realme 16 Pro Harry Potter Edition : un smartphone au dos changeant de couleur inspiré de Poudlard

realme s'associe une nouvelle fois à Warner Bros. Discovery pour habiller son realme 16 Pro d'un design aux couleurs de Poudlard. Blason des quatre maisons, dos changeant de teinte et écouteurs assortis composent cette édition collector attendue le 21 septembre en Inde et en Indonésie.

Sylvain Pichot - publié le 17/09/2026 à 15h30
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realme 16 Pro Harry Potter edition

À retenir

  • Le realme 16 Pro Harry Potter Edition est inspiré de l'univers de Poudlard.
  • Il possède un dos changeant de couleur grâce à la technologie « quadra light-sensing ».
  • Le lancement est prévu le 21 septembre en Inde et en Indonésie.

Après le realme 15 Pro décliné en édition Game of Thrones l'an dernier, la marque chinoise renouvelle son partenariat avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, cette fois autour de la franchise Harry Potter. Selon le fabricant, cette nouvelle collaboration prend la forme d'une édition spéciale du realme 16 Pro, accompagnée d'une version thématique des écouteurs sans fil Buds T500 Pro.

Les deux produits conservent une fiche technique identique à celle des modèles classiques. Seuls le design extérieur et le contenu du coffret de vente changent, dans une logique de produit collector plutôt que de nouvelle génération d'appareil. 

La marque a confirmé un lancement en Inde, où un événement pop-up est programmé le 21 septembre 2026, sans que le fabricant ne précise encore la teneur exacte de cette manifestation. L'Indonésie a de son côté officialisé la même date de disponibilité pour son marché local.

Un dos qui change de couleur et un blason des quatre maisons

Le principal argument visuel de cette édition, c’est son panneau arrière. Le realme 16 Pro Harry Potter Edition semble reprendre la base de la variante Master Gold, avec une finition à motif losangé et un revêtement capable de changer de teinte selon la lumière ambiante. Le fabricant évoque à ce sujet une technologie baptisée « quadra light-sensing », présentée par la marque comme une première mondiale sur un smartphone.

Ce dos accueille un large blason métallique représentant les emblèmes des quatre maisons de l'école de sorcellerie, Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle, accompagné de la devise latine de l'établissement, « Draco Dormiens Nunquam Titillandus ». La tranche droite du téléphone porte quant à elle l'inscription « Welcome to Hogwarts ». En outre, l’expérience logicielle est également refondue avec des éléments thématiques propres à l'univers Harry Potters.

realme 16 Pro Harry Potter edition

Les écouteurs Buds T500 Pro arrivent avec une teinte brun et or, une lettre « H » gravée sur chaque écouteur et un boîtier de charge orné du blason de Poudlard, dont la finition évoque un simili-cuir. L'emballage de vente, plus travaillé que celui des versions standards, renforce le positionnement collector de l'ensemble.

Une fiche technique inchangée par rapport au modèle standard

Sur le plan matériel, aucune surprise n'est attendue. Le realme 16 Pro Harry Potter Edition doit reprendre l'écran AMOLED de 6,78 pouces affichant une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, la puce MediaTek Dimensity 7300 Max, ainsi qu'une batterie de 7000 mAh compatible avec une charge rapide de 80 W. 

La partie photo repose sur un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, complété par un module ultra grand-angle de 8 mégapixels, tandis que le capteur frontal dédié aux selfies affiche 50 mégapixels. Une configuration associant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, déjà proposée sur la gamme standard en Inde, serait retenue pour cette édition spéciale.

Disponibilité et prix

realme n'a pas encore communiqué de prix officiel pour cette édition Harry Potter, que ce soit en Inde ou en Indonésie. Plusieurs indices circulent toutefois. En Espagne, l'enseigne MediaMarkt aurait référencé la configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 699 euros.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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