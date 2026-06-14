Les Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 Wide et Galaxy Z Flip8 en approche

Samsung s’apprête à renouveler en profondeur sa gamme de smartphones pliants, avec trois modèles – Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 Wide et Galaxy Z Flip8 – récemment repérés à la certification BIS en Inde, en amont d’un lancement imminent dans les prochaines semaines.

Sylvain Pichot - publié le 14/06/2026 à 15h30
Suivez-nous Ajoutez-nous à vos favoris
Samsung Galaxy Z Fold8 Wide

À retenir

  • Trois nouveaux modèles de smartphones pliants : Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 Wide et Galaxy Z Flip8.
  • Les appareils sont listés par le Bureau of Indian Standards, indiquant un lancement imminent.
  • Le Galaxy Z Fold8 Ultra aura un écran intérieur de 8 pouces et un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5.
  • Le Galaxy Z Fold8 Wide adopte un format plus large avec un écran de 7,6 pouces et une batterie d'environ 4800 mAh.
  • Le Galaxy Z Flip8 conservera un format à clapet avec une capacité de batterie d'environ 4300 mAh.

Les bases de données de la Bureau of Indian Standards, l’organisme de normalisation indien, listent désormais plusieurs références associées aux futurs pliants de Samsung. Cela confirme que le constructeur envisage vers une commercialisation d’ici peu de temps. 
Selon ces documents, le Galaxy Z Flip8 apparaît sous les numéros de modèle SM-A857B et SM-F776B, tandis que le Galaxy Z Fold8 Wide est associé aux références SM-D642B et SM-F971B, et le Galaxy Z Fold8 Ultra aux numéros SM-D647B et SM-F976B. Les certifications concernent notamment les batteries, avec des identifiants spécifiques pour chaque appareil : EB-BF976DAE et EB-BF976DAY pour un modèle Fold8, EB-BF776BAE et EB-BF776BAY pour le Flip8, et EB-BF971DAE / EB-BF971DAY pour le Fold8 Wide.

Selon plusieurs rumeurs, la présentation officielle aurait lieu lors d’un événement Galaxy Unpacked prévu fin juillet 2026, possiblement à Londres.

Galaxy Z Fold8 Ultra : la vitrine technologique

Selon plusieurs fuites sérieuses, le Galaxy Z Fold8 Ultra occuperait le sommet de la gamme pliable de Samsung. Cet appareil, identifié sur la BIS sous le numéro SM-F976B, offrirait un grand écran de couverture de 6,5 pouces et un écran intérieur de 8 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur les deux panneaux.  

Samsung Galaxy Z Fold8 wide vs Galaxy Z Fold8 Ultra

D’après les mêmes sources, le Galaxy Z Fold8 Ultra serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de mémoire UFS 4.0, ce qui le placerait parmi les smartphones Android les plus performants prévus pour 2026. Côté photo, il serait question d’un module principal de 200 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Le smartphone intégrerait également deux capteurs frontaux de 10 mégapixels – un sur l’écran de couverture, l’autre sur l’écran intérieur – pour les selfies et la visio. Enfin, la batterie atteindrait environ 5000 mAh, avec une charge filaire 45 W et une charge sans fil 25 W, tout en conservant une épaisseur annoncée de 4,1 mm une fois l’appareil déplié, ce qui le placerait parmi les pliants les plus fins de sa catégorie.

Galaxy Z Fold8 Wide : un format plus large pour un usage hybride

Le Galaxy Z Fold8 Wide adpterait un format plus large que les précédents Fold, avec un écran intérieur de 7,6 pouces et un ratio proche de 4:3, proche de ce que proposent certains pliants concurrents au format « passeport ». D’après plusieurs rapports, ce modèle embarquerait une batterie d’environ 4800 mAh, compatible avec une charge filaire de 45 W, comme les autres déclinaisons Fold8. Le bloc photo à l’arrière reposerait sur deux capteurs de 50 mégapixels – un principal et un ultra grand-angle – donc moins bien loti que le Fold8 Ultra, plus orienté vers la photographie.

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide leaks Android Headlines

Toujours selon les rumeurs, ce pliant viserait un poids proche de 200 g, soit inférieur à celui du Galaxy Z Fold 7, ce qui en ferait un appareil plus maniable au quotidien tout en conservant une diagonale confortable pour la consultation de contenus et le multitâche. Certains rapports évoquent également une épaisseur d’environ 4,3 mm une fois déplié.

Galaxy Z Flip8 : la continuité du pliant à clapet

Le Galaxy Z Flip8, identifié notamment sous la référence SM-F776B, représenterait l’héritier direct des Flip précédents, avec un format à clapet compact. Les informations actuellement disponibles indiquent une charge filaire de 25 W, un choix similaire aux précédentes générations, tandis que les Fold8 Wide et Ultra adopteraient 45 W. D’après les données associées aux batteries sur la BIS et d’autres fuites, ce modèle pourrait intégrer une capacité avoisinant 4300 mAh, ce qui représenterait une progression par rapport aux Flip antérieurs tout en conservant un format pliant relativement fin.

Samsung Galaxy Z Flip8 leak Onleaks

Sur la partie processeur, il pourrait reposer sur une puce Exynos 2600 ou une variante liée à la référence SM-F776, alors que les Fold8 Wide et Ultra adopteraient un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le SoC le plus performant serait donc réservé aux modèles les plus onéreux. Concernant le design, le Flip8 devrait rester proche de celui du précédent modèle, avec une charnière optimisée et un écran externe destiné à l’affichage de notifications et widgets, d’après les premiers rendus et vidéos de prototypes.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10a fond intro
Guide d'achat

Zéro bloatware : 2 smartphones garantis sans applications préinstallées ni publicités

14/06/2026
Honor 600
Guide d'achat

C'est l'avenir : 2 smartphones pensés pour dire au revoir aux coques de protection

13/06/2026
Dos d'un smartphone avec trois objectifs photo posé sur une surface en pierre devant un paysage urbain.
Guide d'achat

Faut-il craquer pour un pliable ? 3 modèles passés au crible

12/06/2026
Smartphone Google Pixel bleu présenté de face et de dos dans un intérieur moderne.
Guide d'achat

Capturez tout : 3 smartphones qui rivalisent avec un appareil photo

11/06/2026