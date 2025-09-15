iPhone 17 Series : les nouveaux Apple sont déjà disponibles en précommande !

Les trois smartphones de cette nouvelle génération Apple adoptent des designs qui s’inscrivent dans la continuité des modèles précédents, tout en intégrant quelques raffinements notables. L’iPhone 17 conserve des bords en aluminium avec un dos en verre mat texturé, tandis que les modèles Pro et Pro Max optent pour un châssis en aluminium, en conservant également un dos en verre mat. Concernant l’organisation physique des capteurs photo arrière, on retrouve un double module photo sur l’iPhone 17, agencé en diagonale dans un carré arrondi en haut à gauche. Les iPhone 17 Pro et Pro Max présentent un triple module, agencé en triangle dans un bloc circulaire légèrement proéminent, toujours situé dans le coin supérieur gauche mais maintenant installé sur une plaque qui fait toute la largeur de l’appareil.

Les profils des iPhone 17 sont plats, avec des tranches droites marquées. Les coloris proposés varient également selon les modèles : l’iPhone 17 est disponible en noir, blanc, brume (bleu clair), sauge et lavande, tandis que les versions Pro et Pro Max sont proposées en bleu foncé, argent et orange.

En termes de dimensions, l’iPhone 17 est le plus compact, avec une hauteur de 149,6 mm, suivi de l’iPhone 17 Pro (presque identique : 150 x 71,9 x 8,75 mm) et de l’iPhone 17 Pro Max, plus grand avec ses 163,4 mm. Le Pro Max est également le plus lourd à 231 g, contre 204 g pour le Pro et 177 g pour le modèle standard, qui est donc le plus léger. Côté étanchéité, les trois modèles sont certifiés IP68, ce qui les rend résistants à l’eau et à la poussière jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté performances, les différences entre les modèles sont notables. L’iPhone 17 embarque la puce A19, tandis que les iPhone 17 Pro et Pro Max sont équipés de la puce A19 Pro, gravée en 3 nm, qui offre des performances graphiques et de calcul améliorées. Cette puce est associée à 12 Go de RAM sur les modèles Pro et Pro Max, contre 8 Go de RAM pour l’iPhone 17. Pour le stockage, l’iPhone 17 est proposé en versions 256 Go et 512 Go, tandis que les versions Pro montent plus haut, avec des déclinaisons 256 Go, 512 Go, 1 To et même 2 To pour le Pro Max. Aucun des modèles ne propose de port pour carte microSD, la mémoire n’est donc pas extensible.

En termes de puissance brute, les iPhone 17 Pro et Pro Max se placent légèrement au-dessus de l’iPhone 17 grâce à leur puce version Pro. Entre les deux modèles haut de gamme, les performances sont identiques puisque le SoC et la RAM sont les mêmes.

Du côté des écrans, tous les modèles utilisent une dalle OLED Super Retina XDR, mais avec des différences notables. L’iPhone 17 dispose d’un écran plat de 6,3 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement modulable (via la technologie Pro Motion) au maximum de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 600 cd/m² en HDR et 3000 cd/m² en extérieur.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max bénéficient, quant à eux, de la technologie ProMotion avec une fréquence adaptative jusqu’à 120 Hz, ce qui permet une fluidité accrue, notamment dans les animations et le défilement. L’iPhone 17 Pro propose un écran de 6,3 pouces, tandis que le Pro Max atteint 6,9 pouces. Les deux modèles Pro ont une luminosité maximale identique, pouvant atteindre 3 000 cd/m² en plein soleil, et offrent également une prise en charge complète du HDR10 et du Dolby Vision.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les différences entre les modèles sont importantes. L’iPhone 17 embarque un double capteur photo : un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels. Il propose une bonne polyvalence mais reste limité en zoom optique. À l’avant, on retrouve un capteur Center Stage de 18 mégapixels avec autofocus, situé dans le Dynamic Island. L’iPhone 17 Pro et le 17 Pro Max possèdent tous deux un module triple caméra. Ils intègrent un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. Les deux proposent un téléobjectif à périscope permettant un zoom optique jusqu’à 8x.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge le Wi-Fi 7, ce qui garantit des connexions stables et rapides sur les réseaux compatibles. Tous disposent également du Bluetooth 6, et aucun ne propose de port jack 3,5 mm. Il n’y a pas d’émetteur infrarouge sur ces appareils. Le lecteur d’empreintes digitales n’est pas présent : tous les modèles utilisent exclusivement Face ID, avec reconnaissance faciale via le capteur TrueDepth situé en façade, ce qui élimine les options biométriques tactiles.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le plan de l’autonomie, Apple ne communique pas les capacités exactes des batteries en mAh, mais indique des durées d’utilisation approximatives.

Concernant la recharge, les versions Pro sont compatibles avec la recharge rapide filaire jusqu’à 25 W (avec un adaptateur non fourni), permettant de récupérer 50 % de batterie en environ 30 minutes contre du 27 W pour l’iPhone 17. La recharge sans fil est également prise en charge sur tous les modèles via MagSafe jusqu’à 25 W pour les modèles Pro et 27 W pour l’iPhone 17, et via la norme Qi2, avec une puissance de 25 W pour les trois modèles.