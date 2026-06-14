Les Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 Wide et Galaxy Z Flip8 en approche

À retenir Trois nouveaux modèles de smartphones pliants : Galaxy Z Fold8 Ultra , Galaxy Z Fold8 Wide et Galaxy Z Flip8 .

, et . Les appareils sont listés par le Bureau of Indian Standards , indiquant un lancement imminent.

, indiquant un lancement imminent. Le Galaxy Z Fold8 Ultra aura un écran intérieur de 8 pouces et un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 .

aura un écran intérieur de 8 pouces et un processeur . Le Galaxy Z Fold8 Wide adopte un format plus large avec un écran de 7,6 pouces et une batterie d'environ 4800 mAh.

adopte un format plus large avec un écran de 7,6 pouces et une batterie d'environ 4800 mAh. Le Galaxy Z Flip8 conservera un format à clapet avec une capacité de batterie d'environ 4300 mAh.

Les bases de données de la Bureau of Indian Standards, l’organisme de normalisation indien, listent désormais plusieurs références associées aux futurs pliants de Samsung. Cela confirme que le constructeur envisage vers une commercialisation d’ici peu de temps.

Selon ces documents, le Galaxy Z Flip8 apparaît sous les numéros de modèle SM-A857B et SM-F776B, tandis que le Galaxy Z Fold8 Wide est associé aux références SM-D642B et SM-F971B, et le Galaxy Z Fold8 Ultra aux numéros SM-D647B et SM-F976B. Les certifications concernent notamment les batteries, avec des identifiants spécifiques pour chaque appareil : EB-BF976DAE et EB-BF976DAY pour un modèle Fold8, EB-BF776BAE et EB-BF776BAY pour le Flip8, et EB-BF971DAE / EB-BF971DAY pour le Fold8 Wide.

Selon plusieurs rumeurs, la présentation officielle aurait lieu lors d’un événement Galaxy Unpacked prévu fin juillet 2026, possiblement à Londres.

Galaxy Z Fold8 Ultra : la vitrine technologique

Selon plusieurs fuites sérieuses, le Galaxy Z Fold8 Ultra occuperait le sommet de la gamme pliable de Samsung. Cet appareil, identifié sur la BIS sous le numéro SM-F976B, offrirait un grand écran de couverture de 6,5 pouces et un écran intérieur de 8 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur les deux panneaux.

D’après les mêmes sources, le Galaxy Z Fold8 Ultra serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de mémoire UFS 4.0, ce qui le placerait parmi les smartphones Android les plus performants prévus pour 2026. Côté photo, il serait question d’un module principal de 200 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Le smartphone intégrerait également deux capteurs frontaux de 10 mégapixels – un sur l’écran de couverture, l’autre sur l’écran intérieur – pour les selfies et la visio. Enfin, la batterie atteindrait environ 5000 mAh, avec une charge filaire 45 W et une charge sans fil 25 W, tout en conservant une épaisseur annoncée de 4,1 mm une fois l’appareil déplié, ce qui le placerait parmi les pliants les plus fins de sa catégorie.

Galaxy Z Fold8 Wide : un format plus large pour un usage hybride

Le Galaxy Z Fold8 Wide adpterait un format plus large que les précédents Fold, avec un écran intérieur de 7,6 pouces et un ratio proche de 4:3, proche de ce que proposent certains pliants concurrents au format « passeport ». D’après plusieurs rapports, ce modèle embarquerait une batterie d’environ 4800 mAh, compatible avec une charge filaire de 45 W, comme les autres déclinaisons Fold8. Le bloc photo à l’arrière reposerait sur deux capteurs de 50 mégapixels – un principal et un ultra grand-angle – donc moins bien loti que le Fold8 Ultra, plus orienté vers la photographie.

Toujours selon les rumeurs, ce pliant viserait un poids proche de 200 g, soit inférieur à celui du Galaxy Z Fold 7, ce qui en ferait un appareil plus maniable au quotidien tout en conservant une diagonale confortable pour la consultation de contenus et le multitâche. Certains rapports évoquent également une épaisseur d’environ 4,3 mm une fois déplié.

Galaxy Z Flip8 : la continuité du pliant à clapet

Le Galaxy Z Flip8, identifié notamment sous la référence SM-F776B, représenterait l’héritier direct des Flip précédents, avec un format à clapet compact. Les informations actuellement disponibles indiquent une charge filaire de 25 W, un choix similaire aux précédentes générations, tandis que les Fold8 Wide et Ultra adopteraient 45 W. D’après les données associées aux batteries sur la BIS et d’autres fuites, ce modèle pourrait intégrer une capacité avoisinant 4300 mAh, ce qui représenterait une progression par rapport aux Flip antérieurs tout en conservant un format pliant relativement fin.

Sur la partie processeur, il pourrait reposer sur une puce Exynos 2600 ou une variante liée à la référence SM-F776, alors que les Fold8 Wide et Ultra adopteraient un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le SoC le plus performant serait donc réservé aux modèles les plus onéreux. Concernant le design, le Flip8 devrait rester proche de celui du précédent modèle, avec une charnière optimisée et un écran externe destiné à l’affichage de notifications et widgets, d’après les premiers rendus et vidéos de prototypes.

