À vous de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.