Le juste prix : notre sélection de smartphones à moins de 350 € propose le meilleur rapport qualité-prix du marché

Si le Samsung, avec son Galaxy A36, mise sur une élégance sobre avec un dos en verre et des coloris pastels, il privilégie avant tout la durabilité et le suivi logiciel. Le Poco X8 Pro adopte une posture beaucoup plus agressive avec un châssis renforcé et un design inspiré de l'univers de la performance, tandis que le CMF Phone 2 Pro de Nothing conserve son approche modulaire unique, permettant de personnaliser sa coque grâce à des éléments amovibles.

En matière de protection, Samsung et Poco dominent avec des certifications IP67 et IP68, offrant une résistance totale à l'immersion, là où le CMF se limite à une protection contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, la hiérarchie est flagrante. Le Poco X8 Pro survole les débats grâce à sa puce MediaTek Dimensity de dernière génération et sa mémoire vive généreuse, ce qui en fait la plateforme idéale pour le jeu vidéo et le multitâche intensif. Le CMF Phone 2 Pro offre une fluidité très satisfaisante pour un usage quotidien soutenu, tandis que le Galaxy A36, équipé du Snapdragon 6 Gen 3, se concentre sur l'efficacité énergétique et la stabilité plutôt que sur la puissance brute.

Cette différence se prolonge sur la qualité d'affichage : bien que les trois modèles proposent des dalles AMOLED à 120 Hz, le Poco se distingue par une définition supérieure et une luminosité de pointe facilitant la lecture en plein soleil, talonné de près par l'écran très contrasté du modèle CMF.

Quelle qualité pour les photos et quelle connectivité ?

Le volet photographique révèle des choix techniques surprenants pour cette gamme de prix. Le CMF Phone 2 Pro crée la surprise en intégrant un véritable téléobjectif dédié aux portraits, une caractéristique extrêmement rare sous la barre des 350 euros qui lui offre une polyvalence supérieure.

Le Poco X8 Pro s'appuie sur un capteur principal Sony de haute précision, stabilisé optiquement pour garantir des clichés nets même en basse lumière. Le Galaxy A36, fidèle à la tradition Samsung, propose un rendu colorimétrique flatteur et une partie logicielle très intuitive, bien que sa configuration matérielle soit plus classique avec l'absence de zoom optique réel.

Enfin, l'autonomie et la vitesse de recharge achèvent de différencier ces appareils. Le Poco X8 Pro s'impose comme le champion de l'endurance et de la rapidité avec une batterie haute capacité et une charge filaire atteignant 100 W, permettant de retrouver une autonomie complète en à peine trente minutes.

Le Galaxy A36 progresse nettement en supportant désormais la charge à 45 W, offrant un compromis solide pour les utilisateurs fidèles à la marque. Le CMF Phone 2 Pro ferme la marche sur ce point précis avec une charge à 33 W, plus lente mais compensée par une gestion logicielle de la batterie très économe. En somme, le choix se portera sur le Poco pour la puissance, le Samsung pour la sérénité à long terme ou le CMF pour l'originalité et la précision photographique.

