Les 2 nouveautés Apple et Samsung à ne pas manquer ce trimestre

Le design des smartphones joue un rôle important tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Le Galaxy S25 FE affiche une apparence sobre et élégante avec un dos en verre Gorilla Glass Victus+, sur lequel trois capteurs photo sont alignés verticalement, sans module apparent, dans le coin supérieur gauche. Cette disposition rappelle celle des modèles précédents de Samsung dans la série FE. Le châssis est en aluminium renforcé dit « armor », conférant une meilleure résistance à l’ensemble. Le smartphone est disponible en quatre coloris : Icy Blue, Jet Black, Navy et White.

De son côté, l’iPhone 17 opte pour un design également symétrique et raffiné, avec un dos en verre (Ceramic Shield 2) et un cadre en aluminium. Il intègre un double module photo disposé en diagonale dans le coin supérieur gauche, contenu dans une île légèrement surélevée. L'appareil est proposé en cinq teintes : Black, White, Mist Blue, Sage et Lavender.

En matière de gabarit, l’iPhone 17 est le plus petit avec des dimensions de 149.6 x 71.5 x 8 mm, contre 161.3 x 76.6 x 7.4 mm pour le Galaxy S25 FE. Il est également plus léger, affichant 177 g, contre 190 g pour son concurrent coréen. Toutefois, le Galaxy S25 FE est légèrement plus fin en épaisseur (7.4 mm contre 8 mm).

Les deux smartphones bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant leur résistance à la poussière et à l’eau. Cependant, l’iPhone 17 va plus loin en promettant une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, tandis que le Galaxy S25 FE se limite à 1,5 mètre pour la même durée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les deux appareils reposent sur des plateformes techniques haut de gamme. L’iPhone 17 embarque la puce Apple A19 gravée en 3 nm, dotée d’un CPU Hexa-core avec deux cœurs haute performance cadencés à 4,26 GHz. Il est accompagné de 8 Go de RAM, et deux variantes de stockage sont proposées : 256 Go et 512 Go. Comme à l’accoutumée chez Apple, aucune extension par carte microSD n’est possible.

Le Galaxy S25 FE, quant à lui, repose sur la puce Exynos 2400 (gravée en 4 nm), composée de 10 cœurs : un cœur principal Cortex-X4 à 3,2 GHz, six cœurs Cortex-A720 et quatre cœurs Cortex-A520. Il est aussi doté de 8 Go de RAM et décliné en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go, sans port microSD non plus.

Les deux smartphones proposent des écrans à la pointe de la technologie. L’iPhone 17 est équipé d’une dalle LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, avec une résolution de 1206 x 2622 pixels pour une densité de 460 ppi. Il propose un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, avec une luminosité typique de 1000 cd/m², pouvant atteindre 3000 cd/m² en pointe.

En face, le Galaxy S25 FE dispose d’un écran Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces, en 1080 x 2340 pixels (385 ppi). Lui aussi offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale mesurée à 1900 cd/m² (annoncée).

Si l’on considère la qualité d’image et la densité de pixels, l’avantage va clairement à l’iPhone 17, qui bénéficie d’une meilleure finesse d’affichage et d’une luminosité plus élevée. En revanche, le Galaxy S25 FE se démarque par la taille plus généreuse de sa dalle, ce qui peut être un atout pour les amateurs si vous êtes amateurs de contenu multimédia.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le volet photographique montre des choix très différents. L’iPhone 17 intègre un double capteur de 48 mégapixels : un objectif principal grand angle (f/1.6, 26 mm) avec stabilisation optique (OIS) par déplacement du capteur, et un ultra grand-angle (13 mm, 120 degrés) également de 48 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 18 mégapixels (f/1.9, 20 mm) avec autofocus et stabilisation optique permet des vidéos en 4K jusqu’à 60 images par seconde.

Le Galaxy S25 FE embarque pour sa part un module triple : un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, un téléobjectif de 8 mégapixels (zoom optique 3x) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels (123 degrés). Le capteur avant est de 12 mégapixels, capable de filmer en 4K à 60 images par seconde.

En matière de polyvalence, le Galaxy S25 FE offre un téléobjectif absent chez Apple, mais les capteurs de l’iPhone bénéficient de résolutions plus élevées et de traitements logiciels particulièrement efficaces en photo comme en vidéo (notamment en Dolby Vision HDR). En conséquence, l’iPhone 17 reste en tête pour la qualité photo globale, suivi par le Galaxy S25 FE, plus flexible mais un peu en retrait en finesse d’image.

Les deux smartphones proposent une connectivité complète avec le support des réseaux 5G. L’iPhone 17 embarque le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, la puce UWB Gen2, et une compatibilité NFC étendue. Il intègre également une fonction satellite pour les urgences. Le Galaxy S25 FE, lui, est compatible avec le Wi-Fi 6e (selon les marchés), Bluetooth 5.4, NFC et propose la fonction Samsung DeX, utile pour le travail en mode bureau.

Ni l’un ni l’autre ne possède de prise jack 3.5 mm. L’iPhone utilise la reconnaissance faciale Face ID via capteurs 3D avancés, tandis que le Galaxy S25 FE propose un lecteur d’empreintes sous l’écran, pratique et rapide.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, le Galaxy S25 FE bénéficie d’une batterie de 4900 mAh, contre 3692 mAh pour l’iPhone 17. Cette différence notable, combinée à l’optimisation logicielle d’Android 16 avec One UI 8, permet au Galaxy d’atteindre un score d’endurance mesuré de 42h37, contre 41h pour l’iPhone. Cela dit, l’autonomie réelle dépendra largement des usages individuels.

Côté recharge, Samsung annonce une charge filaire jusqu’à 45W (65 % en 30 minutes) via USB-C 3.2. Le Galaxy est également compatible Qi2 sans fil (15W), et propose la recharge inversée pour accessoires.

L’iPhone 17, de son côté, propose une recharge filaire 25W (50 % en 20 minutes) via USB-C 2.0, et une recharge MagSafe ou Qi2 sans fil à 25W (15W pour le marché chinois). Il prend aussi en charge une recharge inversée filaire à 4,5W, utile pour les AirPods par exemple.