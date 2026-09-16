AppleCare One face à AppleCare+ : comment choisir la bonne formule de protection en France

À retenir AppleCare+ couvre un seul appareil par contrat.

couvre un seul appareil par contrat. Les tarifs d'AppleCare+ varient selon le produit, à partir de 9,99 euros par mois pour l'iPhone.

pour l'iPhone. AppleCare One permet de regrouper jusqu'à trois appareils sous un seul contrat.

sous un seul contrat. AppleCare One offre trois déclarations de vol ou de perte par an, mutualisées entre les appareils.

de vol ou de perte par an, mutualisées entre les appareils. La formule AppleCare One Family n'est pas encore disponible en France.

Si vous disposez d’un produit Apple, vous avez probablement entendu parler du service AppleCare+. Existant depuis plusieurs années, il reste la formule de référence pour prolonger sa garantie. Rappelons qu’elle s'applique à un seul appareil par contrat, qu'il s'agisse d'un iPhone, d'un iPad, d'un Mac, d'une Apple Watch, d'un Vision Pro, d'un Apple Display, d'une Apple TV, d'un HomePod ou encore d'AirPods et de casques Beats.

Cette formule donne accès à des réparations illimitées pour dommages accidentels contre une somme forfaitaire, à une assistance disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, ainsi qu'à un remplacement gratuit de la batterie lorsque sa capacité descend sous 80 % de sa valeur d'origine.

En France, les tarifs de base d'AppleCare+ varient selon le produit : à partir de 9,99 euros par mois pour l'iPhone, 6,49 euros pour l'iPad, 5,99 euros pour le Mac, 3,99 euros pour l'Apple Watch et 1,49 euro pour les AirPods.

Une option supplémentaire permet d'ajouter la couverture contre le vol et la perte, désormais proposée pour l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch depuis juillet 2026. Cette version complète démarre à 10,99 euros par mois ou 109,99 euros par an pour l'iPhone, selon la page officielle Apple France, et donne droit à deux déclarations de vol ou de perte par période de douze mois.

Apple a introduit en juillet 2025 une alternative baptisée AppleCare One, pensée pour les utilisateurs possédant plusieurs appareils. Cette formule permet de regrouper jusqu'à trois produits sous un seul contrat mensuel, moyennant un supplément pour chaque appareil additionnel. Elle reprend l'intégralité des garanties d'AppleCare+, tout en étendant la protection contre le vol et la perte à l'iPad et à l'Apple Watch, un avantage auparavant réservé à l'iPhone dans la plupart des régions. Ce service, d'abord lancé aux États-Unis, est arrivé en France le 4 août 2026, en même temps qu'au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie.

Le calcul de rentabilité pour plusieurs appareils

Concrètement, AppleCare One est facturé 20,99 euros par mois pour la couverture de trois appareils, chaque produit supplémentaire ajouté coûtant 5,99 euros par mois, selon les informations disponibles sur le site de la marque. Dans son communiqué officiel, Apple indique qu'un client souhaitant protéger simultanément un iPhone, un iPad et une Apple Watch peut économiser jusqu'à 13,48 euros par mois par rapport à la souscription de trois contrats AppleCare+ avec option vol et perte pris séparément.

Si vous faites partie des foyers équipés de plusieurs appareils Apple récents, cette formule est donc plutôt avantageuse.

En outre, elle offre aussi une flexibilité inédite pour les appareils déjà possédés. Alors qu'AppleCare+ classique impose une souscription dans les 60 jours suivant l'achat, AppleCare One accepte d'assurer des produits âgés de jusqu'à quatre ans, sous réserve qu'ils passent un diagnostic de bon état, réalisé via l'iPhone, l'iPad du client ou en Apple Store.

Les casques et écouteurs, en revanche, doivent avoir moins d'un an pour être éligibles. Autre avantage pratique signalé par Apple : lorsqu'un appareil couvert est remplacé après reprise, il est automatiquement retiré du contrat au profit du nouveau produit, sans démarche supplémentaire de la part du client.

Sur le plan des réclamations, la différence entre les deux formules porte sur le nombre d'incidents de vol ou de perte autorisés. AppleCare+ avec option vol et perte permet deux déclarations par an et par appareil. AppleCare One élève ce plafond à trois déclarations par an, mais celles-ci sont mutualisées entre l'ensemble des appareils couverts par le contrat, et non multipliées par le nombre de produits.

AppleCare One Family arrive mais pas (encore) en France

Apple a présenté en septembre 2026, lors de l'événement consacré à l'iPhone 18 Pro, une nouvelle formule baptisée AppleCare One Family. Au passage, la formule AppleCare One est rebaptisée AppleCare One Individual. Selon la marque à la pomme, la version Family permet de couvrir tous les appareils éligibles d'un groupe de partage familial réunissant jusqu'à six personnes, pour un tarif fixe annoncé à 49,99 dollars par mois aux États-Unis, sans limite de nombre d'appareils ni frais supplémentaires par produit ajouté. Les appareils déjà possédés comme les nouveaux achats y seraient intégrés automatiquement, évitant à chaque membre du foyer de souscrire une formule séparée.

Ce plan familial reste toutefois indisponible en France à ce jour. Apple n'a communiqué aucune date de lancement pour l'Hexagone ni pour les autres marchés européens. Toutefois, si on se projette, on constate qu’AppleCare One individuel est disponible depuis juillet 2025 aux États-Unis pouvant signifier que la formule Family le soit l’année prochaine en France.

À moins que les choses ne s’accélèrent.